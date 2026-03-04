ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) έκρινε, όπως είναι γνωστό, ομόφωνα αντισυνταγματική τη διάταξη του άρθρου 87 του ν. 4790/2021 με την οποία η ελληνική κυβέρνηση απαγόρευσε -πλήρως και καθολικά- στην ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) να ενημερώνει οποιονδήποτε θιγόμενο πολίτη για την ολοκληρωθείσα παρακολούθησή του εκ μέρους της ΕΥΠ ή της Αντιτρομοκρατικής, εφόσον αυτή είχε διαταχθεί για λόγους εθνικής ασφάλειας. Με την απόφαση αυτή διέταξε την ΕΥΠ, της οποίας πολιτικός προϊστάμενος θυμίζω ότι είναι ο πρωθυπουργός, και την ΑΔΑΕ, να γνωστοποιήσουν στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης την εισαγγελική διάταξη και τον πλήρη φάκελο με το υλικό που είχε συλλεχθεί στο πλαίσιο της παρακολούθησής του. Η απόρριψη του αιτήματος του Νίκου Ανδρουλάκη εκ μέρους της ΑΔΑΕ είχε γίνει με βάση την -κατά το ΣτΕ, αντισυνταγματική- διάταξη του άρθρου 87 του ν. 4790/2021. *** Είναι επίσης γνωστό ότι ούτε η ΕΥΠ του Κυριάκου Μητσοτάκη, ούτε η ΑΔΑΕ των ιδιόρρυθμων μαθηματικών του τότε Προέδρου της Βουλής Κωνσταντίνου Τασούλα και των κολοβών 3/5, συμμορφώθηκαν ποτέ με την απόφαση αυτή του ανωτάτου Δικαστηρίου, παρά τη σχετική πρόβλεψη στο άρθρο 95 § 5 του Συντάγματος που ορίζει ότι «Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις». Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Η υπόθεση, μετά από προσφυγή του Ανδρουλάκη, ήδη έχει φτάσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο την χαρακτήρισε κατεπείγουσα και ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση άμεσα τις απόψεις της. Όλες οι αρμόδιες και αναρμόδιες υπηρεσίες μέχρι στιγμής, κι ενώ έχει λήξει η προθεσμία που έθεσε το Δικαστήριο του Στρασβούργου, έχουν απαντήσει «άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε». Είναι λοιπόν ζήτημα χρόνου (εντός του 2026 θα εκδώσει απόφαση είπε το Δικαστήριο) η κυβέρνηση να εισπράξει άλλο ένα χαστούκι από την Δικαιοσύνη, αυτήν την φορά διεθνές. Αλλά, παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός προσωπικά, αρνούνται να εφαρμόσουν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. *** Το εκπληκτικό είναι ότι χθες ο «έχω και την νομική ιδιότητα» κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ανερυθρίαστα ότι «δεν ισχύει ότι δεν έχει εφαρμοστεί η εν λόγω απόφαση. Είναι ψευδές, δεν ισχύει. Η ΕΥΠ, όπως εκείνη κρίνει και σύμφωνα με τα όσα, τέλος πάντων, ορίζει το νομικό πλαίσιο, έχει εφαρμόσει την απόφαση αυτή και έχει δώσει την ενημέρωση που εκείνη, τέλος πάντων, έδωσε». Πέρα από τον πλούτο των επιχειρημάτων και την αριστοτεχνική χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι εντυπωσιακή η άνεση με την οποία ο Παύλος Μαρινάκης κάνει το άσπρο μαύρο. *** Και το πιο ωραίο; Την ώρα που χαρακτήριζε «fake news» την αλήθεια ότι η κυβέρνηση δεν έχει συμμορφωθεί στην απόφαση του ΣτΕ, ανακοίνωσε ότι «η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και ο αρμόδιος Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης, διοργανώνουν την Τρίτη 10 και την Τετάρτη 11 Μαρίου το συνέδριο Athens Alitheia Forum “Confronting fake news and toxic discourse”». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γνωστός για τις στενές και εγκάρδιες σχέσεις με την «Ομάδα Αλήθειας», διοργανώνει τώρα και «Συνέδρια Αλήθειας». Το επόμενο λογικό βήμα είναι να μετονομάσει και το «υφυπουργείο» του σε «Υπουργείο Αλήθειας». Κι αυτό θα είναι το μόνο αληθινό απ’ όλα, μια και όποιος διάβασε το «1984» του Τζορτζ Όργουελ θα μπορεί επιτέλους να αξιολογήσει τις δηλώσεις του Μαρινάκη. Στη δυστοπία του Άγγλου συγγραφέα, το «Υπουργείο Αλήθειας», το “Minitrue”, είχε ένα σλόγκαν: «Ο πόλεμος είναι ειρήνη. Η ελευθερία είναι σκλαβιά. Η άγνοια είναι δύναμη». Και θα μπορούμε κι εμείς να κατανοήσουμε την δήλωση «Η κυβέρνηση συμμορφώθηκε στην απόφαση του ΣτΕ».

