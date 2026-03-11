Ο δρόμος της αμφίπλευρης διεύρυνσης φαίνεται πως δεν είναι ανθόστρωτος, όπως αρχικά πολλοί πίστευαν στο ΠαΣοΚ. Η σκληρή κόντρα που ξεκίνησε την εποχή των μνημονίων, άφησε τα σημάδια της στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, και η διαδρομή σήμερα από την αριστερά προς το ΠαΣοΚ σήμερα κρύβει πολλά αγκάθια, τα οποία μπορούν να γρατζουνίσουν την παράταξη και να ανοίξουν τις πληγές εκείνες που δεν έχουν επουλωθεί.

Ενώ αρχικά κυριάρχησαν οι προτροπές για «επαναπατρισμό στελεχών χωρίς face control», το κλίμα αυτό δείχνει να υποχωρεί και ακούγονται όλο και πιο έντονα οι δηλώσεις που φέρνουν αντιδράσεις και προκαλούν θόρυβο. Ενώ, η υποθετική συζήτηση για την πιθανή επιστροφή προσώπων όπως η Νίνα Κασιμάτη ή ο Θάνος Μωραΐτης, που σέρνεται στο εσωτερικό του κόμματος τους τελευταίους μήνες, πυροδοτεί σφοδρές αντιδράσεις, με πλέον χαρακτηριστική εκείνη του Φίλιππου Σαχινίδη, που δήλωσε δημόσια πως «πρέπει να ζητήσουν άφεση αμαρτιών, να εξομολογηθούν και βεβαίως μετά να τους δεχτούμε».

Οι λίστες Σκανδαλίδη

Υπό αυτό το πρίσμα το έργο του επικεφαλής της επιτροπής διεύρυνσης Κώστα Σκανδαλίδη γίνεται ακόμη δύσκολο. Ενώ, οι αντιδράσεις που προέκυψαν από την ανακοίνωση του δεύτερου κύκλου ονομάτων, αποτελούν δηλωτικό στοιχείο των λεπτών ισορροπιών που καλείται να διαχειριστεί.

Μέσα σε αυτή τη δεύτερη λίστα ήταν το όνομα του λαϊκού μουσικοσυνθέτη Χρήστου Νικολόπουλου, του ηθοποιού Νίκου Βερλέκη, αλλά και του πρώην πρύτανη και υφυπουργού Παιδείας Θεοδόση Πελεγρίνη. Το τελευταίο ήταν αυτό που έφερε την αντίδραση του Χάρη Δούκα και της Άννας Διαμαντοπούλου.

Κάτι που δεν είδαμε όταν είχε ανακοινωθεί ο πρώτος κύκλος ονομάτων, που είχε μέσα στελέχη που ήταν επίσης στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως οι Γιάννης Πανούσης, Ζωή Καρκούλια, Γεωργία Γεννιά, Νίκος Μαδεμλής και Γιώργος Παπαμάρκου.

Ενώ το γεγονός πως οι Βαγγέλης Κορακάκης και Μιχάλης Πατένταλης ανακοινώθηκαν πως θα συμμετάσχουν στην επιτροπή και στη συνέχεια αποχώρησαν, προκάλεσε συζητήσεις εσωτερικό του ΠαΣοΚ. Έστω κι αν από τη Χαριλάου Τρικούπη διαμηνύουν πως υπήρξε παρεξήγηση και πως δεν φέρουν ευθύνη, καθώς είχαν προηγηθεί συζητήσεις και με τους δύο για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή.

Χ. Δούκας: «Κάνουμε αγορές από το καλάθι»

Ο Χάρης Δούκας σε τηλεοπτική του συνέντευξη χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα και δήλωσε πως η διαδικασία της διεύρυνσης είναι «φύρδην μίγδην» και πως «το ΠαΣοΚ κάνει αγορές από το καλάθι».

Ζήτησε επίσης να υπάρξουν κανόνες και αξιακό πλαίσιο στον τρόπο που γίνεται η διεύρυνση, τονίζοντας πως «εμείς δίναμε μια μάχη τόσα χρόνια, δύσκολη και στα πιο δύσκολα, στη συγκυβέρνηση, τότε που μας πετούσαν νεράτζια» και συνέχισε τονίζοντας πως «αυτοί, λοιπόν, που μας πετούσαν τότε νεράτζια, τώρα μπαίνουν σε μια λίστα ex officio, μπαίνουν στο συνέδριο. Αυτοί, προσέξτε, θα μπουν στο συνέδριο χωρίς ψήφο. Κι εμείς που παλεύαμε μια ζωή και είμαστε ΠαΣοΚ, ζητάμε την ψήφο μονοσταυρία για να γίνουμε σύνεδροι, για να μπορέσουμε να πάμε;».

