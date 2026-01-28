Δεν έχει όρια ο γκεμπελισμός της ΝΔ, δήλωσε ο Κώστας Σκανδαλίδης αναφερόμενος σε πηγές της ΝΔ που ισχυρίστηκαν ότι ο πρώην υπουργός του ΠαΣοΚ, προχώρησε «σε μια κυνική ομολογία» κατά την κατάθεση του στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρουν πηγές της ΝΔ ο πρώην υπουργός «αποκάλυψε ότι έκλεινε τα μάτια σε παραβάτες παραγωγούς, καθώς η μόνη τους ποινή ήταν η αφαίρεση της δυνατότητας να ενταχθούν σε πρόγραμμα επιδοτήσεων».

«Οι παραβάτες παραγωγοί που αποκαλύπτονταν δεν έπαιρναν τις επιδοτήσεις. Τους αφαιρούσαμε τη δυνατότητα να μπουν στο πρόγραμμα. Οι παρατυπίες αυτές τότε ήταν μεμονωμένες και τις αντιμετωπίζαμε επί τόπου» ήταν η τοποθέτηση του Κώστα Σκανδαλίδη.

Παρά το ότι ο υπουργός αναφέρθηκε σε παρατυπίες και όχι σε απάτες, όπως αυτές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι πηγές της ΝΔ επέμεναν ότι ο Κώστας Σκανδαλίδης ομολόγησε με «τρόπο κυνικό» ότι οι παρατυπίες που επί ημερών του έμεναν ατιμώρητες.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο πρώην υπουργός αντέδρασε άμεσα με δήλωση του.

«Όπως επανειλημμένα στην κατάθεσή μου ανέλυσα, κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, είχαμε δομήσει σύστημα υποβολής, παραλαβής και αποδοχής των αιτήσεων, που σε συνδυασμό με τη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέβαλε αυτόματα κάθε προσπάθεια είσπραξης ενισχύσεων από μη δικαιούχους.

Κατά συνέπεια, η άθλια απόπειρα διαστρέβλωσης της κατάθεσής μου από τη ΝΔ, δηλώνει με τον πλέον κυνικό τρόπο ότι η παράταξη που κατά την επταετή θητεία της συγκλονίζει τη χώρα με σειρά σκανδάλων, με αποκορύφωμα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν ορρωδεί προ ουδενός και παραμένει αφοσιωμένη στην ωμή προπαγάνδα και στον γκεμπελισμό»