***

Συναγερμός για κερδοσκοπικές ανατιμήσεις

Μεγάλη είναι η αγωνία που επικρατεί στα υψηλά κλιμάκια της κυβέρνησης για πιθανές απότομες ανατιμήσεις σε ρεύμα, καύσιμα και τρόφιμα λόγω των πολεμικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Πηγές από το Μέγαρο Μαξίμου υποστηρίζουν ότι προσώρας δεν φαίνεται να ασκούνται ιδιαίτερες πληθωριστικές πιέσεις, αλλά επειδή οι κερδοσκόποι είναι βέβαιο ότι καραδοκούν, στο πρωθυπουργικό επιτελείο έχουν μπει σε κατάσταση συναγερμού.

Όπως αναφέρουν συνεργάτες του, το μήνυμα το οποίο, δια των αρμόδιων υπουργών του, του Τάκη Θεοδωρικάκου που έχει την εποπτεία της αγοράς και του υπεύθυνου για τα ενεργειακά Σταύρο Παπασταύρου, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι να ειδοποιηθούν άπαντες ότι θα είναι βαρύς ο πέλεκυς που θα πέσει στα κεφάλια όσων σπεύσουν να εκμεταλλευθούν την κατάσταση.

Οι δύο υπουργοί είχαν σειρά επαφών με μεγάλους «παίκτες» της αγοράς και τα αποτελέσματα θα φανούν προσεχώς στα ταμεία των σούπερ μάρκετ και στις αντλίες των βενζινάδικων.

***

Το μεγάλο ζητούμενο είναι η διάρκεια

Από τους υπολογισμούς που μαθαίνω ότι γίνονται, το συμπέρασμα των κυβερνώντων είναι ότι αν ο πόλεμος τραβήξει πέραν του ενός μήνα, θα χρειαστούν άλλες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις.

Σε μια τέτοια περίπτωση θα βρεθεί στο τραπέζι η συνταγή των στηρίξεων κυρίως για τους ευάλωτους.

Σε δεύτερο πλάνο, η ανησυχία για κάτι τέτοιο ξεπερνά το κυρίως θέμα και φτάνει στα σχέδια της κυβέρνησης ή οποία είχε στόχο να ανακοινώσει παρεμβάσεις κοινωνικής πολιτικής μέσα στην άνοιξη, για να φτάσει το επόμενο κύμα το φθινόπωρο που θα είμαστε στην τελική ευθεία προς την κάλπη.

Το αν όλα αυτά θα ακυρωθούν λόγω χρήσης πόρων σε μέτρα έκτακτης στήριξης λόγω πολέμου δεν το ξέρει κανείς ακόμα αλλά μία καταχνιά για τις εξελίξεις που προβάλλουν εμπόδια στα προεκλογικά σχέδια της κυβέρνησης σίγουρα υπάρχει κι ας μην το ομολογούν δημοσίως.

***

Η κυβέρνηση βρήκε «αφήγημα»

Πως το έλεγαν πριν κάποιες δεκαετίες το σύνθημα; Ελλάς-Κύπρος, Ένωση! Ως εκ τούτου δύσκολα θα βρει κανείς πολλούς που να έχουν αντιρρήσεις περί της αμυντικής συνδρομής της Ελλάδας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Αθήνα έχει αντιληφθεί ότι πια πρέπει να «παίζει» και στο πεδίο, ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση πράγματι απειλείται το έδαφος της μεγαλονήσου, ανεξαρτήτως αν- τουλάχιστον εν πρώτοις- στόχος ήταν οι βρετανικές βάσεις.

