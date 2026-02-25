Η σημειολογία της απουσίας του υπουργού Εθνικής Άμυνας από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που διεξάγεται σήμερα, Τετάρτη, στον Έβρο, σε συνδυασμό με μια αποστροφή του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος θύμισε ότι ο Κυριάκος εξελέγη πρώτα πρόεδρος της ΝΔ και στη συνέχεια πρωθυπουργός, συντηρούν τις συζητήσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης που άνοιξαν μετά τις πρόσφατες επισημάνσεις του Νίκου Δένδια για τις δημοσκοπικές επιδόσεις του κυβερνώντος κόμματος.

Στην Αλεξανδρούπολη μαζί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα βρεθούν οι υπουργοί Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης και του Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο πάνελ της προσυνεδριακής εκδήλωσης. Και παρότι στη συζήτηση που θα έχει στο δεύτερο μέρος ο κ. Μητσοτάκης με πολίτες ανάμεσά τους θα είναι και απόστρατος αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν προβλέπεται να είναι παρών ο κ. Δένδιας, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Η αγωνία στην πίτα του Αγρινίου

«Έχω αγωνία μεγάλη βλέποντας τις δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος να έχουν πολλές φορές μπροστά κάτι δυάρια άντε να αγκομαχούμε και να θριαμβολογούμε όταν μπροστά μπαίνει ένα τριάρι» δήλωσε τις προηγούμενες ημέρες ο υπουργός Άμυνας σε ομιλία που στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της «γαλάζιας» οργάνωσης της ΝΔ στο Αγρίνιο. «Δεν είναι αυτό που μας αξίζει» πρόσθεσε ο κ. Δένδιας, ο οποίος και επικαλέστηκε τη δική του προσωπική πορεία στη ΝΔ «από μικρό παιδί», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ερωτηθείς σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεχείρησε αρχικά να υποβαθμίσει τη σημασία που δόθηκε από τα μέσα ενημέρωσης στα λεγόμενα του κ. Δένδια, υποστηρίζοντας ότι «μίλησε θετικά για την κυβέρνηση», αλλά βγήκαν υπερβολικοί τίτλοι. «Δε νομίζω, ότι υπάρχει άνθρωπος και στο κόμμα και στην κυβέρνηση που να μην θέλει άλλη μια εκλογική νίκη την επόμενη φορά, στις επόμενες εκλογές. Αλλά όπως και να ΄χει, ό,τι και να θέλει ο καθένας, στο τέλος της ημέρας αποφασίζουν οι πολίτες», συμπλήρωσε.

«Ό,τι και να λέμε, οι πολίτες θα αποφασίσουν»

Σε επόμενη ερώτηση, ωστόσο, που αφορούσε τη διαφωνία του βουλευτή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος δήλωσε ότι «εγώ αν ήμουν πρωτοκλασάτος υπουργός δε θα έκανα αυτές τις δηλώσεις» και κάλεσε τον κ. Δένδια «να κάνει την αυτοκριτική του», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε: «Ούτως ή άλλως, όπως έχει πει και ο πρωθυπουργός, πρώτα εξελέγη πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια εξελέγη πρωθυπουργός».

Το σχόλιο του κ. Μαρινάκη έκανε αίσθηση διότι θεωρήθηκε ότι έδινε έμμεση απάντηση στα σενάρια περί αλλαγής πρωθυπουργού στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία είναι μεν πρώτο κόμμα αλλά απέχει από την αυτοδυναμία. Ο ίδιος, πάντως, επέμεινε ότι «αυτή τη στιγμή ο στόχος είναι ένα χρόνο μετά, με την αποτελεσματικότητά μας, με τα παραδοτέα, τα οποία θα δώσουμε στους πολίτες, να έχουμε τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις κατά την προεκλογική περίοδο για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και ό,τι και να λέμε, οι πολίτες θα αποφασίσουν».