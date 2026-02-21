Για τη επιχειρούμενη διεύρυνση του ΠαΣοΚ μιλά στη συνέντευξη του στο «ΒΗΜΑ» ο Κώστας Σκανδαλίδης. Το ιστορικό στέλεχος του ΠαΣοΚ αναφέρεται στις αντιδράσεις που προκαλούν κάποια ονόματα – που έχουν ακουστεί -, δίνει τη δική του απάντηση στα όσα λέγονται για αναπαλαίωση και όχι για διεύρυνση, μιλά για την πορεία προς το συνέδριο και τη σχέση του με τη ΝΔ, τον Αλέξη Τσίπρα και τη συνεργασία με τα άλλα κόμματα του κεντροαριστερού χώρου.

Κύριε Σκανδαλίδη, πώς πάει η διεύρυνση του ΠαΣοΚ; Υπάρχει ενδιαφέρον; Να αναμένουμε πέραν όσων έχουν ανακοινωθεί και νέα πρόσωπα;

Η επιτροπή συμπαράταξης και Διεύρυνσης δεν αποτελεί ευκαιριακό σχήμα που μαζεύει κάποιες υπογραφές. Έχει ορίζοντα μέχρι τις εκλογές, και στόχο να κινητοποιήσει ευρύτερες δυνάμεις, τόσο από τον προοδευτικό και δημοκρατικό χώρο, όσο και από τους κοινωνικούς χώρους. Τις επόμενες μέρες θα συμπληρωθεί και με νέα μέλη και θα συνεδριάσει σε σώμα, για να οργανώσει τη δουλειά της. Φιλοδοξία μας είναι να πάμε σε επίπεδο Περιφέρειας μετά από προετοιμασία τις επόμενες εβδομάδες και μήνες.

Πάντως μέχρι στιγμής αυτό που παρατηρούμε είναι επί της ουσίας επαναπατρισμός στελεχών του ΠαΣοΚ τα οποία είχαν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ…

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Δεν θέλω να ξεχνάτε ότι δύο στους τρείς έλληνες έχουν κάποια στιγμή ψηφίσει ΠαΣοΚ, και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτή τη δεξαμενή έγινε κάποια στιγμή μεγάλος. Ακόμη, υπάρχουν εκατοντάδες στελέχη που στην πορεία των τελευταίων χρόνων έχουν αποστασιοποιηθεί, ένα μεγάλο δυναμικό στο χώρο του προοδευτικού εκσυγχρονισμού και του δημοκρατικού κέντρου. Η κινητοποίηση και η επανένταξη τους ουσιαστικά διευρύνει το χώρο. Σας παραπέμπω στη λίστα των πρώτων στελεχών που ανακοινώσαμε. Θα αναγνωρίσετε σημαίνοντα πρόσωπα από τον ακαδημαϊκό, τον πνευματικό και τον επαγγελματικό χώρο. Για το ΠαΣοΚ του σήμερα είναι νέο και πλούσιο δυναμικό.

Μήπως αυτό μοιάζει κάπως σαν αναπαλαίωση;

Κάθε άλλο. Καιρός είναι να σταματήσει οριστικά η διαρροή στελεχών, χωρίς τα οποία τόσο η ΝΔ, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσαν να σχηματίσουν Κυβέρνηση. Να ενώσουμε ξανά το χώρο εν όψει των κρίσιμων εξελίξεων. Και να παρατάξουμε όλες τις δυνάμεις του προοδευτικού και δημοκρατικού χώρου απέναντι στο κράτος και τη διακυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη. Το Συνέδριο είναι το πρώτο αποφασιστικό βήμα, ένα εφαλτήριο στην πορεία προς τις εκλογές.

Ακούστηκαν ονόματα, όπως αυτό της κ. Κασιμάτη που προκαλούν αντιδράσεις. Τίθενται κάποια όρια στη διεύρυνση ή γίνεται άνευ όρων;

Το ΠαΣοΚ σε όλη τη διαδρομή του προχωρούσε σε αμφίπλευρη διεύρυνση που πάντοτε έβρισκε απέναντι αντιδράσεις κατά κύριο λόγο καλόπιστες. Εντάξεις, επανεντάξεις και προσχωρήσεις ήταν πάντοτε ο κανόνας. Το ίδιο και τώρα. Δεν κάνει face control με εξαίρεση όσους το πλήγωσαν, το διέσυραν και το απαξίωσαν. Οι επόμενες εκλογές είναι κρίσιμες για τον τόπο. Δεν είναι κομματικό χρέος η ευρύτερη δυνατή συμπαράταξη δυνάμεων. Είναι εθνικό χρέος.

