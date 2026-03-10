Η ανάδειξη της NN Hellas ως Top Employer για 8η συνεχή χρονιά στην Ελλάδα και η 5η θέση του Ομίλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πέρα από τιμητικές διακρίσεις, αποτελούν την έμπρακτη δικαίωση μιας ανθρωποκεντρικής στρατηγικής. Η Λώρα Αναστασοπούλου, Chief Human Resources Officer της εταιρείας, ξεδιπλώνει το όραμα πίσω από αυτή τη σταθερή επιτυχία, αναλύοντας πώς οι αξίες «Care, Clear, Commit» μετουσιώνονται σε καθημερινή εμπειρία για τους εργαζομένους.

Στη συνέντευξη που ακολουθεί, η κα Αναστασοπούλου εξηγεί τη σημασία της συμπερίληψης και της ευεξίας μέσα από προγράμματα όπως το «Connection & Wellbeing», ενώ παρουσιάζει τον οδικό χάρτη για το 2026. Με επίκεντρο το upskilling στην τεχνητή νοημοσύνη και την ενδυνάμωση των soft skills, η NN Hellas αποδεικνύει πώς η ευρωπαϊκή τεχνογνωσία μπορεί να εναρμονιστεί ιδανικά με τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου κάθε εργαζόμενος μπορεί να είναι ο καλύτερος εαυτός του.

Η NN Hellas πιστοποιείται ως Top Employer για 8η φορά, κατακτώντας και φέτος τη 2η θέση στην Ελλάδα. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, οι πιο χαρακτηριστικές πρακτικές ή πρωτοβουλίες που σας διαφοροποιούν και οδηγούν σε αυτήν τη σταθερή αναγνώριση κάθε χρόνο;

Η 8η διαδοχική πιστοποίηση της NN Hellas ως Top Employer και η σταθερή παρουσία μας στην 2η θέση στην Ελλάδα, αποτελούν ουσιαστική επιβεβαίωση ότι η στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού εφαρμόζεται με συνέπεια και έχει πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των συναδέλφων μας.

Αυτό που μας διαφοροποιεί, θα έλεγα ότι είναι η σταθερή μας προσήλωση στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που συνδυάζει την ανάπτυξη, τη συνεργασία και την ευημερία, με τρόπο ανθρώπινο και πρακτικό. Κάθε χρόνο θέλουμε να εξελισσόμαστε και να προχωράμε ένα βήμα παραπέρα. Για τον λόγο αυτό, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ανατροφοδότηση που λαμβάνουμε από την Ετήσια Έρευνα Δέσμευσης Εργαζομένων, που αποτελεί για εμάς βασικό οδηγό για να κατανοούμε τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων μας.

Την περασμένη χρονιά υλοποιήσαμε σημαντικές πρωτοβουλίες στους πυλώνες της ευεξίας και της «Διαφορετικότητας, Ισότητας & Συμπερίληψης», που αποτελούν βασικά στοιχεία της εταιρικής μας κουλτούρας. Με την υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας στο τέλος του 2025, επιβεβαιώσαμε έμπρακτα τη δέσμευσή μας για ένα εργασιακό περιβάλλον που σέβεται και ενδυναμώνει κάθε εργαζόμενο. Θέλουμε κάθε άτομο να νιώθει ότι μπορεί να εκφράζεται, να ακούγεται και να είναι πραγματικά ο εαυτός του.

Επίσης, συνεχίζουμε δυναμικά το πρόγραμμα “Connection & Wellbeing”, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων που εξελίσσεται διαρκώς, με στόχο να προωθεί τη σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων μας και παράλληλα να ενισχύει τη σωματική και ψυχική τους ευεξία. Δημιουργώντας ομάδες που ασχολούνται με το χορό, το τραγούδι, τις αθλητικές δραστηριότητες, τη συμβουλευτική, προωθούμε το αίσθημα του «ανήκειν» και την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Σημειώνεται επίσης μια ανοδική πορεία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τον Όμιλο NN να καταλαμβάνει φέτος την 5η θέση. Πώς θα λέγατε ότι υιοθετούνται οι ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές Ανθρωπίνου Δυναμικού στο ελληνικό περιβάλλον;

Η 5η θέση του Ομίλου NN σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντικατοπτρίζει μια κοινή φιλοσοφία και συνέπεια στον τρόπο με τον οποίο επενδύουμε στους ανθρώπους μας σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Για εμάς στην NN Hellas, οι ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές λειτουργούν ως ένα ισχυρό πλαίσιο αναφοράς. Ανταλλάσσουμε τεχνογνωσία μεταξύ χωρών, μοιραζόμαστε εμπειρίες και συχνά υιοθετούμε επιτυχημένες πρακτικές από άλλες αγορές, προσαρμόζοντας τες στα χαρακτηριστικά του ελληνικού εργασιακού περιβάλλοντος. Με χαρά επίσης «δανείζουμε» δικές μας καλές πρακτικές σε άλλες χώρες στο πλαίσιο της φιλοσοφίας «One HR» του Ομίλου.

