«Δεν υπάρχει τρόπος να αποφύγεις την ενδοσκόπηση στη φυλακή. Σκέφτομαι συνεχώς τι θα έκανα διαφορετικά αν είχα άλλη ευκαιρία. Θα σεβόμουν τις γυναίκες περισσότερο. Δεν θα ήμουν μαζί τους από την αρχή. Θα ήμουν πιστός στον γάμο μου. Θα προστάτευα την οικογένεια μου».

Αυτά είναι τα λόγια του 73χρονου Χάρβεϊ Γουάινστιν μέσα από τη φυλακή, σε μία συνέντευξη που έδωσε στο Hollywood Report τον Ιανουάριο (και δημοσιεύτηκε σήμερα), λίγο πριν εμφανιστεί για ακόμα μια φορά στο δικαστήριο.

Ο άνθρωπος που άλλοτε ζούσε μέσα στη χλιδή, σαν να βγήκε από κινηματογραφικό σενάριο, στην πραγματικότητα αποτελεί την αμφιλεγόμενη ζωντανή εκδοχή της σύγκρουσης ανάμεσα στη γοητεία, τη δύναμη και την αλαζονεία.

Στη δεκαετία του ’90 και των αρχών του 2000, ήταν ο απόλυτος βασιλιάς της βιομηχανίας του Χόλιγουντ, ένας παραγωγός με μαγική ικανότητα να μετατρέπει αμφιλεγόμενα σενάρια σε Όσκαρ και ανερχόμενους ηθοποιούς σε σταρ.

Έμοιαζε να έχει στα χέρια του όλη τη δύναμη: περιοδικά, θέατρο, ταινίες, πολιτικές σχέσεις, ακόμα και την εκτίμηση πρωθυπουργών και προέδρων. Γοητευτικός, αστείος, γενναιόδωρος όταν ήθελε, με ένα μυαλό κοφτερό στην επιλογή ταλέντου και ιστοριών, αλλά πίσω από τη λάμψη κρυβόταν η σκοτεινή πλευρά του: ο άντρας που χρησιμοποιούσε τη θέση του για να βιάζει, να κυριαρχεί, να εκφοβίζει και να εκμεταλλεύεται άλλους.

Σήμερα, στη φυλακή, εμφανίζεται γυμνός από τη λάμψη που κάποτε τον περιέβαλλε: ένας 73χρονος, ασθενής (με διαβήτη, μεταξύ άλλων και καρκίνο), αδύναμος, απομονωμένος, σε αναπηρικό αμαξίδιο, αλλά που εξακολουθεί να βλέπει τον εαυτό του ως θύμα μιας εποχής που, όπως πιστεύει, τον κατανόησε ελάχιστα.

Η συνέντευξη δόθηκε στη φυλακή Rikers, έξω από τη Νέα Υόρκη.

Η ζωή στη φυλακή

Όπως είπε στη δημοσιογράφο Mayer Rohsan η φυλακή Rikers Island είναι κόλαση. «Περνάω σχεδόν όλο τον χρόνο μου στο κελί μου. Μερικές φορές βγαίνω με το αναπηρικό καροτσάκι απλώς για λίγο αέρα, αλλά αυτό διαρκεί μόνο μισή ώρα. Κυρίως μένω στο κελί μου 23 ώρες την ημέρα. Δεν έχω καμία ανθρώπινη επαφή εκτός από τους φρουρούς».

Στη συνέχεια περιγράφει πόσο διαφορετική ήταν η ζωή σε πολιτειακή φυλακή. «Όταν ήμουν σε φυλακή της πολιτείας, ήταν διαφορετικά. Ξυπνούσα το πρωί, έκανα πρωινό, έβλεπα φίλους, μιλούσα με ανθρώπους, παρακολουθούσαμε τηλεόραση μαζί. Έχω παρακαλέσει να πάω σε πολιτειακή φυλακή, αλλά η εισαγγελία λέει: “Έχεις δίκη, μένεις στο Rikers. Θέλουμε να σε προσέχουμε.” Με παρακολουθούν εδώ και 19 μήνες. Δεν ξέρω πού πιστεύουν ότι θα πάω».

Η φήμη του λειτουργεί αρνητικά. «Εδώ στο Rikers με βλάπτει, γιατί με αναγκάζει σε απομόνωση. Είναι πολύ επικίνδυνο να είμαι γύρω από άλλους. Οι άλλοι κρατούμενοι πάνε στην αυλή. Αλλά κάθε φορά που βγαίνω εκεί, νιώθω σαν να είμαι υπό πολιορκία. Έρχονται και λένε: “Weinstein, δώσε μου λεφτά. Δώσε μου τον δικηγόρο σου. Κάνε αυτό. Κάνε εκείνο.” Με απειλούν και με κοροϊδεύουν συνεχώς. Δεν θα άντεχα πολύ εκεί έξω».

