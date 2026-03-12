Πότε θα τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν; Και πώς; Είναι μια βάσιμη απορία, που γίνεται ακόμη πιο κρίσιμη, από τη στιγμή που, όπως φαίνεται, δεν περπατάνε τα άλλα δύο μεγάλα εγχειρήματα της εποχής μας.

Το rebranding του Τσίπρα περιοδεύει στην επαρχία, αλλά δεν ακούω και μεγάλο ενθουσιασμό.

Η διεύρυνση του ΠαΣοΚ δεν μπορεί να φτιάξει, ούτε καλλιτεχνικό σχήμα. Και τελικά, πλακώθηκαν μεταξύ τους.

Τι μας μένει, λοιπόν; Τα Στενά του Ορμούζ.

Χίλιες φορές να αναρωτιέσαι αν βάζουν νάρκες οι Ιρανοί στα Στενά, παρά τι κόμμα είναι σήμερα ο Πελεγρίνης.

Το τέλος του πολέμου κανείς δεν το έχει προσδιορίσει. Ούτε ο Τραμπ, που συνηθίζει να ανακοινώνει, ό,τι του κατέβει στο κεφάλι.

Ενδεχομένως, οι εμπόλεμοι περιμένουν να ξεκινήσει ο Μητσοτάκης το πυρηνικό πρόγραμμα, πριν σταματήσουν τις εχθροπραξίες.

Λογικό. Διότι, αν φτιάξει και η Ελλάδα πυρηνικά, τέρμα τα καλαμπούρια στην περιοχή. Αρκεί να μην το ξεφτιλίσουμε εντελώς. Την αντίθεσή της άλλωστε, διατύπωσε ρητά και η Πέτη Πέρκα, νομίζω αρκεί.

Υπάρχουν όμως, δύο σοβαρά ερωτηματικά, για το τέλος του πολέμου.

Πρώτον, τι κόστος θα έχει καταβάλει η παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή, εμείς.

Δεύτερον, σε τι κατάσταση θα βρίσκεται η Μέση Ανατολή.

Στο πρώτο, διαβάζουμε αναλύσεις, προβλέψεις και προγνωστικά, με μοναδικό κοινό παρονομαστή, ότι το κόστος είναι ήδη μεγάλο και ότι, όσο τραβάει ο πόλεμος θα γίνεται μεγαλύτερο.

Στο δεύτερο, ο Θεός, ο Γιαχβέ και ο Αλλάχ, να βάλουν μαζί το χέρι τους. Δεν θα ήθελα πάντως, τέτοιες εποχές, να είμαι Ιρανός.

Βεβαίως, εμφανίστηκαν ήδη, οι γνωστοί καλικάντζαροι, που διακηρύσσουν ότι Αμερικανοί και Ισραηλινοί χάνουν πόντους, απέναντι στο κραταιό και αδάμαστο Ιράν.

Είναι οι ίδιοι που έλεγαν τα ίδια, στον πρώτο Πόλεμο του Κόλπου, ύστερα στον δεύτερο, μετά στη Γάζα και τώρα στο Ιράν.

Εξηγούσαν τότε, πως το καθεστώς του Σαντάμ δεν θα πέσει ποτέ. Και το καθεστώς έφυγε νύχτα, μαζί με τον Σαντάμ.

Βασική έγνοια τους, είναι να ηττηθεί η Δύση, όποιος και αν κερδίσει. Και δεν θέλω να τους κακοκαρδίσω, αλλά ούτε τώρα βλέπω να χάνουν οι Δυτικοί.

Διότι, αν έχουμε έναν που βομβαρδίζει ασταμάτητα, χωρίς πραγματικές απώλειες και έναν που βομβαρδίζεται ασταμάτητα, με βαριές απώλειες, το πιθανότερο είναι ότι θα επικρατήσει ο πρώτος.

Τόσο απλό, που δεν χρειάζεται να είσαι φον Κλάουζεβιτς, για να το σκεφτείς.

Ακόμη και οι influencers στο Ντουμπάι, το έχουν καταλάβει και περιμένουν ήσυχα, να τελειώσει η φασαρία.