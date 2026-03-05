Ο Πιέρρος Ι. Τζανετάκος, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί τι σημαίνει το ιρανικό χτύπημα στην Κύπρο και η έμμεση στρατιωτική εμπλοκή της Ελλάδας στην κρίση της Μέσης Ανατολής. Η αμυντική ικανότητα της Μεγαλονήσου και η στρατηγική της ελληνικής διπλωματίας.

Στο podcast με τίτλο «Ο ρόλος Ελλάδας και Κύπρου στον πόλεμο του Ιράνς» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:34 Πώς φτάσαμε στην έμμεση εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο του Ιράν.

3:13 Ο χαρακτήρας της ελληνικής συμμετοχής στη σύρραξη της Μέσης Ανατολής.

4:11 Με ποιο τρόπο χρησιμοποιούνται στον πόλεμο οι βρετανικές βάσεις της Κύπρου.

6:37 Τι κατάσταση επικρατεί αυτή την στιγμή στην Κύπρο.

7:50 Ο σκοπός και τα πλήγματα του ιρανικής επίθεσης στην Κύπρο.

9:49 Τα μηνύματα στήριξης που στέλνει η Αθήνα σε Ισραήλ και ΗΠΑ.

12:00 Η κρίση στη Μέση Ανατολή ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

14:04 Το επίπεδο των αμυντικών μηχανισμών της Κύπρου.