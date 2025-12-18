Τα θέματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.) και η αναστολή λειτουργίας καταστημάτων τους εξετάζονται, σήμερα Πέμπτη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Το νέο σχέδιο του Υπερταμείου για τον μετασχηματισμό των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) παρουσίασε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που ενισχύει τη βιωσιμότητα της εταιρείας, διασφαλίζει την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία και θωρακίζει την παρουσία των ΕΛΤΑ σε κάθε γωνιά της χώρας.

Πιερρακάκης: Το ταχυδρομείο μετασχηματίζεται για να μπορέσει να μείνει παρόν.

Όπως τόνισε ο Υπουργός, προβλέπεται μετασχηματισμός 158 καταστημάτων, με βάση ένα ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε περιοχής μοντέλο.

Σε 28 περιπτώσεις υπάρχει ήδη κατάστημα ΕΛΤΑ Courier σε απόσταση 100-200 μέτρων. Θα εξεταστεί να αναλάβουν το έργο εκείνοι και να μην αλλάξει τίποτα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Για 113 καταστήματα, ο μετασχηματισμός θα προχωρήσει μόνο αφού βρεθεί πράκτορας των ΕΛΤΑ και μόνο κατόπιν πλήρους και έγκαιρης ενημέρωσης των πολιτών. Ήδη καταγράφεται σημαντικό ενδιαφέρον από τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες, γεγονός που επιβεβαιώνει την αποδοχή και τη δυναμική του σχεδίου.

Παράλληλα, 17 καταστήματα δεν θα μετασχηματιστούν, καθώς καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες τραπεζικών συναλλαγών. ‘Οπως επισήμανε ο κ. Πιερρακάκης, «αυτό αποδεικνύει ότι το σχέδιο δεν εφαρμόζεται μηχανιστικά, αλλά με σεβασμό στις τοπικές ιδιαιτερότητες και τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Καμία τοπική κοινωνία δεν μένει μετέωρη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ , με βάση το σχέδιο του Υπερταμείου , περιλαμβάνει και την ανάπτυξη του μοντέλου «shop-in-shop», με παρουσία των ΕΛΤΑ μέσα σε σούπερ μάρκετ, βιβλιοπωλεία, πρακτορεία Τύπου και άλλα σημεία λιανικής.

Το συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμόζεται ήδη σε 500 σημεία στη χώρα με πολύ θετικά αποτελέσματα.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το νέο σχέδιο εντάσσεται στη συνολική στρατηγική εκσυγχρονισμού των ΕΛΤΑ, με στόχο ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και οικονομικά βιώσιμο ταχυδρομικό δίκτυο, που θα συνεχίσει να εξυπηρετεί ισότιμα όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της χώρας.

Στην επιτροπή πριν τον κ. Πιερρακάκη μίλησε ο Μάριος Καλογεράς – Τέμπος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛ.ΤΑ., εκτελών προσωρινώς καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου.

Μάριος Καλογεράς – Τέμπος: «Κανείς χωρίς ταχυδρομική εξυπηρέτηση»

«Η πρόκληση είναι πως θα συνδυάσουμε την εξυπηρέτηση των πολιτών σε κάθε γωνιά της χώρας με την ευθύνη να μην οδηγήσουμε τον Οργανισμό σε οικονομικό αδιέξοδο. Με την ανάγκη να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της εταρείας, αναγνωρίζουμε ότι υπήρξαν αδυναμίες και ελλείψεις στη συνεννόηση, τη διαβούλευση, την ενημέρωση και σε κάποιες επιμέρους παραμέτρους του σχεδιασμού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το σχέδιο βελτιστοποίησης του δικτύου. Ο σχεδιασμός για την βελτιστοποίηση του δικτύου βασίστηκε σε αντικειμενικά κριτήρια κυρίως εγγύτητας με άλλα καταστήματα εξυπηρέτησης και τραπεζικά καταστήματα και ATM και κάλυψης» ανέφερε ο κ. Καλογεράς Τέμπος και ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής:

«Προχωρούμε σε οργανωμένη ενημέρωση και διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες. Πηγαίνουμε δήμο – δήμο και κατάστημα με κατάστημα και επαναξιολογούμε όλες τις παραμέτρους, όχι μόνο τις ποσοτικές αλλά και τις ποιοτικές. Είναι ξεκάθαρη η δέσμευση: κανένας πολίτης και καμία περιοχή δεν θα μείνει χωρίς πλήρη ταχυδρομική εξυπηρέτηση. Όπου υφίσταται λειτουργία ιδιόκτητου καταστήματος προβλέπεται εξυπηρέτηση μέσω συνεργατών, σημεία παράδοσης και παραλαβής, θυρίδων και κατ΄οίκον υπηρεσίες που προσφέρουν οι ταχυδρόμοι.

