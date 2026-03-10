Οι νέες απειλές κατά του Ιράν «για πρωτοφανείς συνέπειες» από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση που έχουν τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ ήταν η τελευταία πράξη της 11ης ημέρας των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

«Εάν το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ – και δεν έχουμε αναφορές ότι το έκαναν – θέλουμε να τις απομακρύνουν ΑΜΕΣΩΣ», υπογραμμίζει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Εάν για οποιονδήποτε λόγο τοποθετήθηκαν νάρκες, και δεν απομακρυνθούν άμεσα, οι στρατιωτικές συνέπειες για το Ιράν θα είναι σε πρωτόγνωρο επίπεδο» συμπλήρωσε.

Παράλληλα, ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ «κατέστρεψαν εντελώς 10 ανενεργά πλοία τοποθέτησης ναρκών», προσθέτοντας ότι «θα ακολουθήσουν και άλλα».

U.S. forces are degrading the Iranian regime’s ability to project power at sea and harass international shipping. For years, Iranian forces have threatened freedom of navigation in waters essential to American, regional and global security and prosperity. pic.twitter.com/gIBN02mowh — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

«Μην χτυπάτε ενεργειακές εγκαταστάσεις»

Ωστόσο, οι ΗΠΑ ζήτησαν από το Ισραήλ να σταματήσει τα πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών του Ιράν, έγραψε ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενο τρεις πηγές με γνώση του θέματος. Η Ουάσιγκτον φαίνεται έστειλε το μήνυμα σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο και στον αρχηγό του επιτελείου των IDF Εγιάλ Ζαμίρ.

Η διοίκηση Τραμπ επικαλέστηκε τρεις λόγους, μεταξύ αυτών τον στόχο να συνεργαστεί με τον πετρελαϊκό τομέα του Ιράν μετά τον πόλεμο, τον φόβο ότι τέτοια πλήγματα θα βλάψουν τον ιρανικό λαό και θα πυροδοτήσουν μαζικές επιθέσεις αντιποίνων από το Ιράν εναντίον ενεργειακών υποδομών σε κράτη του Κόλπου.

Τηλεφώνημα Πούτιν – Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε να υπάρξει «ταχεία αποκλιμάκωση» στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ιρανό ομόλογό του, τον Μασούντ Πεζεσκιάν, μία ημέρα αφού επικοινώνησε για το ίδιο θέμα και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε τη θέση αρχής, υπέρ μιας ταχείας αποκλιμάκωσης» και της επίλυσης του θέματος με πολιτικά μέσα, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Ο Πεζεσκιάν από την πλευρά του ευχαρίστησε τον Πούτιν «για την υποστήριξή του και κυρίως για την ανθρωπιστική βοήθεια» που παρέχει στο Ιράν.

Άφαντος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Καμία δημόσια εμφάνιση δεν έχει κάνει ακόμα, σχεδόν από τον διορισμό του, ο τρίτος ανώτατος ηγέτης στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Μέχρι και σήμερα δεν έχει δημοσιευτεί κανένα βίντεο με μήνυμά του προς τα πλήθη των υποστηρικτών του, που έχουν βγει στους δρόμους του Ιράν για να δηλώσουν την πίστη τους, ούτε γραπτή δήλωση από τον ίδιο ή το γραφείο του.

Ένα στοιχείο για την απουσία του νέου ηγέτη μπορεί να προέρχεται από αναφορές κρατικών μέσων ότι και ο ίδιος τραυματίστηκε στον λεγόμενο «Πόλεμο του Ραμαζανιού». Ίσως οι αναφερόμενοι τραυματισμοί τον εμποδίζουν από το να εμφανιστεί σε βίντεο, αν και αυτό δεν εξηγεί την έλλειψη γραπτής δήλωσης.

Ένας άλλος παράγοντας θα μπορούσε να είναι η απογοήτευση που εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον διορισμό του μετά τη δολοφονία του πατέρα του.

Σφυροκόπημα στην Τεχεράνη και απάντηση από τους Φρουρούς

Ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα σε προάστιο της ιρανικής πρωτεύουσας έχουν ισοπεδωθεί από τους σφοδρούς βομβαρδισμούς. Στο Ισφαχάν, άμαχοι, ολόκληρες οικογένειες αναζητούν καταφύγιο σε σήραγγες, στο μετρό της πόλης για να γλιτώσουν από τους βομβαρδισμούς.

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως έχει πλήξει συνολικά πέντε χιλιάδες στόχους στα ιρανικά εδάφη. Οι Φρουροί της Επανάστασης απαντούν χτυπώντας το μεγαλύτερο διυλιστήριο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ σειρήνες ήχησαν στο Τελ Αβίβ.

Λίβανος: Περισσότεροι από 100.000 νέοι εκτοπισθέντες

Περισσότεροι από 667.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στον Λίβανο, μια αύξηση κατά 100.000 σε 24 ώρες, ανακοίνωσε σήμερα η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Καθώς η χώρα δέχεται από χθες σφοδρούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς, «περισσότεροι από 667.000 άνθρωποι στον Λίβανο έχουν εγγραφεί ως εκτοπισμένοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της κυβέρνησης, μια αύξηση 100.000 ανθρώπων σε μία μόνο ημέρα», δήλωσε η Καρολίνα Λίντχολμ Μπίλινγκ, εκπρόσωπος της UNHCR στον Λίβανο, σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

«Και ο αριθμός των εκτοπισμένων συνεχίζει να αυξάνεται αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε. Το Ισραήλ βομβαρδίζει αδιάκοπα τον Λίβανο από τότε που η Χεζμπολάχ, το υποστηριζόμενο από το Ιράν σιιτικό κίνημα, έσυρε τη χώρα στον περιφερειακό πόλεμο με το Ιράν στις 2 Μαρτίου, εκτοξεύοντας πυραύλους κατά του Ισραήλ.

«Περίπου 120.000 εκτοπισμένοι στεγάζονται σε χώρους δημοσίας χρήσεως που τους έχει παραχωρήσει η κυβέρνηση, αλλά πολλοί περισσότεροι φιλοξενούνται σε συγγενείς ή φίλους ή εξακολουθούν να αναζητούν κατάλυμα και βλέπουμε αυτοκίνητα παρατεταγμένα στους δρόμους με ανθρώπους να κοιμούνται μέσα σε αυτά, καθώς και στα πεζοδρόμια», πρόσθεσε η ίδια.

«Πολλοί εκτοπίζονται για δεύτερη φορά από την έναρξη των εχθροπραξιών του 2024, και οι περισσότεροι έφυγαν βιαστικά, σχεδόν χωρίς τίποτα, και αναζητούν καταφύγιο στη Βηρυτό, στο Όρος Λίβανος, στην περιοχή του Βόρειου Λιβάνου και σε μέρη της Μπεκάα», εξήγησε.

Ενισχύεται περαιτέρω η Κύπρος

Τέλος, ενισχύεται ακόμη περισσότερο η αμυντική ομπρέλα στην Κύπρο καθώς το βρετανικό HMS Dragon αναχώρησε από το λιμάνι του Πόρτσμουθ με προορισμό την Κύπρο, σε μια αποστολή που αποσκοπεί στην ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας των βρετανικών βάσεων στη χώρα.

Βρετανικά μέσα ενημέρωσης κατέγραψαν ολόκληρη την εντυπωσιακή αναχώρηση του σκάφους.