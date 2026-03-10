Στη Σύνοδο Κορυφής των Παρισίων, με 41 χώρες και διεθνείς οργανισμούς να συμμετέχουν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε την πυρηνική ενέργεια στο επίκεντρο: οι μικροί αντιδραστήρες μπορούν να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος και να βοηθήσουν την Ελλάδα να απεξαρτηθεί από τον άνθρακα.

Ο έλληνας πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να είχε προσφύγει στην πυρηνική ενέργεια ήδη από τη δεκαετία του 1970, πλην όμως έκανε άλλες επιλογές, εξασφαλίζοντάς πηγές ενέργειας σε καλές τιμές.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η Ελλάδα μπροστά σε ενεργειακή στροφή

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι οι ΑΠΕ δε θα επαρκούν, όσο κι αν επεκταθούν και πως η Ελλάδα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα χρήσης μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων. «Δεν μπορούμε να επιτύχουμε ενεργειακή αυτονομία χωρίς την πυρηνική ενέργεια», τόνισε.

Όπως ενημέρωσε, «θα συσταθεί ειδική Διυπουργική Επιτροπή, που θα εξετάσει κατά πόσο η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο. Είμαστε έτοιμοι να γράψουμε νέο κεφάλαιο σε καιρό μεγάλων αναταραχών», ανέφερε ενδεικτικά.

Η Γαλλία δείχνει τον δρόμο

Αναφερόμενος στη Γαλλία, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η χώρα πήρε τη θαραλλέα απόφαση να στραφεί στην πυρηνική ενέργεια, κάτι που η Ευρώπη δεν ακολούθησε, χάνoντας στρατηγικό πλεονέκτημα.

Προκλήσεις και διάλογος

«Υπάρχουν προκλήσεις με την κοινή γνώμη διχασμένη, αλλά απαιτείται ειλικρινής συζήτηση», πρόσθεσε, επισημαίνοντας τα προβλήματα των πολύπλοκων κανονισμών, των δαπανηρών έργων και της απώλειας εμπειρογνωμόνων στην Ευρώπη.

Πυρηνική ενέργεια στη ναυτιλία

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η πυρηνική ενέργεια πρέπει να ενταχθεί και στον τομέα της ναυτιλίας, ώστε να μειωθούν οι παραγωγές διοξειδίου του άνθρακα και τόνισε ότι «πρέπει να είναι κομμάτι της λύσης» για την Ελλάδα και την Ευρώπη συνολικά.