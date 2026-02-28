Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει «πολλές οδούς διαφυγής» από τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε κλιμάκωσης είτε ταχείας ολοκλήρωσης μέσα σε λίγες ημέρες με νέο τελεσίγραφο προς την Τεχεράνη.

«Μπορώ να το τραβήξω σε βάθος και να αναλάβω τα πάντα, ή να το τελειώσω σε δύο ή τρεις ημέρες και να πω στους Ιρανούς: “Θα τα ξαναπούμε σε λίγα χρόνια αν αρχίσετε να ξαναχτίζετε [τα πυρηνικά και πυραυλικά σας προγράμματα]”», είπε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Axios από το Μαρ-α-Λάγκο. «Σε κάθε περίπτωση, θα τους πάρει αρκετά χρόνια να ανακάμψουν από αυτή την επίθεση», προέβλεψε.

Αυτές οι δηλώσεις δίνουν την πρώτη ουσιαστική εικόνα για το πώς σκέφτεται ο Τραμπ να ολοκληρωθεί η επιχείρηση και υποδηλώνουν ότι παραμένει ανοιχτός σε διπλωματική λύση, ακόμη και μετά την κατάρρευση των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα στη Γενεύη.

Μια σύντομη επιχείρηση που θα ακολουθηθεί από νέα τελεσίγραφα θα αποτελούσε ένα δραματικά διαφορετικό αποτέλεσμα από την αλλαγή καθεστώτος που ορισμένοι Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν περιγράψει ως στόχο.

Ο Τραμπ δέχεται εσωτερικές πιέσεις, συμπεριλαμβανομένης της βάσης του MAGA, να αποφύγει μια παρατεταμένη εμπλοκή στη Μέση Ανατολή.

Τι οδήγησε στις εξελίξεις

Ο Τραμπ ανέφερε δύο βασικούς λόγους για την έναρξη των επιθέσεων: ο πρώτος ήταν η αποτυχία των διαπραγματεύσεων αυτής της εβδομάδας που διεξήγαγαν οι απεσταλμένοι του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

«Οι Ιρανοί έφταναν κοντά και μετά αποσύρονταν. Από αυτό κατάλαβα ότι δεν θέλουν πραγματικά συμφωνία», είπε.

Ο δεύτερος λόγος ήταν η συμπεριφορά του Ιράν τις τελευταίες δεκαετίες. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ενώ έγραφε την ομιλία του την Παρασκευή ανακοινώνοντας την επίθεση, ζήτησε από την ομάδα του να συγκεντρώσει κάθε επίθεση που συνδέεται με το Ιράν παγκοσμίως τα τελευταία 25 χρόνια. «Είδα ότι κάθε μήνα έκαναν κάτι κακό, ανατίναζαν κάτι ή σκότωναν κάποιον», δήλωσε.

Μεταξύ των γραμμών

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν είχε αρχίσει να ξαναχτίζει ορισμένες από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έπληξαν κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου του περασμένου Ιουνίου. Ανεξάρτητοι αναλυτές επισήμαναν κατασκευαστική δραστηριότητα σε ορισμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις, χωρίς όμως να καταλήγουν ότι το Ιράν έχει επανεκκινήσει πυρηνικές δραστηριότητες.

Ο Τραμπ επανέλαβε αρκετές φορές ότι η απόφασή του να ξεκινήσει την «Επιχείρηση Midnight Hammer» – η οποία κατέστρεψε ή προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις – επέτρεψε την τρέχουσα επιχείρηση.

Υποστήριξε ότι αν δεν είχε πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο, το Ιράν θα μπορούσε ήδη να έχει αναπτύξει πυρηνικό όπλο, γεγονός που θα καθιστούσε αδύνατη οποιαδήποτε επίθεση.

Η γενική εικόνα

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν ξεκινήσει τη φιλόδοξη στρατιωτική επιχείρηση στη Μέση Ανατολή της τελευταίας γενιάς, μια επιχείρηση που σχεδιάστηκε όχι μόνο για να αποδυναμώσει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, αλλά και για να δημιουργήσει τις συνθήκες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην πτώση του καθεστώτος.

Το επιχειρησιακό σχέδιο ΗΠΑ-Ισραήλ προβλέπει μια εκτεταμένη εκστρατεία βομβαρδισμών διάρκειας τουλάχιστον πέντε ημερών, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Ωστόσο, όπως είπε ο Τραμπ στο Axios, το χρονοδιάγραμμα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις εξελίξεις στο πεδίο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σε διάγγελμά του το απόγευμα του Σαββάτου ότι «υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις» πως ο Χαμενεΐ έχει σκοτωθεί μετά από ισραηλινό πλήγμα στο συγκρότημά του.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι μίλησε με τον Νετανιάχου το Σάββατο, μετά την έναρξη της κοινής επιχείρησης των δύο χωρών. «Είχα μια εξαιρετική συνομιλία με τον Μπίμπι, είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επικοινώνησε επίσης με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.