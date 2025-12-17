Οι απονομές των βραβείων Όσκαρ εγκαταλείπουν την παραδοσιακή τηλεόραση και περνούν στο streaming από το 2029, σηματοδοτώντας μια ιστορική καμπή για τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας. Η μετάδοση της κορυφαίας κινηματογραφικής βραδιάς θα μεταφερθεί από το ABC στο YouTube, έπειτα από πολυετή συμφωνία για τα αποκλειστικά παγκόσμια δικαιώματα.

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι υπέγραψε «πολυετή συμφωνία» με το YouTube, η οποία θα έχει ισχύ έως το 2033. Το ABC, ιδιοκτησίας Disney και επί δεκαετίες «σπίτι» των Όσκαρ, θα συνεχίσει να μεταδίδει την τελετή έως και το 2028.

Η συμφωνία αναδεικνύει τη θεαματική μετατόπιση ισχύος στα media, καθώς το YouTube και οι πλατφόρμες streaming, όπως το Netflix, αναδιαμορφώνουν ριζικά το τοπίο. Τις τελευταίες εβδομάδες η Ακαδημία είχε βγάλει σε «δημοπρασία» τα δικαιώματα των μελλοντικών μεταδόσεων, τροφοδοτώντας σενάρια για είσοδο μεγάλου παίκτη της Big Tech — κάτι που τελικά επιβεβαιώθηκε, με το YouTube να υπερθεματίζει έναντι του ABC και άλλων ενδιαφερόμενων, χωρίς να δοθούν άμεσα λεπτομέρειες για το τίμημα.

Σε δήλωσή του, ο CEO του YouTube, Νιλ Μόχαν, χαρακτήρισε τα Όσκαρ «έναν από τους θεμελιώδεις πολιτιστικούς θεσμούς», σημειώνοντας ότι η συνεργασία με την Ακαδημία θα φέρει τη γιορτή της τέχνης και της ψυχαγωγίας σε κοινό σε όλο τον κόσμο, «εμπνέοντας μια νέα γενιά δημιουργών και σινεφίλ, παραμένοντας πιστή στη βαριά κληρονομιά των Όσκαρ».

Διχασμένο το Χόλιγουντ

Η αναφορά αυτή στην «κληρονομιά» βρίσκει απήχηση στο Χόλιγουντ, όπου οι δημιουργοί παραμένουν διχασμένοι ανάμεσα στη διατήρηση των παραδοσιακών μορφών αφήγησης και την υιοθέτηση πλατφορμών με επίκεντρο το κοινό, όπως το YouTube και το Netflix. «Το να μεταδίδει το YouTube τα Όσκαρ είναι σαν να δίνεις το χέρι στον άνθρωπο που προσπαθεί να σε σκοτώσει», σχολίασε σκωπτικά στο X ο σεναριογράφος Ντάνιελ Κούνκα.

YouTube broadcasting the Oscars is like shaking hands with the guy who’s trying to kill you… — Daniel Kunka (@unikunka) December 17, 2025



Το YouTube, ωστόσο, θα διαφωνούσε με αυτή την ανάγνωση. Η πλατφόρμα έχει ενθαρρύνει τους κινηματογραφιστές να πειραματιστούν με νέες τεχνολογίες και τρόπους διανομής, ενώ στο παρελθόν έχει δοκιμάσει και τη χρηματοδότηση πρωτότυπων ταινιών.

Παρά τη στροφή στο streaming, τα Όσκαρ εξακολουθούν να τιμούν κυρίως κινηματογραφικές κυκλοφορίες στις αίθουσες, ακόμη κι αν μεγάλο μέρος του κοινού καταλήγει να βλέπει τις ταινίες μέσω πλατφορμών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το φετινό Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, το «Anora», που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών, προβλήθηκε στις αίθουσες και έφτασε μήνες αργότερα στο Hulu.

Το ABC, από την πλευρά του, τόνισε σε ανακοίνωσή του ότι είναι «υπερήφανο που φιλοξένησε τα Όσκαρ για περισσότερα από 50 χρόνια», προσθέτοντας πως προσβλέπει στις τρεις επόμενες μεταδόσεις, συμπεριλαμβανομένης της εκατονταετηρίδας του θεσμού το 2028, και εύχεται στην Ακαδημία «συνεχείς επιτυχίες».