Πρώτα βρίσκουμε την εναλλακτική λύση μέσω συνεργασίας με φυσικό σημείο και ανθρώπινη παρουσία και μετά προχωράμε στην εκάστοτε υλοποίηση. Ο σχεδιασμός αυτός προβλέπει τη σταδιακή υλοποίησή του μέσα στο πρώτο τρίμηνο του νέου έτους. Από όλο το πλάνο μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ καμία θέση τακτικού υπαλλήλου δεν θα χαθεί. Ο στόχος είναι τα ΕΛΤΑ να παραμείνουν παρόντα και ισχυρά στο μέλλον, να περάσουμε από ένα δίκτυο που στηρίζονταν σχεδόν αποκλειστικά σε φυσικά καταστήματα σε ένα δίκτυο πολυσύνθετο πιο ευέλικτο που θα περιλαμβάνει φυσικά καταστήματα, ιδιόκτητα και πρακτορεία, συνεργατικά σημεία, θυρίδες, ψηφιακές εφαρμογές και ενισχυμένη κατ΄οίκον εξυπηρέτηση, με τη φυσική παρουσία του ταχυδρόμου».

Ως προς το πλάνο μετασχηματισμού ο κ. Τέμπος δήλωσε ότι θα υπάρξει εξορθολογισμός του κόστους με αξιοποίηση της ακινήτης περιουσίας των ΕΛΤΑ(χαρακτηριστικό παράδειγμα το κτήριο στην Καισαριανή), ενίσχυση και επέκταση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ξεκινώντας συνεργασία με την ALPHA BANK, και υλοποίηση νέων τεχνολογιών.

Βολές Χαρίτση σε Μητσοτάκη

Ευθύνες στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για «αιφνιδιαστικό λουκέτο σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα» απέδωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, σε παρέμβασή του ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Ο κ. Χαρίτσης επανέλαβε ότι «το πράσινο φως για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ το έδωσε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου», προκαλώντας τους παριστάμενους υπουργούς να τον διαψεύσουν εάν μπορούν.

«Μόνο όταν υπήρξαν αντιδράσεις ακόμη και από βουλευτές της συμπολίτευσης επιχειρήθηκε μια προσωρινή αναδίπλωση», ανέφερε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και πρόσθεσε: «Ο κ. Μητσοτάκης είχε μυστικές συσκέψεις και καρατόμησε τον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ ψάχνοντας για ακόμα ένα εξιλαστήριο θύμα, όπως συνηθίζει άλλωστε». Θύμισε, ακόμη, «το ευτράπελο της ματαίωσης κοινής συνεδρίασης των δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών στις αρχές Νοεμβρίου, 10 μόλις λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίασης».

Για το κλείσιμο των καταστημάτων, σημείωσε πως «η επιλογή να κλείσουν μαζικά καταστήματα ούτε τεχνοκρατική είναι ούτε ουδέτερη. Ευνοεί συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα και μεταφέρει κόστος και ταλαιπωρία στους πιο αδύναμους. Κι αυτό είναι καθαρά πολιτική επιλογή, όχι αναγκαιότητα».

Επίσης, παρέθεσε στοιχεία «για την προκλητική κακοδιαχείριση με αναθέσεις», όπως είπε. Ειδικότερα, «1 εκατ. ευρώ στον κ. Πάτση, ανάθεση σχεδόν 5 εκατ. ευρώ στην PWC για υπηρεσίες συμβούλου, με ασφαλιστήριο 500.000 ευρώ για τα στελέχη της διοίκησης και μάλιστα τις μέρες ακριβώς που ανακοινωνόταν το μαζικό κλείσιμο καταστημάτων». Ρώτησε, δε, εάν όλα αυτά υπηρετούν τον εξορθολογισμού του κόστους, για τον οποίο μιλάει το στρατηγικό σχέδιο του Υπερταμείου, που εγκρίνεται από τον υπουργό Οικονομικών. «Μην επιχειρείτε να καλυφθείτε πίσω από το Υπερταμείο», επεσήμανε.