Μετά ακολούθησαν οι απειλές του Ιρανού στρατηγού ευθέως κατά της Κύπρου και των… Αμερικανών, οπότε τα πράγματα μπήκαν σε μια σειρά.

Κάτι, βεβαίως, μου λέει ότι στο σημερινό Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΣΕΠ) που συγκαλεί στις 13:00 ο Γεραπετρίτης θα ακουστούν από ορισμένους εκπροσώπους των κομμάτων δεύτερες και τρίτες σκέψεις για τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο, αλλά αυτές θα είναι κάπως… γενικόλογες. Χωρίς δηλαδή αναφορές στην Κύπρο.

Η κυβέρνηση, βεβαίως, βρήκε μέσα στο χάος ένα ισχυρό πολιτικό αφήγημα για το εσωτερικό. Εκλογές έρχονται άλλωστε…

***

Σύνδρομο λαϊκιστικής εθνικοφροσύνης

Από την άλλη πλευρά, πάντως, δεν θα μπορούσα παρά να μην παρατηρήσω την υπερβολή που καταγράφηκε κυρίως στα δεξιά του πολιτικού συστήματος, αλλά και στα κοινωνικά δίκτυα με την εθνική υπερηφάνεια για την παρουσία των ελληνικών μαχητικών στην Πάφο.

Καλό το εθνικό αίσθημα, αλλά όταν φτάνει σε επίπεδο λαϊκίστικης εθνικοφροσύνης και… ανατριχίλας που θυμίζει άλλες εποχές, τότε κάπου το όλο έργο κακοφορμίζει.

Από τη δημόσια σφαίρα βεβαίως δεν θα μπορούσαν να λείψουν και οι ανιστόρητες αναφορές περί της «Κύπρου που κείται μακράν» (φράση, η οποία ατεκμηρίωτα αποδίδεται στον Κωνσταντίνο Καραμανλή), αλλά και για όλα όσα (κατά το θυμικό) συνέβησαν κατά τη διάρκεια και μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 και ειδικά για τη μη παροχή στρατιωτικής βοήθειας από την Ελλάδα.

Αν, πάντως, υπάρχει και μια ακόμα ευκαιρία μέσα από αυτή τη συγκυρία είναι να διαβάσουμε ξανά τι συνέβη στο Κυπριακό την εποχή 1964 – 1974. Διότι εκείνα τα δέκα χρόνια στη μεγαλόνησο έπεσαν πολλοί Ελλαδίτες αξιωματικοί και οπλίτες.

Όποιος, δε, αναζητεί ενόχους για την αποδυνάμωση της άμυνας του νησιού πρέπει να τους αναζητήσει στη χούντα, η οποία τον Δεκέμβριο του 1967 απέσυρε την Ελληνική Μεραρχία.

***

Η ενόχληση των Τούρκων

Από εκεί και πέρα, αυτοί που είναι βέβαιο ότι ενοχλήθηκαν από την κίνηση της Αθήνας είναι οι Τούρκοι. Όπως άλλωστε έχουν ενοχληθεί στο πρόσφατο παρελθόν με την άρση του εμπάργκο των αμερικανικών όπλων, αλλά και με τη στρατιωτική συνεργασία της Λευκωσίας με το Ισραήλ.

Γι’ αυτό και δεν μου βγάζετε από το μυαλό ότι το χθεσινό τηλεφώνημα Γεραπετρίτη – Φιντάν είχε πολύ από… Κύπρο μέσα. Είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν θα ζητήσει από κανέναν άδεια για να αναπτύξει τις δυνάμεις της σε διεθνή ύδατα, εξίσου αναμενόμενη ήταν όμως και η τουρκική αντίδραση.

Θα μου πείτε «κοίτα ποιος μιλάει», η Τουρκία που κατέχει παρανόμως το 37% της Κύπρου και διαθέτει περίπου 40.000 άνδρες στο βόρειο τμήμα του νησιού.

Δεν γνωρίζω αν ο υπουργός Εξωτερικών έσπευσε να καθησυχάσει τον ομόλογό του, γι’ αυτό όμως που είμαι βέβαιος είναι ότι στην Άγκυρα γνωρίζουν ότι εν μέσω της φλεγόμενης Μέσης Ανατολής δεν υπάρχουν περιθώρια επιπλέον αντιπαραθέσεων.

