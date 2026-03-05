Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Το Βήμα Σήμερα: Ο ρόλος Ελλάδας και Κύπρου στον πόλεμο του Ιράν
Τι σημαίνει το ιρανικό χτύπημα στην Κύπρο και η έμμεση στρατιωτική εμπλοκή της Ελλάδας στην κρίση της Μέσης Ανατολής

Ιράν: Ποιος διοικεί αυτή τη χώρα; Ο επόμενος ηγέτης και η παγίδα της ακυβερνησίας

Ποιος διοικεί το Ιράν; - Ο επόμενος ηγέτης και η παγίδα της ακυβερνησίας

1 ώρα πριν
Τι σημαίνει το ιρανικό χτύπημα στην Κύπρο και η έμμεση στρατιωτική εμπλοκή της Ελλάδας στην κρίση της Μέσης Ανατολής

Ο Πιέρρος Ι. Τζανετάκος, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί τι σημαίνει το ιρανικό χτύπημα στην Κύπρο και η έμμεση στρατιωτική εμπλοκή της Ελλάδας στην κρίση της Μέσης Ανατολής. Η αμυντική ικανότητα της Μεγαλονήσου και η στρατηγική της ελληνικής διπλωματίας.

Στο podcast με τίτλο «Ο ρόλος Ελλάδας και Κύπρου στον πόλεμο του Ιράνς» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

  • 0:34 Πώς φτάσαμε στην έμμεση εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο του Ιράν.
  • 3:13 Ο χαρακτήρας της ελληνικής συμμετοχής στη σύρραξη της Μέσης Ανατολής.
  • 4:11 Με ποιο τρόπο χρησιμοποιούνται στον πόλεμο οι βρετανικές βάσεις της Κύπρου.
  • 6:37 Τι κατάσταση επικρατεί αυτή την στιγμή στην Κύπρο.
  • 7:50 Ο σκοπός και τα πλήγματα του ιρανικής επίθεσης στην Κύπρο.
  • 9:49 Τα μηνύματα στήριξης που στέλνει η Αθήνα σε Ισραήλ και ΗΠΑ.
  • 12:00 Η κρίση στη Μέση Ανατολή ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
  • 14:04 Το επίπεδο των αμυντικών μηχανισμών της Κύπρου.

Ιράν: Ποιος διοικεί αυτή τη χώρα; Ο επόμενος ηγέτης και η παγίδα της ακυβερνησίας

Πόλεμος στο Ιράν: Νέα επίθεση στο Ισραήλ, αναχαιτίσεις στη Σ. Αραβία – «Δεν αποκλείεται» εμπλοκή και του Καναδά – Συνεχής ενημέρωση

Πόλεμος Ιράν: Γιατί η Χεζμπολάχ έπληξε την Κύπρο, οι δύο τάσεις

Πόλεμος στο Ιράν: Κούρδοι, Μοσάντ και CIA πίσω από την επόμενη φάση του πολέμου;

Κούρδοι, Μοσάντ και CIA πίσω από την επόμενη φάση στο Ιράν;

Κόσμος
2 λεπτά πριν

Η σημασία της ηθικής και δεοντολογικής αξιολόγησης της έρευνας

Η σημασία της ηθικής και δεοντολογικής αξιολόγησης της έρευνας

Ακίνητα: Πόσα αλλαξαν χέρια στο 2025 - Ο χάρτης των «χρυσών» μεταβιβάσεων

Ακίνητα: Πόσα άλλαξαν χέρια – Ο χάρτης των «χρυσών» μεταβιβάσεων

Το σχέδιο του ΠαΣοΚ για την Αττική - Η αντεπίθεση στο λεκανοπέδιο, η μάχη των ποσοστών

Το σχέδιο του ΠαΣοΚ για την Αττική – Η αντεπίθεση στο λεκανοπέδιο και η μάχη των ποσοστών