Στη συνέχεια, ο κ. Χαρίτσης είπε ότι «το στρατηγικό σχέδιο του Υπερταμείου έως το 2027 μιλάει για όραμα να γίνουν τα ΕΛΤΑ θεμέλιο της ελληνικής κοινωνίας» και ρώτησε:

«1. Διασφαλίζεται η καθολική υπηρεσία μετά το κλείσιμο των 204 καταστημάτων;

2. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων έστειλε επιστολή και ζητάει από τα ΕΛΤΑ άμεση πληροφόρηση για την εξασφάλιση της καθολικής υπηρεσίας. Τι έχουν απαντήσει τα ΕΛΤΑ;

3. Πώς υπολογίζεται το κόστος της καθολικής υπηρεσίας και πότε καταβάλλεται; Καταβάλλεται τακτικά και εμπρόθεσμα ή καθυστερεί; Και πόσο επηρεάζεται αυτό από τη μείωση του δικτύου;».

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς στους εργαζόμενους, μόνιμους και εργολαβικούς, ζητώντας από τους υπουργούς να δεσμευτούν για τη διασφάλισή τους.

«Τα ΕΛΤΑ δεν είναι μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι υποδομή συνοχής. Είναι ο τρόπος με τον οποίο το κράτος έφτανε μέχρι το τελευταίο χωριό, μέχρι τον ηλικιωμένο, τον αγρότη, τον μικρό επαγγελματία. Και αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να μετριέται μόνο με λογιστικούς όρους. Εμείς λέμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Ένα δημόσιο ταχυδρομείο σύγχρονο, ψηφιακά αναβαθμισμένο, οικονομικά βιώσιμο, αλλά ταυτόχρονα παρόν σε όλη τη χώρα. Ένα εργαλείο ισότιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής», υπογράμμισε ο κ. Χαρίτσης.

Π.Δουδωνής: «Τι ωραίο πλιάτσικο!»

«Αν νομίζετε ότι με τούτη την Επιτροπή τελειώνει η ιστορία, κάνετε λάθος. Αν νομίζετε ότι αλλάζοντας Επιτροπή, στερώντας τη φωνή των βουλευτών της Περιφέρειας, που βλέπουν τα ΕΛΤΑ στις περιοχές τους να κλείνουν το ένα μετά το άλλο, τη γλιτώσατε, πλανάσθε πλάνην οικτράν», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής αναφερόμενος στη σημερινή συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τη λειτουργία των ΕΛΤΑ. «Αυτή την πλάνη θα την πληρώσετε. Διότι ο κόσμος έχει εξεγερθεί. Τα ΕΛΤΑ ήταν η τελευταία σύνδεση του πολίτη με το Κέντρο. Και αυτό δεν μπορεί να το ανεχθεί η Περιφέρεια που φθίνει δημογραφικά, που έχει αγκαλιάσει τα ΕΛΤΑ, και το βλέπετε από τις αντιδράσεις. Το 80% των δήμων δίνει δωρεάν τα οικήματα για να στεγαστούν τα ΕΛΤΑ. Αυτή την αντίδραση δεν θα τη γλιτώσετε ούτε κοινωνικά, ούτε κοινοβουλευτικά. Γιατί εδώ ταιριάζει ο τίτλος του βιβλίου: “Τι ωραίο πλιάτσικο!”. Αλλά αυτό το πλιάτσικο δεν θα σας αφήσουμε να το ολοκληρώσετε», είπε ο κ. Δουδωνής.

Ο βουλευτής αναφέρθηκε σε όσα έγιναν επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας για τα ΕΛΤΑ.

