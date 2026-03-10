Η συμμετοχή του πρώην Πρύτανη Θεοδόση Πελεγρίνη στην επιτροπή διεύρυνσης, έφερε και τις πρώτες αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΠαΣοΚ. Μπορεί ο ίδιος να μην έχει προκαλέσει, τουλάχιστον όχι τόσο όσο κάποιοι άλλοι, που ακούστηκαν πως μπορεί να επιστρέψουν στο ΠαΣοΚ, όπως η Νίνα Κασιμάτη και ο Θάνος Μωραΐτης, ωστόσο το δικό του όνομα είναι αυτό που σήκωσε την πρώτη εσωκομματική σκόνη αντίδρασης και δέχθηκε τα όχι και τόσο φίλια πυρά.

Κορυφαία στελέχη, όπως ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου, με δημόσιες τοποθετήσεις τους, έβαλαν αστερίσκους για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαδικασία επαναπατρισμού στελεχών και του μηνύματος που εκπέμπεται. Τη στιγμή που στελέχη όπως οι Μιχάλης Κατρίνης και Κώστας Τσουκαλάς ζητούν να γίνει το αμφίπλευρο άνοιγμα «χωρίς face control», οι δύο τους ζητούν να μπουν κανόνες στη διαδικασία της διεύρυνσης, καταγράφοντας με αυτό τον τρόπο την πρώτη εσωτερική διαφωνία, από την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου στην υπόθεση των υποκλοπών και μετά.

Η ανάρτηση της Άννας Διαμαντοπούλου

Την αρχή έκανε η Άννα Διαμαντοπούλου με ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook. Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠαΣοΚ τόνισε πως «η διεύρυνση είναι δύσκολη πολιτική διαδικασία. Όσοι έφυγαν ή επιτέθηκαν στο ΠαΣοΚ, στις στιγμές που αυτό προσπαθούσε να σώσει τη χώρα, συχνά ξεπέρασαν τα όρια της πολιτικής ηθικής και της στάσης στη διαφωνία» και συνέχισε υπογραμμίζοντας πως «αν αυτά τα όρια αγνοηθούν, η διεύρυνση μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα».



Οι αιχμές του Χάρη Δούκα

Λίγες ώρες αργότερα, ο Χάρης Δούκας σε συνέντευξη του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος, ασκώντας κριτική στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μέχρι τώρα διαδικασία. Ο δήμαρχος Αθηναίων δήλωσε πως η διεύρυνση πρέπει να γίνει με κανόνες και πως μέχρι στιγμής, αυτοί οι κανόνες δεν υπάρχουν και συνέχισε σημειώνοντας πως «έχουμε ένα αξιακό πλαίσιο, δεν μπορεί άνθρωποι που έβρισαν το ΠαΣοΚ να επιστρέφουν, δεν μπορεί να έρχονται περιφερόμενοι, που έχουν γυρίσει όλα τα κόμματα, να βρίσκουν αγκαλιά στο ΠαΣοΚ».

Ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης του αναφέρει πως «σου λέει ο κόσμος, εμείς δίναμε μάχη δύσκολη τόσα χρόνια, δύσκολη, και στα πιο δύσκολα, στη συγκυβέρνηση, τότε που μας πέταγαν νεράντζια. Αυτοί που μας πέταγαν νεράντζια, τώρα μπαίνουν σε μια λίστα εξ οφιτσιο, μπαίνουν στο συνέδριο, χωρίς ψήφο, και εμείς που παλεύαμε μία ζωή κι είμαστε ΠαΣοΚ, ζηταμε την ψήφο, μονοσταυρία για να γίνουμε σύνεδροι για να μπορέσουμε να πάμε».