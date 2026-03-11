Από φέτος, οι Ελληνίδες μπορούν να υπηρετούν στον Στρατό Ξηράς εθελοντικά, για 12 μήνες και το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) έδωσε σήμερα (11.03.2026) στη δημοσιότητα ένα βίντεο – πρόσκληση προς τις γυναίκες που θέλουν να υπηρετήσουν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι δηλώσεις συμμετοχής γυναικών στον Στρατό Ξηράς μπορούν να γίνουν ως τις 31 Μαρτίου 2026 στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ.

Η εθελοντική στράτευση γυναικών αφορά σε γυναίκες από 20 έως 26 ετών, για θητεία 12 μηνών και εκπαίδευση στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία. Όπως είχε δηλώσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο πιλοτικός στόχος για το 2026 αφορά σε 200 εθελόντριες.

Τα κίνητρα που θα δοθούν περιλαμβάνουν πρόσβαση σε νοσοκομεία, λέσχες και λοιπές παροχές των Ενόπλων Δυνάμεων, αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση ΑΣΕΠ για πρόσληψη ως ΕΠΟΠ σε δεξιότητα θητείας και πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό, νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κ.α.).