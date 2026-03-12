«Η δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου δε βοήθησε», δήλωσε σήμερα, μιλώντας στο Meganews, o Κώστας Σκανδαλίδης. Παράλληλα, χαρακτήρισε ατυχείς και απαξιωτικές τις δηλώσεις Δούκα για τη διεύρυνση του ΠαΣοΚ.

Ο επικεφαλής της επιτροπής της διεύρυνσης του ΠαΣοΚ ανέφερε ότι δεν ήταν ο κ. Πελεγκρίνης αλλά ο κ. Αρβανιτόπουλος που σκόρπισε τον νόμο Διαματοπούλου για τα ΑΕΙ.

Το ιστορικό στέλεχος του ΠαΣοΚ επεσήμανε ότι τέτοιου είδους δηλώσεις δίνουν τροφή στη ΝΔ, που θέλει να απαξιώσει τη διαδικασία για τους δικούς τους λόγους.

Εξέφρασε την απορία του για τη στάση του Χάρη Δούκα, που, όπως είπε, έχει δίπλα του πολλά στελέχη που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ και βοηθούν την προσπάθεια που κάνει στον δήμο της Αθήνας.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Σημείωσε μάλιστα ότι έρχονται σε μια εποχή που το ΠαΣοΚ δείχνει σημάδια ανόδου και ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνει μια μεγάλη μάχη σε πολλά μέτωπα και ιδιαίτερα σε αυτό των υποκλοπών και αυτό δεν είναι καλό για το κόμμα.

Αναφερόμενος στη θέση Δούκα για ψήφισμα μη συνεργασίας με τη ΝΔ, αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να πιστεύει κανείς ότι ο Ν. Ανδρουλάκης θα συνεργαστεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Σκανδαλίδης, ερωτώμενος για το αν πρέπει ο κ. Ανδρουλάκης να λάβει μέτρα, τόνισε ότι δεν είναι υπερ των διαγραφών και επεσήμανε ότι το ΠαΣοΚ θα πρέπει να ασχοληθεί με τα σπουδαία και όχι με δευτερεύοντα θέματα.