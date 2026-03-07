Σύσσωμο παραιτήθηκε το επιστημονικό συμβούλιο του ΕΟΔΥ. Η παραίτηση ολόκληρου του επιστημονικού συμβουλίου εκτιμάται ότι ήταν το επακόλουθο της δυαρχίας που ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο στον Οργανισμό, μετά την απόφαση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να τοποθετήσει προσωρινό Συμβούλιο Διοίκησης και νέο διευθύνοντα σύμβουλο, τον κ. Πάνο Ευσταθίου.

Οι εντάσεις και τριβές που έφερε το νέο σχήμα, οδήγησαν σε μια πρώτη προσπάθεια παραίτησης του επιστημονικού συμβουλίου ήδη πριν από ένα μήνα, η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε καθώς μετά από παρέμβαση του υπουργού, η επιστημονική ομάδα αποφάσισε να κάνει άλλη μία προσπάθεια, που τελικά δεν τελεσφόρησε.

Στη δυαρχία αναφέρθηκε ο τ. πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ καθ. Χρήστος Χατζηχριστοδούλου μιλώντας στο in.gr με αφορμή την σύσσωμη παραίτηση του επιστημονικού συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι «το διπλό σχήμα δεν δούλεψε» και ότι ολόκληρη η επιστημονική ομάδα ήδη συνεργάζεται με το υπουργείο και θα συνεχίσει.