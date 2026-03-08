Ισχυρός σεισμός στη Θεσπρωτία ύψους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα και αναστάτωσε ολόκληρη την Ηπειρο καθώς έγινε αισθητός σε όλες τις περιοχές της.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο είναι 12 χλμ. ανατολικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας και το εστιακό βάθος 12,9 χιλιόμετρα και η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 5.32 το πρωί.

“Καλό σημάδι οι μετασεισμοί”

Ο Ευθύμης Λέκκας τόνισε στην ΕΡΤ ότι το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν μικρό και υπογράμμισε ότι οι διαδοχικοί μετασεισμοί 4,7 και 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ είναι «καλό σημάδι». Ωστόσο,τόνισε ότι «Σπίτια που έχουν υποστεί έστω και ελάχιστη ζημιά καλό είναι να μη χρησιμοποιούνται πριν ελεγχθούν».

Διακοπή ηλεκτροδότησης

«Ο κόσμος έχει βγει έξω, είναι τρομαγμένος, και όπως συμβαίνει με σεισμούς άνω των 5 Ρίχτερ υπήρξε διακοπή ηλεκτροδότησης», δήλωσε στο ΕΡΤnews, ο Ευθύμιος Χρυσοστόμου αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννίνων.

Κατολίσθηση στην Εγνατία οδό

O Περιφερειάρχης Ηπείρου ανέφερε στο Action24 ότι υπήρξε κατολίσθηση στην Εγνατία οδό μετά από τη σεισμική δόνηση στη περιοχή μεταξύ Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας στα όρια του δήμου Ζίτσας και δήμου Φιλιατών.

Δεν κινδύνεψαν άνθρωποι

Το γεγονός ότι οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο του σεισμού δεν είναι πυκνοκατοικημένες ήταν ευτυχές καθώς δεν κινδύνευσαν άνθρωποι.

Ρωγμές εντοπίστηκαν σε παλιά σπίτια και εκκλησίες, στη Δωδώνη και το Δρίσκος.

Έντονη η μετασεισμική δραστηριότητα

Η σεισμική ακολουθία εξελίσσεται με ένταση, καθώς έχουν ήδη καταγραφεί σχεδόν 10 δονήσεις. Η σημαντικότερη από αυτές σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά την κύρια, με μέγεθος 4,7 Ρίχτερ, ενώ οι υπόλοιποι μετασεισμοί κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα (κάτω των 3 Ρίχτερ).

Οι Αρχές και η Πολιτική Προστασία βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου κι όλα δείχνουν ότι επρόκειτο για τον κύριο σεισμό.