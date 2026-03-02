Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη 30χρονου οδηγού ΙΧ, ο οποίος οδηγώντας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, αγνόησε σήμα αστυνομικών, αναπτύσσοντας ταχύτητα, ενώ παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και πινακίδα στάσης.

Παραβίασε το κόκκινο, συγκρούστηκε με ΙΧ και κατέληξε σε τοίχο

Κινούμενος στον οικισμό της Ν. Αγχιάλου συγκρούστηκε – στη συνέχεια – με άλλο Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 45χρονος, με αποτέλεσμα το όχημα του 30χρονου να εκτραπεί και να προσκρούσει σε τοίχο παρακείμενης κατοικίας.

Τραυματίστηκε ελαφρά και συνελήφθη

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο ελαφρύς τραυματισμός του 30χρονου και της 27χρονης συνεπιβάτιδας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος διαπίστωσαν ότι ο 30χρονος δεν διέθετε άδειας ικανότητας οδήγησης και ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος.

Υπό αυτές τις συνθήκες συνελήφθη κι αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