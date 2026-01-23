«Μια μάχη μετά την άλλη» ή «Βουγονία»; «Συναισθηματική αξία» ή «Αμνετ»; Και τι είναι αυτό με τους «Αμαρτωλους»; Μηπως τρελαθηκαν τα μέλη της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου με τις… Μια μάχη μετά την άλλη» ή «Βουγονία»; «Συναισθηματική αξία» ή «Αμνετ»; Και τι είναι αυτό με τους «Αμαρτωλους»; Μηπως τρελαθηκαν τα μέλη της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου με τις… 16 υποψηφιότητες σε ένα b movie με… ζόμπι

Στο σημερινό επεισόδιο: Ώρα για Όσκαρ λοιπόν! Ο Αντώνης Καρπετόπουλος και ο Γιαννης Ζουμπουλάκης βγαζουν τα σώψυχά τους μιλώντας για τα διασημότερα κινηματογραφικά βραβεια του κόσμου, που ορισμένες φορές δεν είναι απαραίτητο να τα παίρνουμε και τόσο στα σοβαρα. Να είστε εκεί. Στο podcast «Σινεμα στη Σεντρα» για τις υποψηφιότητες των 98ων βραβειων Οσκαρ.