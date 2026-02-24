Στη δημοσιότητα έφερε το MEGA βίντεο που καταγράφει τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν τον άγριο ξυλοδαρμό μιας γυναίκας από τον σύντροφό της στην Καλλιθέα. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η προσπάθεια του θύματος να διαφύγει ενώ φέρει τραύματα στο κεφάλι, με τον δράστη να την καταδιώκει σε μικρή απόσταση. Η ένταση μεταξύ του ζευγαριού ξεκίνησε εντός του νυχτερινού κέντρου και κλιμακώθηκε σε βάναυση σωματική επίθεση στον δρόμο. Σύμφωνα με την επίσημη καταγγελία, ο 49χρονος, ο οποίος τελούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, επιτέθηκε στη σύντροφό του με ιδιαίτερη σφοδρότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο σύντροφος της άτυχης γυναίκας την έσυρε στο οδόστρωμα.

Η παρέμβαση των αρχών υπήρξε άμεση, έπειτα από κλήσεις περαστικών που έγιναν μάρτυρες της ακραίας βιαιότητας. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το ζευγάρι στη συμβολή των οδών Θησέως και Δαβάκη, περίπου 700 μέτρα μακριά από το σημείο της αρχικής συμπλοκής.

Στην αναφορά τους σημειώνεται πως ο δράστης συνέχιζε να συγκρατεί βίαια τη γυναίκα από τα χέρια ενώ εκείνη βρισκόταν στο έδαφος καλώντας σε βοήθεια. Στην κατάθεσή της, η παθούσα περιέγραψε με λεπτομέρεια την επίθεση, ενώ ο 49χρονος, που συνελήφθη με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας, αρνήθηκε τις πράξεις του ισχυριζόμενος πως η σύντροφός του αυτοτραυματίστηκε λόγω μέθης.

Σοκάρουν τα στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τη σοβαρότητα του φαινομένου της έμφυλης βίας, όπως αυτό αποτυπώνεται και στα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Κατά τη διάρκεια του 2025, η γραμμή SOS 15900 δέχθηκε συνολικά 6.773 κλήσεις, με τη συντριπτική πλειονότητα αυτών να αφορά περιστατικά βίας και αιτήματα ενημέρωσης. Είναι αξιοσημείωτο πως το 21,7% των αναφορών προήλθε από τρίτα πρόσωπα, όπως γείτονες και συγγενείς, που έσπασαν τη σιωπή τους.

Παράλληλα, η χρήση της εφαρμογής «Panic Button» αποδεικνύεται κρίσιμη για την προστασία των θυμάτων. Το περασμένο έτος, περισσότερες από 5.500 γυναίκες εγκατέστησαν την εφαρμογή στα κινητά τους τηλέφωνα, ενώ η αστυνομία χρειάστηκε να παρέμβει σε 1.024 περιπτώσεις ενεργοποίησης του μηχανισμού, αποτρέποντας περαιτέρω κλιμάκωση της βίας και διασφαλίζοντας τη σωματική ακεραιότητα των γυναικών.