Αναμένω με ενδιαφέρον πως θα αποτυπωθεί η παρουσία των ελληνικών πολεμικών μονάδων στην Κύπρο από τα τουρκικά μίντια. Διότι σε πολλά εξ αυτών αντανακλά η άποψη του Λευκού Παλατιού…

***

Η δύσκολη ισορροπία της Αθήνας

Τα έχουμε πει αρκετές φορές, είναι όμως η ίδια η Ιστορία που επαναφέρει τη συζήτηση στο προσκήνιο. Η Αθήνα θα συνεχίσει να ισορροπεί μεταξύ Διεθνούς Δικαίου και Ηνωμένων Πολιτειών του Ντόναλντ Τραμπ.

Είναι προφανές ότι η αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στο Ιράν και η εξολόθρευση του Χαμενεΐ δεν πραγματοποιήθηκαν με το… εγχειρίδιο του Διεθνούς Δικαίου στο χέρι.

Και ήταν λογικό στην πρώτη δημόσια εμφάνισή του (in.gr) μετά το ξέσπασμα του πολέμου ο Γιώργος Γεραπετρίτης να ερωτηθεί για τη θέση της Αθήνας και μάλιστα επισταμένως.

Η αλήθεια είναι ότι η απάντηση του υπουργού ήταν κάπως… μπερδεμένη. «Η πραγματικότητα είναι ότι για να έχουμε μία νόμιμη άμυνα θα πρέπει στην πραγματικότητα να υπάρχει ένας άμεσος επικείμενος κίνδυνος. Τόσο ο σκοπός όσο και τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται θα πρέπει να συμβαδίζουν με το διεθνές δίκαιο», είπε αρχικά ο Γεραπετρίτης.

Στην κόντρα ερώτηση όμως της Ράνιας Τζίμα ο υπουργός τα… γύρισε αποδίδοντας την ευθύνη στο βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο όπως είπε δεν στοχεύει στη θωράκιση της χώρας, αλλά έχει επιθετικό χαρακτήρα.

«Μία χώρα δεν μπορεί να διαθέτει βαλλιστικούς πυραύλους οι οποίοι μπορούν να πλήξουν στα 2000 μίλια. Και ιδίως όταν είναι μία χώρα, η οποία έχει δηλωμένο στόχο την επέκταση του καθεστώτος», ήταν η ακριβής αποστροφή του. Είπαμε, πρόκειται για άσκηση λεπτών ισορροπιών.

***

Η «ώρα ΠαΣοΚ» του Ανδρουλάκη

Με πέντε λεπτά καθυστέρηση έφτασε στο ραντεβού του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Η κατ’ ιδίαν συνάντηση τους κράτησε περίπου 40 λεπτά, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν το καλό κλίμα της συζήτησης. Κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς ειπώθηκε πίσω από τις βαριές πόρτες του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή, όμως η κρισιμότητα των στιγμών γεφύρωσε, έστω και για λίγο, το χάσμα μεταξύ της Ηρώδου Αττικού και της Χαριλάου Τρικούπη.

Το επόμενο ραντεβού του πρωθυπουργού είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή με τον πρόεδρο της Νίκης, Δημήτρη Νατσιό.

***

Το «καρφί» της Άννας

Η θεσμική στάση που τηρεί η Χαριλάου Τρικούπη μέσα στο καζάνι της κοχλάζουσας Μέσης Ανατολής δεν αμφισβητείται, χαρίζοντας στην αξιωματική αντιπολίτευση πολύτιμους πόντους σοβαρότητας, όμως η θεσμικότητα δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση ταύτιση με τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Παρά την ανάγκη για ενιαία εθνική φωνή στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, η Άννα Διαμαντοπούλου φρόντισε να ρίξει ένα από εκείνα τα «καρφιά» που δύσκολα προσπερνά κανείς, επισημαίνοντας πως το Μαξίμου αποφεύγει πεισματικά να ενημερώσει για τη στρατηγική που χαράσσει, την ώρα που κρίσιμες εξελίξεις είτε διαρρέουν στον Τύπο είτε γίνονται γνωστές από ανακοινώσεις ξένων κυβερνήσεων που συμπεριλαμβάνουν και την Ελλάδα.

