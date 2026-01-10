2015: η Ελλάδα είναι βαθιά τραυματισμένη από τη δημοσιονομική κρίση, στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, και η κοινωνία εξαντλημένη, θυμωμένη και ευάλωτη στη δημαγωγία και τον λαϊκισμό.

Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, η Νέα Δημοκρατία παρέμενε ο μοναδικός παραδοσιακός πολιτικός πυλώνας που είχε μείνει όρθιος. Όμως είχε ηττηθεί. Και το πραγματικό διακύβευμα δεν ήταν απλώς η ανάδειξη νέας ηγεσίας στη μεγάλη λαϊκή φιλελεύθερη παράταξη. Ήταν αν η παράταξη μπορούσε να αναλάβει ξανά την ευθύνη να βγει μπροστά, να βάλει τέλος στον διχασμό και να επαναφέρει τη χώρα σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρώπη, με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Η υποψηφιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη απάντησε σε αυτή τη σύνθετη πρόκληση, συνδυάζοντας την ενότητα, την ιδεολογική συνέπεια και την ανανέωση. Με σαφή αναφορά στις ιδρυτικές αξίες της μεγάλης φιλελεύθερης παράταξης, όπως τις διατύπωσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής – τον πατριωτισμό, την ελευθερία, την αλληλεγγύη – αλλά και με μια ξεκάθαρη στρατηγική διεύρυνσης, που απευθυνόταν σε όλους τους Έλληνες, τον κόσμο της εργασίας, της δημιουργικότητας και της παραγωγής. Αυτό που περιγράφαμε τότε ως «η Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς», υπερβαίνοντας παλιές διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε Αριστερά και Δεξιά, χωρίς να αρνούμαστε την πολιτική ταυτότητα της παράταξης.

Οι αρχικές μετρήσεις της εποχής έδιναν λίγες πιθανότητες να περάσει στον δεύτερο γύρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ωστόσο, η πορεία ανέδειξε μια διαχρονική αλήθεια: η πολιτική ιστορία δεν είναι προκαθορισμένη. Είναι μια ζωντανή διαδικασία, που δικαιώνει τη συνέπεια, τη σοβαρότητα και τη μετριοπάθεια.

Η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ηγεσία της διαμόρφωσε μια σύγχρονη μεταρρυθμιστική πρόταση απέναντι στον λαϊκισμό, η οποία αγκάλιασε ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις με ξεκάθαρο σχέδιο που έδινε απαντήσεις για το πού θέλουμε να πάει η χώρα.

Μια πρόταση που πήρε μορφή στη «Συμφωνία Αλήθειας» με τους πολίτες, με πυλώνες τη δημοσιονομική ευθύνη, την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα. Μια πρόταση που συνέδεε τη θεσμική αξιοπιστία, τον εκσυγχρονισμό του κράτους, τον σταθερό ευρωπαϊκό προσανατολισμό και την ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας.

Με τις σταθερές ιδεολογικές αξίες της Νέας Δημοκρατίας να δοκιμάζονται -και να δικαιώνονται- στην πράξη. Στον πατριωτισμό με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η ασύμμετρη απειλή στο μεταναστευτικό. Στην αλληλεγγύη που στήριξε τις δύσκολες αποφάσεις της πανδημίας, με προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Στην ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας, που ανοίγει τον δρόμο για ένα νέο παραγωγικό πρότυπο ανάπτυξης για πιο ισχυρή και πιο ανταγωνιστική ελληνική οικονομία και ταχύτερη σύγκλιση με την Ευρώπη.

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντικά βήματα, με τη στήριξη και τις θυσίες των πολιτών. Αλλά αξίζει πάντα να θυμόμαστε ότι τίποτα από όσα πετύχαμε δεν ήταν δεδομένο. Έγιναν ιστορία, γιατί κάποιοι ανέλαβαν την ευθύνη να τα κάνουν πράξη. Και συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο με υπευθυνότητα: τον δρόμο των μεταρρυθμίσεων για ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό κράτος, για κοινωνική συνοχή και για μια οικονομία πιο ανταγωνιστική και πιο παραγωγική.