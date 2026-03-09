Περισσότερα από 140 κτίρια έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές στα Ιωάννινα, μετά τον σεισμό των 5,3 Ρίχτερ που έγινε την Κυριακή 8/3 στη Θεσπρωτία.

Στην πλειονότητά τους, σύμφωνα με το epiruspost, πρόκειται για κατοικίες, ωστόσο σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται σε ιερούς ναούς και σχολεία της περιοχής τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως από συλλόγους καθώς έχουν κλείσει εδώ και χρόνια.

Ο Δήμος Ιωαννιτών ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι έγιναν έλεγχοι σε σχολικές μονάδες και δημοτικά κτίρια, σε ορισμένες περιπτώσεις οι αυτοψίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, ενώ σε άλλα κτίρια απαιτείται επανέλεγχος από εξειδικευμένο κλιμάκιο.

Για τον λόγο αυτό, την Τρίτη 10/3 δεν θα λειτουργήσουν οι παρακάτω δομές, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη ο έλεγχος των κτιρίων:

Παιδικοί Σταθμοί – Νηπιαγωγεία

2ος Παιδικός Σταθμός

Παιδικός Σταθμός Αμπελιάς

Παιδικός Σταθμός Σταυρακίου

Παιδικός Σταθμός Κουτσελιού

Παιδικός Σταθμός Κατσικά

Παιδικός Σταθμός Σεισμόπληκτα

34ο Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο Νεοκαισάρειας

Νηπιαγωγείο Μπάφρας

Νηπιαγωγείο Γορίτσας

Σχολικές Μονάδες

21ο Δημοτικό Σχολείο

Δημοτικό Σχολείο Μπάφρας

Γενικό Λύκειο Πεδινής

Δομές Δημιουργικής Απασχόλησης

ΚΔΑΠ Ανατολής

ΚΔΑΠμεΑ

Μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για τη λειτουργία των παραπάνω δομών.

Επιπλέον, δεν θα λειτουργήσουν την Τρίτη 10/3, καθώς απαιτείται επανέλεγχος από ειδικό κλιμάκιο της ΚΤΥΠ, οι παρακάτω σχολικές μονάδες:

Πρότυπο Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων

3ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων «Μαρούτσειο»

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιωαννίνων

5ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων «Βαλάνειος Σχολή»

Γυμνάσιο Πεδινής

Μόλις οριστικοποιηθεί η έλευση του κλιμακίου θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

Τέλος, την Τρίτη δεν θα λειτουργήσουν επίσης οι παρακάτω δημοτικές δομές, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι στα κτίριά τους: