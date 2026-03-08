Έντονη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής εξαιτίας φωτιάς σε περιοχή της Σητείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν το απόγευμα όταν φωτιά ξέσπασε στη Σητεία με τους κατοίκους να βλέπουν τους καπνούς και να ειδοποιούν την πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή πυροσβεστική δύναμη και συγκεκριμένα, έξι οχήματα με πάνω από 15 άνδρες και δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τις πληροφορίες ν’ αναφέρουν πως οι φλόγες δεν απειλούν κάποιον οικισμό ωστόσο κάνουν… στάχτη χορτολιβαδική έκταση.