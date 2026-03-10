Ένα λεωφορείο με επιβάτες τυλίχθηκε στις φλόγες στην Ελβετία στο καντόνι του Φριμπούρ (Φράιμπουργκ στα γερμανικά).

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αρκετούς νεκρούς και τραυματίες, χωρίς να προσδιορίζεται ούτε ο αριθμός των θυμάτων ούτε το πόσο σοβαρά είναι τα τραύματα.

İsviçre’nin Friburg Kantonu’na bağlı Chiètres Komünün’de akşam saatlerinde Car-Postal (postane servis otobüsü) alev aldı. İlk belirlemelere göre en az bir kişi yanarak can verdi. Çok sayıda yaralı helikopter ambulanslarla hastaneye taşındı.. pic.twitter.com/d9TepOtR6Y — Nurullah Yıldız (@nrlhyildiz) March 10, 2026

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ ένας από τους τραυματίες έχει μεταφερθεί με ελικόπτερο σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το AFP, η τοπική αστυνομία έχει επιβεβαιώσει το περιστατικό, χωρίς να έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα αίτια της τραγωδίας.

