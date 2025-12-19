Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τη διοίκηση των ΕΛΤΑ εξαπολύει ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή το κλείσιμο υποκαταστημάτων στην περιφέρεια και τις δαπάνες του οργανισμού, κάνοντας λόγο για «επίδειξη εξουσίας πάνω στο δημόσιο χρήμα» και όχι για πραγματική εξυγίανση.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Ανδρουλάκης επισημαίνει ότι την ώρα που υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ κλείνουν λόγω ενοικίων ύψους μόλις 270 ευρώ, τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού κοστίζουν 180.000 ευρώ τον μήνα, ενώ πάνω από 300.000 ευρώ δαπανήθηκαν για έπιπλα και διακόσμηση. Όπως τονίζει, αυτά τα στοιχεία δεν συνιστούν μεταρρύθμιση, αλλά κατασπατάληση δημόσιων πόρων.

Τα ΕΛΤΑ υπονομεύτηκαν

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ υποστηρίζει ότι τα ΕΛΤΑ δεν απέτυχαν, αλλά «υπονομεύτηκαν», κατηγορώντας το κράτος ότι δεν διασφάλισε την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία προς τον πολίτη. Παράλληλα, καταγγέλλει ανεξέλεγκτες απευθείας αναθέσεις, σημειώνοντας ότι 50 εκατ. ευρώ δαπανήθηκαν για συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες, ενώ, όπως αναφέρει, κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ αυτών βουλευτές και υποψήφιοι ευρωβουλευτές, έλαβαν συνολικά 836.000 ευρώ από τη διοίκηση του οργανισμού.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίζεται και για πρόσθετες δαπάνες που έγιναν λίγο μετά την απόφαση για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων. Όπως σημειώνει, τέσσερις ημέρες μετά τη σχετική απόφαση δαπανήθηκαν 461.000 ευρώ για ασφαλιστήριο συμβόλαιο που αφορά την κάλυψη ευθύνης στελεχών της διοίκησης, ενώ λίγες ημέρες αργότερα διατέθηκαν επιπλέον 3.000 ευρώ για εικόνες, την ώρα που –όπως τονίζει– βρισκόταν σε εξέλιξη το σχέδιο «εξυγίανσης» της εταιρείας.

«Συστηματική απαξίωση με φόντο το ξεπούλημα»

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογραμμίζει ακόμη ότι η απαξίωση των ΕΛΤΑ δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τις συνθήκες της αγοράς, καθώς τόσο η ταχυδρομική δραστηριότητα όσο και το ηλεκτρονικό εμπόριο αυξάνονται με διψήφιους ρυθμούς. Κατά τον ίδιο, η απώλεια μεριδίου αγοράς δεν οφείλεται στη συρρίκνωση της αγοράς, αλλά στο γεγονός ότι «κάποιοι φρόντισαν να μοιράσουν την πίτα αλλού», ενώ κατηγορεί κυβερνητικά στελέχη ότι φωτογραφίζονται στα εγκαίνια ανταγωνιστικών εταιρειών και στη συνέχεια δηλώνουν άγνοια.

Στην ανάρτησή του κάνει λόγο για «ωμή εκδοχή του κράτους-λάφυρου», με αδιαφάνεια στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος, εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων και σοβαρό κοινωνικό κόστος. Τονίζει, μάλιστα, ότι τα ΕΛΤΑ αποτελούσαν για πολλούς πολίτες –ιδίως στην περιφέρεια– την τελευταία άμεση επαφή με το κράτος.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι ύστερα από δεκαπέντε χρόνια διαδοχικών κρίσεων, οι πολίτες ανέμεναν αλλαγή νοοτροπίας από το πολιτικό σύστημα. Όπως υποστηρίζει, η υπόθεση των ΕΛΤΑ αποδεικνύει ότι αυτό δεν συνέβη, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για εμμονή σε πελατειακές και ρουσφετολογικές πρακτικές και τονίζοντας ότι όσα έγιναν δεν συνιστούν «λάθος πολιτική», αλλά συνειδητή επιλογή.