***

Τέλος η «Α’ Αθηνών»

Μπορεί να είναι σημειολογικού χαρακτήρα αλλαγές, όμως έχουν την δική τους βαρύτητα, αν και πέρασαν «κάτω από τα ραντάρ» παρότι από χθες συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής (ψηφίζεται σήμερα) το νομοθέτημα του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου για την επιστολική ψήφο και την τριεδρική περιφέρεια εξωτερικού.

Συγκεκριμένα, η εκλογική περιφέρεια της εμβληματικής πάλαι ποτέ Α’ Αθηνών δεν υφίσταται πλέον και μετονομάζεται σε εκλογική περιφέρεια Δήμου Αθηναίων. Έτσι κι αλλιώς, πάντως, και μέχρι τώρα τα όρια της περιφέρειας ταυτίζονταν με εκείνα του δήμου της πρωτεύουσας.

Καταργούνται και τα Β1, Β2 και Β3

Με άλλη τροποποίηση που επέφερε ο υπουργός Εσωτερικών καταργούνται τα Β1, Β2 και Β3 από τις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες της Αττικής, οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:

*Περιφέρεια Βόρειου Τομέα Αθηνών (αποτελείται από τους Δήμους Αγ. Παρασκευής, Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Γαλατσίου, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης – Πεύκης, Μεταμόρφωσης, Ν. Ιωνίας, Παπάγου – Χολαργού, Πεντέλης, Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου),

*Περιφέρεια Δυτικού Τομέα Αθηνών (αποτελείται από τους Δήμους Αγ. Βαρβάρας, Αγ. Αναργύρων – Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Περιστερίου, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου), και

*Περιφέρεια Νότιου Τομέα Αθηνών (αποτελείται από τους Δήμους Αγ. Δημητρίου, Αλίμου, Βύρωνα, Γλυφάδας, Δάφνης-Υμηττού, Ελληνικού – Αργυρούπολης, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής, Καλλιθέας, Μοσχάτου – Ταύρου, Ν. Σμύρνης και Π. Φαλήρου».

Επίσης, καταργούνται τα Α’ και Β’ από τις περιφέρειες του άλλοτε υπολοίπου Αττικής, δηλαδή την περιφέρεια Ανατολικής Αττικής (αποτελείται από τους Δήμους Αχαρνών, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Διονύσου, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Μαραθώνα, Μαρκοπούλου – Μεσογαίας, Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας – Πικερμίου, Σαρωνικού, Σπάτων – Αρτέμιδος και Ωρωπού) και την περιφέρεια Δυτικής Αττικής (αποτελείται από τους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας, Μεγαρέων και Φυλής).

Αντιθέτως, οι περιφέρειες Α’ και Β’ Πειραιώς παραμένουν ως έχουν, όπως και η Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης.

***

Σε δίλημμα ο ΣΥΡΙΖΑ

Πάντως στο ΣΥΡΙΖΑ γίνονται συσκέψεις επί συσκέψεων για να καταλήξουν αν τελικά θα ψηφίσουν ή όχι το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο στους απόδημους, που χρειάζεται 200 ψήφους για να «περάσει».

Ο Παύλος Πολάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εκφράσει σφοδρές αντιδράσεις λέγοντας ότι δεν πρέπει να ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο.

Σήμερα το πρωί όμως, το προεδρείο θα συνεδριάσει για μια ακόμη φορά, ώστε να καταλήξει στη θέση που θα κρατήσει το κόμμα στην ψηφοφορία.

***

Τώρα η επιστολική, μετά η τριεδρική

Όσον αφορά το υπουργείο Εσωτερικών, ο Θοδωρής Λιβάνιος φαίνεται ότι μάλλον θα καταφέρει να πείσει τους βουλευτές να ψηφίσουν υπέρ της ρύθμισης του νομοσχεδίου για την επιστολική και να συμπληρώσει τα πολυπόθητη πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων.

Αντιθέτως, η διάταξη που αφορά τη τριεδρική περιφέρεια για τους απόδημους φαίνεται ότι θα ισχύσει από τις μεθεπόμενες εκλογές, αφού τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης διαφωνούν.

***