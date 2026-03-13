Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν για τρία Σαββατοκύριακα (14-15/03, 21-22/03, 28-29/03) στη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά.

Από τις 05:30 ως τις 09:30 τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ και θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω προγραμματισμένων εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.

Την Κυριακή 15/03 τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ ως τις 12 το μεσημέρι, λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου στον Δήμο Πειραιά.

Το Σάββατο 14/03 από τις 09:30 και ως τη λήξη των εργασιών εντός της ημέρας (εκτιμώμενος χρόνος 18:00) τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση Αγία Τριάδα Πειραιά και θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω τεχνικών εργασιών.