Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (4/3) σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Μεταξουργείο, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο και μετά από επιχείρηση να εντοπίζουν καμένη σορό γυναίκας. Επί τόπου επιχειρούν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ λόγω της φωτιάς είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Κεραμεικού από το ύψος της οδού Κολωνού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά ξέσπασε στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο του ακατοίκητου οικήματος. Αν και δεν υπήρξε ανησυχία για επέκταση της φωτιάς, οι αρχικές πληροφορίες για καμένη γυναίκα, επιβεβαιώθηκαν από την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.