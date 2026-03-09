Περισσότερα από 140 κτίρια έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές στα Ιωάννινα, μετά τον σεισμό των 5,3 Ρίχτερ που έγινε την Κυριακή 8/3 στη Θεσπρωτία.
Στην πλειονότητά τους, σύμφωνα με το epiruspost, πρόκειται για κατοικίες, ωστόσο σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται σε ιερούς ναούς και σχολεία της περιοχής τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως από συλλόγους καθώς έχουν κλείσει εδώ και χρόνια.
Ο Δήμος Ιωαννιτών ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι έγιναν έλεγχοι σε σχολικές μονάδες και δημοτικά κτίρια, σε ορισμένες περιπτώσεις οι αυτοψίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, ενώ σε άλλα κτίρια απαιτείται επανέλεγχος από εξειδικευμένο κλιμάκιο.
Για τον λόγο αυτό, την Τρίτη 10/3 δεν θα λειτουργήσουν οι παρακάτω δομές, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη ο έλεγχος των κτιρίων:
Παιδικοί Σταθμοί – Νηπιαγωγεία
- 2ος Παιδικός Σταθμός
- Παιδικός Σταθμός Αμπελιάς
- Παιδικός Σταθμός Σταυρακίου
- Παιδικός Σταθμός Κουτσελιού
- Παιδικός Σταθμός Κατσικά
- Παιδικός Σταθμός Σεισμόπληκτα
- 34ο Νηπιαγωγείο
- Νηπιαγωγείο Νεοκαισάρειας
- Νηπιαγωγείο Μπάφρας
- Νηπιαγωγείο Γορίτσας
Σχολικές Μονάδες
- 21ο Δημοτικό Σχολείο
- Δημοτικό Σχολείο Μπάφρας
- Γενικό Λύκειο Πεδινής
Δομές Δημιουργικής Απασχόλησης
- ΚΔΑΠ Ανατολής
- ΚΔΑΠμεΑ
Μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για τη λειτουργία των παραπάνω δομών.
Επιπλέον, δεν θα λειτουργήσουν την Τρίτη 10/3, καθώς απαιτείται επανέλεγχος από ειδικό κλιμάκιο της ΚΤΥΠ, οι παρακάτω σχολικές μονάδες:
- Πρότυπο Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων
- 3ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων «Μαρούτσειο»
- Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιωαννίνων
- 5ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων «Βαλάνειος Σχολή»
- Γυμνάσιο Πεδινής
Μόλις οριστικοποιηθεί η έλευση του κλιμακίου θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.
Τέλος, την Τρίτη δεν θα λειτουργήσουν επίσης οι παρακάτω δημοτικές δομές, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι στα κτίριά τους:
- το Δημοτικό Μουσείο
- το Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων και το παράρτημά του στην Ανατολή
- οι χώροι όπου πραγματοποιούνται οι πρόβες της Φιλαρμονικής και της Συμφωνικής Ορχήστρας, τα μαθήματα του Εικαστικού Εργαστηρίου, τα τμήματα παραδοσιακών χορών και η Σχολή Χορού
- το Πνευματικό Κέντρο Ανατολής
- το Δημοτικό Αρχείο