«Υπήρξε ένα πρόγραμμα εξυγίανσης των ΕΛΤΑ τη δεκαετία του 1990. Μπήκαν στο δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, έπειτα μπήκαν στο τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Είχαμε αυτοματοποιημένα Κέντρα Διαλογής, Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα. Το 2003 τα ΕΛΤΑ είχαν τα μεγαλύτερα κέρδη στην ιστορία τους, τον μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης πελατών στην Ευρώπη, κατά το Ευρωβαρόμετρο. Και την ίδια περίοδο υπήρξε μια ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο από ευρωβουλευτές, ότι η χρηματοδότηση των ΕΛΤΑ νοθεύει τον ανταγωνισμό. Ξέρετε ποιος ήταν ένας από τους δύο ευρωβουλευτές που υπέγραφε την ερώτηση; Ο κ. Χατζηδάκης. Αυτός ήταν. Αυτός ήταν ο ένας από τους δύο ευρωβουλευτές που υπέγραφε την ερώτηση. Γιατί η δουλειά πάει χρόνια πίσω. Πάει δεκαετίες πίσω και κρύβεται τώρα. Τότε, λοιπόν, μετά τις παρεμβάσεις αυτές, υπήρξε συνεργασία της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, με την Επιτροπή, και το θέμα λύθηκε υπέρ των ΕΛΤΑ», είπε ο Παναγιώτης Δουδωνής και σχολίασε: «Τώρα λέει ο κ. Πιερρακάκης, είπε ο κύριος υπουργός, θα κριθεί το κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή. Έχετε υπόψη σας ποιος έχει θέσει το κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αμφισβητώντας την απόφαση για τα ΕΛΤΑ; Είναι ο κ. Φέσσας και η ACS; Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι αυτός που στα εγκαίνια ήταν ο κ. Χατζηδάκης; Είναι αυτός που στα εγκαίνια ήταν ο κ. Παπαστεργίου, που είναι εδώ μαζί μας; Είναι ο ίδιος αυτός. Ορίστε. Δείτε τους όλοι εδώ μαζί στα εγκαίνια. Είναι πρέπον, διαρκούσης αντιδικίας, να πηγαίνει με ανταγωνιστή δημόσιας εταιρείας στα εγκαίνια της επιχείρησης και του καταστήματός της ο εν ενεργεία υπουργός, με τον οποίο αντιδικεί ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης;».

Ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ανήξερος σε σχέση με το κλείσιμο των ΕΛΤΑ, ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και συνέχισε: «Υπάρχει δημοσίευμα της “Εφημερίδας των Συντακτών” εδώ: “Τα 204 ψέματα του κ. Χατζηδάκη”, που δείχνει το email με το οποίο ήταν πλήρως ενήμερος για το κλείσιμο των 204 καταστημάτων, όπως σαφώς θα ήταν και ο πρωθυπουργός. Και επιπλέον, φήμες λένε ότι με λιγότερα καταστήματα μπήκε ο κ. Σκλήκας στο Μαξίμου, με περισσότερα κλειστά βγήκε».

Ο Παναγιώτης Δουδωνής αναφέρθηκε σε κατασπατάληση πόρων και κακοδιαχείριση στα ΕΛΤΑ. «Πενήντα εκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλου τύπου νομικές υπηρεσίες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα: 12,5 εκατομμύρια συν ΦΠΑ έχει πάρει η PWC. 12.450.000. Είναι και η Delloite. 568.00 ευρώ. Αλλά, βέβαια, εδώ πέρα συναντώνται και γνωστοί, διαπρεπείς δικηγόροι του ελληνικού κοινοβουλίου, όπως είναι ο κ. Πάτσης. Και βλέπω εδώ 134.000 o κύριος Πάτσης. ΜΕΤΑ, DLA PIPER. Αυτή είναι μια κοινοπραξία τότε ενός εν ενεργεία βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας με έναν μετέπειτα υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρομαι στον κύριο Πάτση και στον κύριο Ομράν. Αυτοί έχουν πάρει από κοινού 836.000. Και η DLA PIPER μόνη της 124.000», είπε ο κ. Δουδωνής και αναφέρθηκε και στην πολιτική αμοιβών στον Οργανισμό: «Από 55.000 ευρώ σημερινός μισθός, πήγε 125.000 του COO. Του CFO από 55.000 επίσης 125.000. Το ίδιο και σε μια σειρά υψηλόβαθμων. Και γενικώς οι αυξήσεις είναι από 29.000 ευρώ ετησίως έως 69.188 ευρώ ετησίως. Αυτά έναν μήνα πριν κλείσετε τα καταστήματα των ΕΛΤΑ. Κατατίθενται στα πρακτικά».

