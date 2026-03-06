Συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς το σχέδιο αναδιοργάνωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων, με επτά επιπλέον καταστήματα να κλείνουν οριστικά τις πόρτες τους σήμερα. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της δεύτερης φάσης του λεγόμενου «μετασχηματισμού δικτύου», η οποία προβλέπει τη μεταφορά των δραστηριοτήτων σε συνολικά 30 σημεία, εντός του Μαρτίου.

Παρά τις αντιδράσεις, η διοίκηση των ΕΛΤΑ διαβεβαιώνει για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των τοπικών κοινωνιών, μέσω νέων πρακτορείων και καταστημάτων Courier.

Από το παραδοσιακό κατάστημα στο «νέο μοντέλο»

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ προχωρά στην υλοποίηση ενός «πιο ευέλικτου και αποδοτικού μοντέλου λειτουργίας», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της. Μετά το κλείσιμο των πρώτων 11 καταστημάτων, το προηγούμενο διάστημα, η σκυτάλη περνά πλέον στη δεύτερη φάση, η οποία στοχεύει στη μείωση του λειτουργικού κόστους χωρίς –σύμφωνα πάντα με τον οργανισμό– να επηρεάζεται η συχνότητα διανομής της αλληλογραφίας.

Οι 7 περιοχές που επηρεάζονται σήμερα

Οι μεταφορές δραστηριότητας ολοκληρώνονται έως τις 6 Μαρτίου 2026 στις εξής περιοχές:

Νέα Αρτάκη Ευβοίας: Μεταφορά σε νέο πρακτορείο στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 51. Κρέστενα Ηλείας: Μεταφορά στην οδό Σεφερλή Χρ. 4. Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου: Νέο πρακτορείο σε απόσταση 170 μέτρων από το παλιό. Ληξούρι Κεφαλληνίας: Μεταφορά στην οδό Λαυράγκα 3. Σέρβια Κοζάνης: Νέο σημείο στην οδό Αγίου Γεωργίου 10. Νεοχώρι Αιτωλοακαρνανίας: Εξυπηρέτηση από το υφιστάμενο πρακτορείο Κατοχής. Γύθειο Λακωνίας: Μεταφορά στο πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier (Αρχαίου Θεάτρου 10).

Τι ισχύει για συντάξεις, λογαριασμούς και προσωπικό

Παρά το κλείσιμο των φυσικών καταστημάτων, τα νέα πρακτορεία θα παρέχουν το σύνολο των βασικών υπηρεσιών:

Πληρωμή συντάξεων και εργόσημα.

Εξόφληση λογαριασμών και αποστολή χρημάτων.

Κατ’ οίκον εξυπηρέτηση από τους διανομείς, χωρίς καμία αλλαγή στη συχνότητα.

Σημείωση για τις τράπεζες: Οι τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank που πραγματοποιούνταν μέσω των ΕΛΤΑ, μεταφέρονται πλέον αποκλειστικά στο υφιστάμενο δίκτυο καταστημάτων και ΑΤΜ της τράπεζας.

Όσον αφορά τους εργαζόμενους, η διοίκηση υπογραμμίζει πως το τακτικό προσωπικό διατηρεί τη θέση εργασίας του και μετακινείται σε άλλα καταστήματα εντός του ίδιου νομού, στο πλαίσιο της γενικότερης αναδιοργάνωσης.

Στην ίδια ανακοίνωση των ΕΛΤΑαναφέρεται πως «σε κάθε φάση του μετασχηματισμού ακολουθείται η ίδια διαδικασία:

Προηγείται διάλογος με την τοπική κοινωνία, ενημερώνονται όλοι οι πολίτες με ανακοινώσεις και αφίσες , ενώ για ένα διάστημα λειτουργούν παράλληλα το υπάρχον και το νέο σημείο εξυπηρέτησης, ώστε η μετάβαση να πραγματοποιείται ομαλά και χωρίς καμία αναστάτωση για τους πολίτες.

Τα ΕΛΤΑ θα συνεχίσουν να ενημερώνουν με σαφήνεια και διαφάνεια για κάθε επόμενο βήμα στην πορεία του μετασχηματισμού, παρέχοντας έγκαιρα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τοπικά και στο www.elta.gr, με στόχο η πρόσβαση στις ταχυδρομικές υπηρεσίες να παραμένει αδιάλειπτη σε κάθε περιοχή της χώρας».