Ενώ όταν ρωτήθηκε για τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε πως «τώρα εδώ φτάσαμε στο σημείο να ανακοινώνουμε Πελεγρίνη… έχουν φτάσει σε άλλο επίπεδο, όπως θα έχετε καταλάβει. Και επίσης, εγώ δεν είπα να ανακοινώσουμε τον Τσίπρα στο συνέδριο. Το ακριβώς αντίθετο είπα. Να συζητήσουμε και να δούμε με όλους όσους λένε ότι είναι προοδευτικοί και θέλουν την προοδευτική διακυβέρνηση, πού μπορούμε να συμφωνήσουμε και πού μπορούμε να διαφωνήσουμε».

Η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη

Οι κινήσεις αυτές που γίνονται παραμονές των εκλογών για την ανάδειξη συνέδρων, ασφαλώς και παρακολουθούνται από την Χαριλάου Τρικούπη. Στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη επισημαίνει στο Βήμα πως στόχος του προέδρου του ΠαΣοΚ είναι η εξωστρέφεια.

«Χθες μίλησε στη Βουλή. Σήμερα βρίσκεται στο Στρασβούργο για μία συζήτηση που αφορά το κράτος Δικαίου στην Ελλάδα και γίνεται μετά την απόφαση του δικαστηρίου για τις υποκλοπές, και της πρωτοβουλίας που πήρε ο Γιάννης Μανιάτης με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές. Στη συνέχεια ο Νίκος Ανδρουλάκης επιστρέφει στην Αθήνα, μιλά ξανά στη Βουλή την Πέμπτη για τα ενεργειακά ζητήματα και μετά πετάει για Κύπρο, κάνει την εξωστρέφεια πράξη» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφορικά με τις δηλώσεις Χάρη Δούκα υπογραμμίζει πως «η αμφίπλευρη πολιτική και κοινωνική διεύρυνση είναι στρατηγική επιλογή του ΠαΣοΚ και θα προχωρήσει χωρίς συμβιβασμούς και ισορροπίες μηχανισμών».

Α. Διαμαντοπούλου: «Υπάρχουν όρια»

Ωστόσο, ένα συγκεκριμένο ερώτημα τίθεται όλο και πιο έντονα όσο περνάει ο καιρός και το ΠαΣοΚ προχωρά προς το συνέδριο. Μπορούν να επιτρέψουν εκείνοι που «πλήγωσαν την παράταξη» εκείνοι που «έφυγαν για μία καρεκλά»; Το θέμα αυτό, του τρόπου που θα γίνει ουσιαστικά η διεύρυνση ανοίγει, και κορυφαία στελέχη το ένα μετά το άλλο τοποθετούνται.

Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου φαίνεται πως διαφωνεί με τη μέχρι τώρα προσέγγιση της επιτροπής διεύρυνσης. Μετά την προσχώρηση Πελεγρίνη, με ανάρτηση της στον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook τόνισε πως «η διεύρυνση είναι δύσκολη πολιτική διαδικασία. Όσοι έφυγαν ή επιτέθηκαν στο ΠαΣοΚ, στις στιγμές που αυτό προσπαθούσε να σώσει τη χώρα, συχνά ξεπέρασαν τα όρια της πολιτικής ηθικής και της στάσης στη διαφωνία» και συνέχισε υπογραμμίζοντας πως «αν αυτά τα όρια αγνοηθούν, η διεύρυνση μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα».

Η αναφορά της αυτή όμως έφερε και την αντίδραση εκείνων που δεν ξέχασαν πως η κυρία Διαμαντοπούλου είχε αποχωρήσει από το ΠαΣοΚ, σε μία δύσκολη στιγμή του κόμματος και χαρακτηρίζουν ως «ατυχή παρέμβαση» την συγκεκριμένη ανάρτηση.

Π. Γερουλάνος: «Να σεβαστούν το ΠαΣοΚ»

Τις επιφυλάξεις του όμως έχει εκφράσει και ο Παύλος Γερούλανος. Ο Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ σε πρόσφατη συνέντευξη του αναφερόμενος στο θέμα της διεύρυνσης, σημείωσε πως «σε επίπεδο στελεχών όλοι είναι ευπρόσδεκτοι». Υπογράμμισε ωστόσο πως όλοι πρέπει να ξεκινούν με κάποιες αρχές «πρώτα απ’ όλα είναι να ασπάζονται τις αρχές και τις αξίες του ΠαΣοΚ».

Ο κ. Γερουλάνος ανέφερε επίσης πως «αυτοί οι άνθρωποι που φεύγοντας από το ΠαΣοΚ δεν κατάλαβαν ότι έπρεπε να το σεβαστούν, δεν νομίζω ότι έχουν χώρο στο ΠαΣοΚ και δεν νομίζω ότι θα ήθελαν να έρθουν και στο ΠαΣοΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέχρι στιγμής η επιτροπή διεύρυνσης δεν έχει ασχοληθεί με εν ενεργεία βουλευτές. Σύμφωνα με τον Κώστα Σκανδαλίδη η επιτροπή αυτή ασχολείται μόνο με εκείνους που επιθυμούν να στηρίξουν την προσπάθεια που κάνει το ΠαΣοΚ και θα πραγματοποιήσει την πρώτη της συνεδρίαση τη επόμενη Τρίτη 17 Μαρτίου παρουσία του προέδρου του ΠαΣοΚ.