Φάμελλος: Στόχος της κυβέρνησης να συγκαλύψει ακόμη ένα σκάνδαλο

Για «προσβολή» της Βουλής έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τα ΕΛΤΑ, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ότι ανέβαλε τη συνεδρίαση για το κλείσιμο των καταστημάτων με στόχο να συγκαλύψει ακόμα ένα σκάνδαλο.

«Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα κοινοβουλευτικής δεοντολογίας, που είναι η Δημοκρατία. Αυτό λέμε στην Ελλάδα Δημοκρατία, όχι να κάνετε κουμάντο με τα ρουσφέτια σας και εν κρυπτώ, μαζί με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν το έχετε τηρήσει. Θέλετε, λοιπόν, να δημιουργήσετε τετελεσμένα», σημείωσε.

Εξάλλου, απέναντι στις κατηγορίες ότι «για όλα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ», παρέπεμψε σε αυτά που είπε ο διευθύνων σύμβουλος, ο οποίος «παραδέχτηκε ότι τα ΕΛΤΑ ήταν κερδοφόρα το 2020».

Ο κ. Φάμελλος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα 280 εκατομμύρια, τα οποία «έριξε» η κυβέρνηση στα ΕΛΤΑ το 2020, διερωτώμενος εάν ήταν για να ταΐσουν τις «γαλάζιες ακρίδες» ή γιατί ήταν όντως βιώσιμα.

Στη συνέχεια μίλησε για σειρά ευθυνών της κυβέρνησης, από τις αναθέσεις από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία στον κ. Πάτση το 2020-2022, ύψους πάνω από 800.000 ευρώ και το γενικότερο «όργιο αναθέσεων και παρανομιών στη διαχείριση των ΕΛΤΑ», μέχρι τις προσλήψεις με παράκαμψη ΑΣΕΠ και τις κατατμήσεις των συμβάσεων.

«Αριστεία στη διαφθορά», σχολίασε κάνοντας λόγο για «ένα καραμπινάτο σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας».

«Από τη μια μεριά, κάνατε ό,τι κάνατε με ψέματα και μεγάλα λόγια για να ταΐσετε “γαλάζιες ακρίδες”, κι απ’ την άλλη μεριά τα κλείνετε για να ικανοποιήσετε τα ιδιωτικά κούριερ, τις ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών. Αυτό είναι το σχέδιο σας “ό,τι αρπάξουμε και να βολέψουμε και τους μεγάλους”», πρόσθεσε, ενώ επανέλαβε το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ να ανακληθεί συνολικά η εν λόγω απόφαση και όχι να ξανανοίξουν «κάποια» καταστήματα.

«Υπάρχουν κερδοφόρα καταστήματα σε περιοχές που δεν υπάρχει άλλη εξυπηρέτηση και πρέπει να ανοίξουν τώρα. Όλοι οι δήμοι έχουν στραφεί εναντίον σας, όλη η κοινωνική αντίδραση είναι εναντίον σας. Είναι ένα ακόμα χτύπημα και στους αγρότες, οι οποίοι κινητοποιούνται», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Κλείνοντας, προανήγγειλε καα άλλες πρωτοβουλίες, καθώς προκύπτει και «ένα μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο, με αδιαφάνεια και ατασθαλίες, ρουσφέτια, προσλήψεις, απευθείας αναθέσεις».

Σε αυτό το πλαίσιο, ζήτησε την κατάθεση του πορίσματος των ορκωτών για τα ελλείματα στα ΕΛΤΑ που παραγγέλθηκε το 2023 και έμεινε στα συρτάρια του Υπερταμείου, ενώ εξέφρασε την άποψη ότι απαιτείται εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο των ΕΛΤΑ.

«Υπάρχει σοβαρή ευθύνη και υπουργών για όλο αυτό το πάρτι που έγινε στα ΕΛΤΑ και τη χρεοκοπία που έγινε με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν ευθύνες στα πολιτικά πρόσωπα για τα ρουσφέτια. Υπάρχουν ευθύνες για τις κατατμήσεις», κατέληξε ο κ. Φάμελλος.