Κάθε επανένταξη ή συμπαράταξη σημαίνει αυτόματα και δήλωση υποψηφιότητας;

Το ξεκαθάρισα από την αρχή. Τόσο οι υποψηφιότητες κατατίθενται και αποφασίζονται από την αρμόδια επιτροπή ψηφοδελτίων, όσο και η συμμετοχή στα όργανα του Κινήματος είναι αυτόβουλη και εντάσσεται στις κομματικές διαδικασίες εν όψει Συνεδρίου. Δεν πρόκειται να αφήσουμε να φθαρεί η έννοια της συμπαράταξης που υπερβαίνει τις θεμιτές και γόνιμες προσωπικές επιδιώξεις.

Το ΠαΣοΚ το τελευταίο διάστημα δίνει την εικόνα κόμματος στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου. Η βελόνα που παραμένει κολλημένη, το μέτρημα των κουκιών για το Συνέδριο. Έτσι θα πάτε στις εκλογές;

Υπάρχει η θετική όψη του προβλήματος. Το ΠαΣοΚ σε μια εποχή που ουσιαστικά δεν υπάρχουν κόμματα συλλογικά και που να λειτουργούν θεσμικά, με εξαίρεση το ΚΚΕ και το δικό του ιδιότυπο τρόπο, καθώς είναι το μόνο ζωντανό συλλογικό κόμμα με σταθερές διαδικασίες. Γι’ αυτό και σήμερα έχει σημαντική συσπείρωση. Παράλληλα, η συζήτηση για τα οργανωτικά κορυφώνεται πριν από τα Συνέδρια του.

Το πρόβλημα είναι ότι μια συζήτηση περί όνου σκιάς στο ΠαΣοΚ να γίνεται viral σε όλα τα μέσα και για πολλές μέρες, ενώ η ανοιχτή ρήξη σε θέματα εθνικής στρατηγικής ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τους πρώην Πρωθυπουργούς, και δευτερεύοντος με τον Υπουργό Άμυνας, περνά στα ψιλά και ασήμαντα θέματα. Γι’ αυτό η ευθύνη μας είναι πολλαπλή. Η ΝΔ θέλει να ρευστοποιήσει το ΠαΣοΚ γιατί αυτό φοβάται ή από αυτό ελπίζει να κάνει μετεκλογικά Κυβέρνηση. Στο Συνέδριο θα πάμε ενωμένοι και θα βγούμε δυνατοί.

Και μετεκλογικά; Πως βλέπετε την άποψη: να υπάρξει απόφαση του Συνεδρίου για τη μη συνεργασία με τη ΝΔ, στην οποία επιμένει ο Χάρης Δούκας;

Στην απόφαση του Συνεδρίου για τη Διακήρυξη και τις Πολιτικές Θέσεις, όπως επανειλημμένα δηλώνει και ο Ν. Ανδρουλάκης, θα υπάρχει σαφής διατύπωση. Εξάλλου, όταν καταγγέλλεις τη φαύλη διακυβέρνηση της ΝΔ και θέλεις να την αλλάξεις ριζικά, πώς είναι δυνατόν να συνεργαστείς μαζί της;

Και ο διάλογος με τα κόμματα τη Αριστεράς; Κάποιοι λένε ότι έπρεπε να αρχίσει εδώ και καιρό ως ανάχωμα στο κόμμα Τσίπρα, άλλοι δεν βλέπουν το λόγο διαλόγου με τα κόμματα τα οποία, όπως υποστηρίζουν δεν θα είναι στην επόμενη Βουλή…

Καταρχάς, δεν αντιλαμβάνομαι από πού συνάγεται τόσο χρόνο πριν τις εκλογές, το ποιο κόμμα θα είναι στη Βουλή περιφρονώντας τη λαϊκή ετυμηγορία. Έπειτα, ας αφήσουμε τον Α. Τσίπρα να κάνει το κόμμα του, όπως έχει κάθε δικαίωμα. Εμείς με τα υπάρχοντα κόμματα και τις κινήσεις του συνόλου του χώρου της Κεντροαριστεράς που αρνούνται τον ακραίο λαϊκισμό θέλουμε να συνεργαστούμε στη δράση σε όλα τα μέτωπα. Δεν κάνουμε καλλιστεία.

Είναι απειλή για το ΠαΣοΚ ο Α. Τσίπρας;

Ο καθένας κρίνεται από τη διαδρομή και το έργο του και ο λαός έχει συναίσθηση και ορθή κρίση. Εμείς, ένα πρόγραμμα έχουμε και εκεί επικεντρωνόμαστε. Να πάει παντού ο εγερτήριος λόγος και το πρόγραμμα μας, και να κινητοποιήσουμε τη δυνητική ψήφο στο ΠαΣοΚ, που σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις υπερβαίνει το 40%, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις της νίκης. Το μπορούμε.