Ενδεικτικά παραδείγματα που εφαρμόζουμε αφορούν τη χρήση της τεχνολογίας για τη βελτίωση της εμπειρίας του εργαζομένου, την ανάπτυξη functional skills και soft/leadership skills όπως το Team Up, Speak Up και Step Up και τέλος την ανάδειξη ταλέντων, τα οποία πλέον έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε σημαντικά projects του εξωτερικού με στόχο την περεταίρω ανάπτυξή τους.

O συνδυασμός ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας με στοχευμένη προσαρμογή στις ανάγκες της Ελλάδας είναι αυτός που μας επιτρέπει να εξελισσόμαστε σταθερά και να προσφέρουμε μια εργασιακή εμπειρία υψηλού επιπέδου.

Οι αξίες Care, Clear, Commit αποτελούν τη βάση της κουλτούρας της ΝΝ Hellas. Πώς αποτυπώνονται αυτές οι αξίες στην καθημερινή εμπειρία των ανθρώπων σας και με ποιους τρόπους τους βοηθάτε «να είναι ο καλύτερος εαυτός τους», όπως χαρακτηριστικά δηλώσατε;

Οι αξίες “Care, Clear, Commit” αποτελούν τη βάση της λειτουργίας μας και μια κοινή υπόσχεση προς πελάτες, συνεργάτες, εργαζομένους και την ευρύτερη κοινωνία.

Όσον αφορά τους δικούς μας ανθρώπους, το «Νοιαζόμαστε» αποτυπώνει την πρόθεσή μας να στηρίζουμε τους εργαζομένους μας ολιστικά. Δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου ο καθένας μπορεί να εκφράζεται, να εξελίσσεται και να νιώθει υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα. «Είμαστε ξεκάθαροι», καθώς πιστεύουμε στη διαφάνεια, στη σαφήνεια ρόλων και την άμεση επικοινωνία, γιατί μειώνει την αβεβαιότητα και ενισχύει τη συνεργασία και την αποτελεσματικότητα. Το «Δεσμευόμαστε», είναι πρακτικά η υπόσχεσή μας να κάνουμε πράξη όσα αποφασίζουμε και να λειτουργούμε με συνέπεια και ακεραιότητα.

Οι αξίες αυτές αντικατοπτρίζονται στα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες μας καθημερινά και ο αντίκτυπός τους φαίνεται στα υψηλά ποσοστά Δέσμευσης που έχουμε κάθε χρόνο – από τα υψηλότερα του Ομίλου. Όταν οι άνθρωποι μας νιώθουν ότι υποστηρίζονται ουσιαστικά, μπορούν να συνεργάζονται καλύτερα και να αναδεικνύουν την καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους.

Το Ινστιτούτο Top Employers δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση και τη συμπερίληψη. Για το 2026 λοιπόν, ποιες είναι οι προτεραιότητες της NN Hellas όσον αφορά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων (upskilling) των εργαζομένων σας, αλλά και τη διασφάλιση ενός περιβάλλοντος που προάγει έμπρακτα τη διαφορετικότητα;

Το 2026 συνεχίζουμε με ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους στους τομείς της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της συμπερίληψης.

Επενδύουμε συστηματικά στο upskilling / reskilling, με στόχο το 100% των ανθρώπων μας να ενισχύσει τις δεξιότητές του με τουλάχιστον 8 ώρες εκπαίδευσης σε διάφορες μορφές (workshops, πλατφόρμες, ασύγχρονη εκπαίδευση) σε τομείς που συνδέονται άμεσα με τη στρατηγική μας, όπως τα data και η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και γενικότερα με τις εξελίξεις στον ασφαλιστικό κλάδο. Παρέχουμε σε κάθε εργαζόμενο ξεκάθαρες διαδρομές ανάπτυξης, ώστε να αισθάνεται έτοιμος για το επόμενο βήμα, ανεξαρτήτως ρόλου ή επιπέδου θέσης.

Στον τομέα της συμπερίληψης, αντιμετωπίζουμε τη διαφορετικότητα – ηλικία, φύλο, νευροδιαφορετικότητα, εθνικότητα, σεξουαλικό προσανατολισμό – ως μοναδικά χαρακτηριστικά που εμπλουτίζουν τις ομάδες και ενισχύουν την αποτελεσματικότητά μας. Δεν επιδιώκουμε αποσπασματικές ενέργειες· στόχος μας είναι οι άνθρωποί μας να βιώνουν καθημερινά τη συμπερίληψη στην πράξη. Για το 2026, έχουμε σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο ενεργειών που περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ανοιχτές συζητήσεις, ενδυνάμωση των Εmployee Resource Groups, και ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων μας στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που αγκαλιάζει όλους και όλες.