Ένα λεωφορείο με επιβάτες τυλίχθηκε στις φλόγες στην πόλη Kerzers του καντονιού Fribourg στην Ελβετία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον έξι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι πέντε να τραυματιστούν, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 18:25 τοπική ώρα (19:25 ώρα Ελλάδας) στην οδό Murtenstrasse, κεντρικό δρόμο της πόλης, η οποία βρίσκεται δυτικά της Bern.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Blick, που επικαλείται αυτόπτη μάρτυρα, ένας άνδρας φέρεται να αυτοπυρπολήθηκε μέσα στο λεωφορείο, με αποτέλεσμα το όχημα να τυλιχθεί γρήγορα στις φλόγες. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν επιβεβαίωσε μέχρι στιγμής την πληροφορία, σημειώνοντας ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν σε συνέντευξη Τύπου μέσα στις επόμενες ώρες.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης στην επιχείρηση συμμετείχε και ελικόπτερο της πυροσβεστικής.