Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επισκίασαν τη συζήτηση για το νομοσχέδιο που αφορά την επιστολική ψήφο στις εθνικές εκλογές για τους απόδημους Έλληνες καθώς και τη δημιουργία τριεδρικής περιφέρειας. Η συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί το απόγευμα με τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας υποχρεωτικά σε όλα τα κρίσιμα άρθρα λόγω της ειδικής πλειοψηφίας που απαιτείται από το Σύνταγμα. Υπενθυμίζεται ότι για να ισχύσει η επιστολική ψήφος χρειάζονται 200 ψήφοι, ενώ για τη τριεδρική αρκούν ακόμη και 151 ψήφοι, απλώς θα εφαρμοστεί στις μεθεπόμενες εκλογές.

Για επιστολική ψήφο και Μέση Ανατολή η τοποθέτηση Μητσοτάκη

Στην παρέμβαση του το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου αλλά και στις τρέχουσες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Προηγήθηκε η κατ’ ιδίαν συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ χθες στο γραφείο του στη Βουλή ενώ την Παρασκευή θα συνεχιστούν οι επαφές με τους πολιτικούς αρχηγούς και τον Δημήτρη Νατσιό από τη Νίκη.

Τα αιτήματα των κομμάτων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Οι πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, Φάμελλος – Χαρίτσης, ζητούν τη σύγκληση του Συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανέφερε το αίτημα της και για σύγκληση της Ολομέλειας με θέμα την εξωτερική πολιτική. Αντίστοιχα και το ΚΚΕ ζητά ενημέρωση της Βουλής.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Οι επισημάνσεις Μητσοτάκη για την επιστολική ψήφο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ειδικότερα για το νομοσχέδιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισημάνει πως οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ανταποκρίνονται σε ένα διαχρονικό αίτημά τους Έλληνες του εξωτερικού προκειμένου να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους εν Ελλάδι ψηφίζοντες. Επίσης, ο πρωθυπουργός θα υποστηρίξει πως πρόκειται για μια πρωτοβουλία βαθιά δημοκρατική καθώς διευρύνει το εκλογικό σώμα και απαντά, όπως λένε κυβερνητικές πηγές, στις τάσεις της εποχής, δηλαδή της αδιαφορίας, της αποχής και της παραίτησης από τη συμμετοχή στα κοινά.

Επιστολική ψήφος αποδήμων και Οικουμενικός ελληνισμός

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα αναδείξει πως το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών αποτελεί και μια εθνική απάντηση στη συγκεκριμένη ταραγμένη διεθνή συγκυρία, διότι χαλυβδώνει περισσότερο τους δεσμούς ανάμεσα στους απόδημους και «τη μητέρα πατρίδα». Απευθυνόμενος προς τα κόμματα αναμένεται να ζητήσει από τη Βουλή θετική ψήφο στο νομοσχέδιο που καθιστά, κατά τη γνώμη του, την Ελλάδα πιο ισχυρή καθώς ενώνει τον οικουμενικό ελληνισμό.