Στην Αεροπορική Βάση της Λάρισας βρέθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον ΥΦΕΘΑ Θανάση Δαβάκη, για να ενημερωθεί από στελέχη της 110 Πτέρυγας Μάχης και του Εθνικού Κέντρου Αεροπορικών Επιχειρήσεων για την επιχειρησιακή δράση και την ετοιμότητα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ενημέρωση για αποστολές και επιχειρήσεις

Ο πρωθυπουργός παρακολούθησε αναλυτική παρουσίαση για την αποστολή και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της 110 Πτέρυγας Μάχης από τον Διοικητή της, Ταξίαρχο Παναγιώτη Παπαμαυρουδή, ενώ στο Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για τη διαχείριση και τον συντονισμό των αεροπορικών δραστηριοτήτων.

Συναντήσεις με προσωπικό και επισκέψεις σε υποδομές

Κατά την επίσκεψη, ο πρωθυπουργός συνομίλησε με ιπτάμενους, τεχνικούς και διοικητικά στελέχη, ενώ επισκέφθηκε το υπόστεγο συντήρησης των αεροσκαφών της 337 Μοίρας, ενημερώνοντας για τον υψηλό βαθμό ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας του προσωπικού.

Στήριξη στην Πολεμική Αεροπορία

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς στήριξης της κυβέρνησης προς τις Ένοπλες Δυνάμεις και την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας της Πολεμικής Αεροπορίας, ενισχύοντας την ασφάλεια του εναέριου χώρου της χώρας.