Μιλάει για ξύλο και την ομερτά που χωρίς αυτή κανείς δεν επιβιώνει. «Μια φορά, ενώ περίμενα να χρησιμοποιήσω το τηλέφωνο, ρώτησα τον μπροστινό μου αν έχει τελειώσει. Κατέβηκε και με χτύπησε δυνατά στο πρόσωπο. Έπεσα κάτω και αιμορραγούσα παντού. Με τραυμάτισαν σοβαρά. Οι αστυνομικοί με ρώτησαν ποιος το έκανε, αλλά δεν μπορούσα να πω. Δεν μπορείς να είσαι ρουφιάνος. Αυτός είναι ο νόμος της ζούγκλας».

Ανησυχεί ο άλλοτε ισχυρός άνδρας ότι θα πεθάνει στη φυλακή; «Με τρομάζει αφάνταστα. Ψυχροί και αδιάφοροι. Είναι απίστευτο να έχεις τη ζωή που είχα και αυτά που έκανα για την κοινωνία και να μην έχουν επιείκεια για μένα με πιο ευγενικό τρόπο. Ό,τι και να θεωρούν ότι έκανα κακό στη ζωή μου, δεν πήρα θανατική ποινή. Θα γίνω 74 τον Μάρτιο. Δεν θέλω να πεθάνω εδώ».

Τα σεξουαλικά εγκλήματα

Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν αρνείται ότι διέπραξε σεξουαλική επίθεση, παρά τις δεκάδες καταγγελίες εναντίον του. Υποστηρίζει ότι πολλές γυναίκες υπέβαλαν ψευδείς ισχυρισμούς για χρηματικό όφελος, ενώ αναγνωρίζει ότι υπήρξε πιεστικός, σαγηνευτικός και ότι χρησιμοποίησε το προσωπικό του για να καλύψει τις εξωσυζυγικές σχέσεις του.

«Ψεύδονταν για πολλούς λόγους. Αλλά κυρίως επειδή υπάρχει χρήμα. Μια γυναίκα πήρε μισό εκατομμύριο δολάρια. Μια άλλη 500.000. Μια τρίτη 3 εκατομμύρια. Το μόνο που έπρεπε να κάνουν για να πάρουν την επιταγή ήταν να συμπληρώσουν μια φόρμα που έλεγε ότι τις παρενόχλησα. Το συμπλήρωσαν και η ασφαλιστική τελικά πλήρωσε δεκάδες εκατομμύρια».

«Έκανα παρενόχληση σε μερικές γυναίκες ανεπιτυχώς; Ναι. Ήμουν πιεστικός ή υπερβολικά σαγηνευτικός; Ναι σε όλα αυτά. Δεν έπρεπε να βγαίνω με αυτές τις γυναίκες. Ήμουν παντρεμένος με υπέροχη γυναίκα που δεν είχε ιδέα τι έκανα. Χρησιμοποιούσα το προσωπικό μου για να κρύβω αυτά. Ποτέ δεν παρενόχλησα σεξουαλικά».

Αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τις πράξεις του, αλλά διαχωρίζει τις πράξεις αυτές από τη σεξουαλική επίθεση, χαρακτηρίζοντάς τις ως υπερβολικό φλερτ ή κακή συμπεριφορά. Επιπλέον, παραδέχεται την ανισορροπία δύναμης που υπήρχε στις σχέσεις του με ορισμένες γυναίκες, αλλά υποστηρίζει ότι ποτέ δεν άγγιξε ή κακοποίησε κάποιον. «Ήμουν ισχυρός και μισούσα να μου λένε “όχι”. Υπερβολικό φλερτ, γελοίες καταστάσεις, κακή συμπεριφορά. Ναι. Αλλά δεν άγγιξα κανέναν. Το έδειξα με λόγια και παρουσία, όχι με βία».

Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν δεν έχει σκεφτεί ποτέ να αυτοκτονήσει και δηλώνει ότι πολλοί κοντινοί του τον εγκατέλειψαν. ««Οι περισσότεροι φίλοι και οικογένεια εξαφανίστηκαν ξαφνικά. Φοβάμαι να καλέσω ανθρώπους γιατί μπορεί να ακυρωθούν. Είναι τρελή εποχή».

Τι θα διάλεγε αν μπορούσε να αλλάξει τη ζωή του; «Αν έπρεπε να ξαναζήσω, θα προτιμούσα ζωή εκτός δημοσιότητας με τα παιδιά και την οικογένεια».