Ανάμεσα σε θρύλους του NBA βρίσκεται από τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Μπαμ Αντεμπάγιο. Ο σέντερ των Μαϊάμι Χιτ είχε μια ονειρική βραδιά κόντρα στους Γουίζαρντς και σταμάτησε στους 83 πόντους.

Με αυτή την επίδοση ξεπέρασε στη σχετική λίστα τον Κόμπι Μπράιαντ. Ο μόνος παίκτης που έχει πετύχει περισσότερους πόντους είναι φυσικά ο αξεπέραστος Γουίλτ Τσάμπερλεϊν που είχε πετύχει 100.

Πώς κατάφερε να φτάσει σε αυτήν την απίστευτη επίδοση ο Μπαμ Αντεμπάγιο; Ο 28χρονος τέλειωσε το ματς με 20/43 σουτ (7/22 τρίποντα) και 36/43 βολές σε 42 λεπτά συμμετοχής! Είχε επίσης 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 μπλοκ και 5 λάθη.

Όλα αυτά την ώρα που το ρεκόρ στη μέχρι τώρα καριέρα του ήταν 41 πόντοι. Επίδοση, που είχε ξεπεράσει ήδη από το δεύτερο δωδεκάλεπτο φτάνοντας τους 43.

Σύμφωνα με το ESPN ο Αντεμπάγιο έσπασε το ρεκόρ για τις περισσότερες ελεύθερες βολές που βρήκαν το στόχο τους (36) και εκτελέστηκαν (43) σε ένα παιχνίδι του NBA, καθώς και τα ρεκόρ των Heat για τους περισσότερους πόντους σε ένα δωδεκάλεπτο (31), σε ένα ημίχρονο (43) και σε ένα παιχνίδι (83).

Απολαύστε την ιστορική βραδιά του Μπαμ Αντεμπάγιο



