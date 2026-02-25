Η 42χρονη Κάθριν Ελέζαμπεθ Σορτ, κόρη του διάσημου ηθοποιού Μάρτιν Σορτ, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Χόλιγουντ, σε περιστατικό που, σύμφωνα με την αστυνομία, φαίνεται να είναι αυτοκτονία.

Η τραγωδία που χτύπησε την οικογένεια

«Με βαθύ πόνο επιβεβαιώνουμε τον θάνατο της Katherine Hartley Short», ανέφερε εκπρόσωπος της οικογένειας. «Η οικογένεια Σορτ είναι συντετριμμένη και ζητά ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή. Η Katherine ήταν αγαπητή σε όλους και θα θυμόμαστε το φως και τη χαρά που έφερε στον κόσμο».

Οι συνθήκες θανάτου της 42χρονης

Όπως μετέδωσε το TMZ, το οποίο αποκάλυψε πρώτο την είδηση, η 42χρονη βρέθηκε νεκρή το απόγευμα της Δευτέρας, γύρω στις 18:00.

Πηγή από τις αρχές ανέφερε στους Los Angeles Times ότι ο θάνατος της κοινωνικής λειτουργού αποδίδεται σε αυτοχειρία. Η Katherine εντοπίστηκε στο σπίτι της στο Χόλιγουντ, μετά από αίτημα για έλεγχο από φίλο της που ανησυχούσε, καθώς δεν είχε επικοινωνήσει μαζί του για περισσότερες από 24 ώρες.

Οι αρχές βρήκαν σημείωμα στην πόρτα και την ίδια μέσα στο σπίτι, χωρίς τις αισθήσεις της.

Ακύρωση παραστάσεων

Ο Μάρτιν Σορτ, με τον για χρόνια φίλο και συμπρωταγωνιστή του στη σειρά «Only Murders in the Building», Στιβ Μάρτιν είναι σε περιοδεία, αυτήν την εποχή. Η επόμενη παράστασή τους ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή, στο Μιλγουόκι, ωστόσο μετά την τραγωδία που έπληξε την οικογένεια Σορτ, αναγκάστηκαν να την ακυρώσουν, όπως και αυτήν της 28ης Φεβρουαρίου.

Η επόμενη προγραμματισμένη στάση της περιοδείας τους παραμένει η 13η Μαρτίου, στην Ουάσινγκτον.

Οικογένεια και απώλειες

Η Katherine ήταν ένα από τα τρία παιδιά που είχαν υιοθετήσει ο Σορτ με τη σύζυγό του, Nancy Dolman, η οποία πέθανε το 2010, σε ηλικία 58 ετών, από καρκίνο των ωοθηκών.

Παρέμενε σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αν και περιστασιακά συνόδευε τον πατέρα της σε επίσημες εκδηλώσεις και στο κόκκινο χαλί.

Το 2006 έλαβε πτυχίο Ψυχολογίας και Σπουδών Φύλου και Σεξουαλικότητας από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU) και το 2010 ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνική Εργασία, στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (USC). Στη συνέχεια εργάστηκε ως αδειοδοτημένη κλινική κοινωνική λειτουργός σε ιδιωτικό ιατρείο.

Σύμφωνα με το People, παρείχε επίσης υπηρεσίες υποστήριξης και ψυχοθεραπείας σε κλινική, ενώ συμμετείχε ενεργά στη φιλανθρωπική οργάνωση Bring Change 2 Mind, που εστιάζει στην ψυχική υγεία των νέων.

Η μητέρα της γνώρισε τον Μάρτιν Σορτ το 1972, στην παραγωγή του μιούζικαλ «Godspell». Παντρεύτηκαν το 1980 και απέκτησαν την Κάθριν και τους δύο μικρότερους αδελφούς της, Χένρι και Όλιβερ μέσω υιοθεσίας.

Σε συνέντευξή του στον Guardian, το 2012, ο Σορτ είχε περιγράψει τα χρόνια που ακολούθησαν μετά τον θάνατο της Ντόλμαν, ως «δύσκολα».