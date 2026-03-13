Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 20χρονος νεαρός που εντοπίστηκε μαχαιρωμένος αργά το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με επεισόδιο οπαδικής βίας.

Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε κλήση περίπου στις 22:00 για έναν νεαρό άνδρα που βρισκόταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα, στην οδό Αργοναυτών.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ.

Ο 20χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχουν αναλάβει αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας.