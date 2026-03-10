Ένα λεωφορείο με επιβάτες τυλίχθηκε στις φλόγες στην Ελβετία στο καντόνι του Φριμπούρ (Φράιμπουργκ στα γερμανικά).

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αρκετούς νεκρούς και τραυματίες, χωρίς να προσδιορίζεται ούτε ο αριθμός των θυμάτων ούτε το πόσο σοβαρά είναι τα τραύματα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ ένας από τους τραυματίες έχει μεταφερθεί με ελικόπτερο σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το AFP, η τοπική αστυνομία έχει επιβεβαιώσει το περιστατικό, χωρίς να έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα αίτια της τραγωδίας.