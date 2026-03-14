Το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων στη Λάρισα επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζοντας ότι «οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μπορούν να εμπιστεύονται τις Ένοπλες Δυνάμεις στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε», ενώ επισήμανε ότι η «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα παρέχει απόλυτη αμυντική ασφάλεια στη χώρα μας».

Μπαίνοντας στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Λάρισα, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους του αγροτικού τομέα, όπως κάνει σε όλες τις αγροτικές περιοχές που επισκέπτεται.

Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω ακόμα μία φορά την απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, τον έλεγχο του ελληνικού εναέριου χώρου και θέλω να στείλω και σήμερα εδώ από την Λάρισα ένα μήνυμα ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πρέπει να εμπιστεύονται τις Ένοπλες Δυνάμεις σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς στους οποίους ζούμε.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων απέδειξαν ότι διαθέτουν όχι μόνο άριστη εκπαίδευση αλλά και επιχειρησιακή ετοιμότητα να αντεπεξέλθουν σε κάθε πρόσκληση, σε κάθε δυσκολία και σε κάθε εντολή της πολιτικής ηγεσίας.

Η Ελλάδα σήμερα παρέχει ασφάλεια όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στη Βουλγαρία και με αυτό τον τρόπο αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι οι σημαντικές επενδύσεις οι οποίες έγιναν στις Ένοπλες Δυνάμεις έχουν πιάσει τόπο.

Θέλω επίσης να τονίσω ότι βρισκόμαστε μόνο στην αρχή ενός πολύ σημαντικού προγράμματος ενίσχυσης της εθνικής αεράμυνας.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο θα παρέχει απόλυτη αμυντική ασφάλεια στη χώρα μας απέναντι στις προκλήσεις του σήμερα αλλά και στις προκλήσεις του αύριο».

Αναβάλλεται η επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Αυστραλία

Η προγραμματισμένη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αυστραλία αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, λένε πηγές του Μεγάρου Μαξίμου.

Εξηγούν πως οι τελευταίες εξελίξεις και η αυξημένη ένταση στη Μέση Ανατολή καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την πραγματοποίηση ενός τόσο μακρινού ταξιδιού αυτή τη χρονική περίοδο.

Η επίσκεψη αναμένεται να επαναπρογραμματιστεί όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.