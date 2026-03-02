Απρόσκοπτα προχωρά η δημιουργία της μόνιμης έκθεσης στο Ανάκτορο του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοϊου, μετά την σημερινή θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Μουσείων επί της επικαιροποιημένης μουσειολογικής και μουσειογραφικής μελέτης εφαρμογής.

Σε δήλωσή της, η Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε ότι, καθώς εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς η τεκμηρίωση των κινητών αντικειμένων από τις συλλογές του Τατοΐου, κατέστη αναγκαίος ο εμπλουτισμός και η τροποποίηση της αρχικής μελέτης, η οποία είχε εγκριθεί τον Ιούλιο του 2025. Οι υπηρεσίες του Υπουργείο Πολιτισμού διαχειρίζονται περισσότερα από 100.000 αντικείμενα, τα περισσότερα εκ των οποίων εντοπίστηκαν σε μη ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης και υπό ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες.

Τα αντικείμενα προέρχονται κυρίως από το Ανάκτορο και τις εγκαταστάσεις του Κτήματος, ενώ σημαντικός αριθμός τεκμηριώνεται ότι ανήκε σε άλλες επαύλεις της τέως βασιλικής οικογένειας. Το σύνολο των ευρημάτων διαθέτει ιδιαίτερη ιστορική και καλλιτεχνική αξία και αναμένεται να συνθέσει μια ολοκληρωμένη αφήγηση για την ιστορία του Τατοΐου και τη διαχρονική του σημασία, τόνισε στη δήλωσή της η υπουργός Πολιτισμού.

Η συλλογή του Τατοΐου περιλαμβάνει περισσότερα από 100.000 αντικείμενα: έπιπλα, έργα τέχνης, ενδύματα, βιβλία, φωτογραφίες, έγγραφα, χρηστικά αντικείμενα, άμαξες και αυτοκίνητα.

Το 2026 αποτελεί το χρονικό ορόσημο, για τα έργα της αποκατάστασης του ιστορικού πυρήνα του π. βασιλικού κτήματος Τατοϊου, καθώς το τελευταίο τρίμηνο του χρόνου αποδίδονται στο κοινό οι βασικές μουσειακές υποδομές του.

Το έργο, προϋπολογισμού 70 εκατομμυρίων ευρώ, είναι πολυδιάστατο και «χωρίζεται» σε υποκατηγορίες – το κτήμα θα λειτουργεί όχι μόνο μουσείο αλλά και ως ανοιχτό στο κοινό πάρκο, που προσφέρεται για πολιτιστική περιήγηση και αναψυχή.

Οι μουσειακές υποδομές του Ανακτόρου ενώνονται με τους Κήπους, τα Μαγειρεία, το Παλαιό και το Νέο Βουστάσιο, τα κτίρια με λειτουργίες για το κοινό, την εκκλησία και το νεκροταφείο. Στο Ανάκτορο του Τατοϊου ο επισκέπτης θα δει προσωπικά αντικείμενα και έργα τέχνης της πρώην βασιλικής οικογένειας, κυρίως από το πρώτο μισό του 20ού αιώνα.