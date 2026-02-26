Η αντιπαράθεση που ξέσπασε μέσα στο Κογκρέσο κατά τη διάρκεια της ομιλίας για την Κατάσταση του Έθνους δεν έληξε με το τελευταίο χειροκρότημα. Την επομένη, ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε τη ρητορική του, εξαπολύοντας προσωπική επίθεση κατά δύο Δημοκρατικών βουλευτριών, της Ιλχάν Ομάρ από τη Μινεσότα και της Ρασίντα Τλάιμπ από το Μίσιγκαν, λέγοντας ότι θα έπρεπε να «εγκλειστούν σε ίδρυμα» και να επιστρέψουν «από όπου ήρθαν».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του την Τρίτη, η Τλάιμπ παλαιστινιακής καταγωγής και η Ομάρ σομαλικής καταγωγής αντέδρασαν έντονα, την ώρα που ο Τραμπ παρουσίαζε τη σκληρή μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησής του και τις επιχειρήσεις επιβολής της. Και οι δύο φώναξαν «σκοτώνετε Αμερικανούς», ενώ η Ομάρ τον αποκάλεσε «ψεύτη».

«Ψυχικά διαταραγμένες»

Την Τετάρτη, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε τις δύο βουλευτριές «παράφρονες με χαμηλό ΙQ» και «ψυχικά διαταραγμένες», γράφοντας ότι «έμοιαζαν με ανθρώπους που θα έπρεπε να εγκλειστούν σε ίδρυμα». «Πρέπει να τις στείλουμε πίσω από όπου ήρθαν, το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε. Τόσο η Ομάρ όσο και η Τλάιμπ είναι Αμερικανίδες πολίτες.



Ο επικεφαλής της Δημοκρατικής μειοψηφίας στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, χαρακτήρισε τη ρητορική του προέδρου «ξενοφοβική» και «ντροπιαστική». Η Τλάιμπ, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, υποστήριξε ότι τα σχόλια του Τραμπ αποδεικνύουν πως «χάνει τον έλεγχο».

Το Συμβούλιο Αμερικανοϊσλαμικών Σχέσεων (CAIR) καταδίκασε επίσης τις δηλώσεις, χαρακτηρίζοντάς τες ρατσιστικές. «Είναι ρατσιστικό και μισαλλόδοξο να λες ότι δύο μουσουλμάνες Αμερικανίδες βουλευτές πρέπει να σταλούν στη χώρα όπου γεννήθηκαν ή από όπου κατάγονται οι πρόγονοί τους, επειδή ασκούν κριτική για τις δολοφονίες Αμερικανών από την ICE», δήλωσε ο αναπληρωτής εθνικός διευθυντής του οργανισμού, Έντουαρντ Άχμεντ Μίτσελ.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι τα μέσα ενημέρωσης «συκοφαντούν» τον πρόεδρο αποκαλώντας τον ρατσιστή.

Η σφοδρή αυτή αντιπαράθεση εκτυλίσσεται σε φόντο αυξανόμενων επικρίσεων για τις επιχειρήσεις επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής. Τον Ιανουάριο, δύο ξεχωριστά περιστατικά με θανατηφόρους πυροβολισμούς Αμερικανών πολιτών από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεσότα προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Από τις αρχές του 2026, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν πεθάνει σε κέντρα κράτησης της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), έπειτα από τουλάχιστον 31 θανάτους την προηγούμενη χρονιά.

«Σομαλοί πειρατές» είχαν «λεηλατήσει» τη Μινεσότα

Στην ομιλία του, ο Τραμπ επανέλαβε τους ισχυρισμούς του περί απάτης σε κοινότητες Σομαλών στις ΗΠΑ και υποστήριξε ότι «Σομαλοί πειρατές» είχαν «λεηλατήσει» τη Μινεσότα, κατηγορίες που χρησιμοποιήθηκαν, σύμφωνα με επικριτές του, ως βάση για την αποστολή ένοπλων ομοσπονδιακών πρακτόρων στην Πολιτεία.

Ο ίδιος παρουσιάζει τις ενέργειές του ως προσπάθεια αντιμετώπισης της απάτης και ενίσχυσης της εσωτερικής ασφάλειας. Οργανώσεις δικαιωμάτων, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η καταστολή έχει δημιουργήσει κλίμα φόβου και ότι μεμονωμένες περιπτώσεις απάτης αξιοποιούνται ως πρόσχημα για στοχοποίηση μεταναστευτικών κοινοτήτων.

Η αντιπαράθεση έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από λογαριασμό του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο περιείχε ρατσιστική απεικόνιση του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα και της συζύγου του Μισέλ Ομπάμα, προκαλώντας νέο κύμα αντιδράσεων.