Ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που χτύπησε την Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους. Μάλιστα, μετά τον κύριο σεισμό που σημειώθηκε τα ξημερώματα ακολούθησαν και πολλοί μετασεισμοί.

Ο Ευθύμης Λέκκας, χαρακτήρισε «πλούσια» τη μετασεισμική ακολουθία, αλλά παράλληλα εξήγησε ότι είναι μια φυσιολογική αντίδραση για μια περιοχή με ιστορικό που έχει σεισμικότητα.

Τόνισε ότι η μετασεισμική δραστηριότητα μπορεί να διαρκέσει «έως και δέκα ημέρες» αλλά εμφανίστηκε καθησυχαστικός προς τους κατοίκους λέγοντας ότι δεν θα ξεπεράσει τα 5 ρίχτερ.

Επίσης εξήγησε ότι η περιοχή δομείται γεωλογικά από εβαπορίτες, δηλαδή πετρώματα που διογκώνονται με το νερό και δημιουργούν σεισμική ανησυχία στην περιοχή.

Αν και η περιοχή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα υψηλής σεισμικότητας, είχε στο παρελθόν σημαντικούς σεισμούς. Το 1969 σε πολύ κοντινή απόσταση, και ενδεχομένως από την ίδια ζώνη, είχαμε σεισμική δραστηριότητα με σεισμό μεγαλύτερου μεγέθους (6,3 R) από τον σημερινό.