Ο φυλακισμένος πρώην Πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας την Παρασκευή, μετά τη διάγνωσή του με βρογχοπνευμονία, σύμφωνα με ιατρική γνωμάτευση του νοσοκομείου DF Star.

Ο 70χρονος Μπολσονάρου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο νωρίς το πρωί της Παρασκευής με υψηλό πυρετό, ρίγη και πτώση του οξυγόνου, όπως αναφέρεται στη γνωμάτευση, προσθέτοντας ότι λαμβάνει αντιβιοτικά.

Η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή και αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο τουλάχιστον για τις επόμενες ημέρες, δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Μπραζίλια ο ένας από τους γιατρούς του, Μπραζίλ Καϊάδο. Η χειρουργική επέμβαση αποκλείστηκε προς το παρόν, πρόσθεσε ο Καϊάδο.

Ο πρώην πρόεδρος, που κυβέρνησε από το 2019 έως το 2022, έχει ιστορικό νοσηλειών και χειρουργικών επεμβάσεων μετά από μαχαιριά που δέχθηκε κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης το 2018.

Τον Ιανουάριο είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο για σειρά εξετάσεων, έπειτα από πτώση και χτύπημα στο κεφάλι. Τον Δεκέμβριο υπεβλήθη σε ιατρικές διαδικασίες για αντιμετώπιση κήλης και επίμονου λόξυγκα.

Ο Μπολσονάρου εκτίει ποινή 27 ετών για σχεδιασμό πραξικοπήματος, μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2022 από τον νυν Πρόεδρο Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.