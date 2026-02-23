Ο 59χρονος Νεμέσιο Ρουμπέν Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστός ως «Ελ Μέντσο», σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης για τη σύλληψή του.

Η επιδρομή πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή πληροφοριών από την Ουάσινγκτον, καθώς οι ΗΠΑ ασκούν έντονες πιέσεις στο Μεξικό για πιο επιθετική αντιμετώπιση των καρτέλ που διακινούν φαιντανύλη, μεθαμφεταμίνη και κοκαΐνη.

Το αμερικανικό κράτος είχε επικηρύξει τον «Ελ Μέντσο» με 15 εκατ. δολάρια, ενώ ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι παρείχε πληροφοριακή υποστήριξη στην επιχείρηση.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ, δήλωσε αργά το βράδυ της Κυριακής ότι ο Ελ Μέντσο ήταν «κορυφαίος στόχος για την κυβέρνηση του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του εμπορίου φαιντανύλης στην πατρίδα μας».

Φωτιά και οδοφράγματα σε 20 πολιτείες

Η επιχείρηση πυροδότησε άμεσα κύμα βίας. Ένοπλοι απέκλεισαν κεντρικούς οδικούς άξονες, έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητα και λεωφορεία και συγκρούστηκαν με δυνάμεις ασφαλείας. Σύμφωνα με αξιωματούχους, επεισόδια καταγράφηκαν σε 20 από τις 31 πολιτείες της χώρας.

Η εφημερίδα La Jornada μετέδωσε ότι τουλάχιστον 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 17 μέλη κρατικών και ομοσπονδιακών σωμάτων ασφαλείας και οκτώ μέλη του καρτέλ. Μεταξύ των θυμάτων φέρεται να είναι και μια έγκυος γυναίκα που βρέθηκε εν μέσω διασταυρούμενων πυρών.

Αεροπορικές εταιρείες συμπεριλαμβανομένων των Air Canada, United Airlines και American Airlines, έχουν ακυρώσει πτήσεις προς το Χαλίσκο, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και η βρετανική κυβέρνηση προειδοποιούν τους ξένους υπήκοους να μείνουν σε καταφύγιο εάν βρίσκονται σε Χαλίσκο, Ταμαουλίπας, Μιτσοακάν, Γκερέρο και Νουέβο Λεόν.

Στο επίκεντρο η Χαλίσκο

Το επίκεντρο της βίας εντοπίστηκε στη δυτική πολιτεία Χαλίσκο, προπύργιο του καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά (Jalisco New Generation Cartel – CCJNG), που θεωρείται σήμερα η ισχυρότερη εγκληματική οργάνωση της χώρας.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Pablo Lemus Navarro, κάλεσε τους 8 εκατομμύρια κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ ανεστάλη η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Η πρωτεύουσα της πολιτείας, Γκουανταλαχάρα, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Μεξικού και μία από τις διοργανώτριες πόλεις του 2026 FIFA World Cup, παρέλυσε σχεδόν ολοκληρωτικά, με ένοπλους να πυρπολούν οχήματα στο κέντρο.

Στην τουριστική πόλη Πουέρτο Γιαβάρτα, στις ακτές του Ειρηνικού, τεράστια σύννεφα καπνού σκέπασαν τον ουρανό, ενώ ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις και ανεστάλη η λειτουργία του αεροδρομίου.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών και η αμερικανική πρεσβεία στην Πόλη του Μεξικού εξέδωσαν ταξιδιωτικές οδηγίες, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλείς χώρους.

Χιλιάδες στρατιώτες στα δυτικά της χώρας

Το Μεξικό έχει αναπτύξει 2.500 στρατιώτες στο δυτικό τμήμα της χώρας, ως μέτρο «αποτροπής» απέναντι στο κύμα βίας που ακολούθησε τον θάνατο του αρχηγού ενός από τα μεγαλύτερα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού, ανακοίνωσε ο υπουργός Αμυνας Ρικάρντο Τρεβίγια.

«Περί τους 7.000 στρατιώτες στάθμευαν ήδη στην πολιτεία Χαλίσκο, άρα η στρατιωτική παρουσία θα ενισχυθεί» στην περιοχή αυτή όπου δρα το Καρτέλ του Χαλίσκο Νουέβα Χενερασιόν (Cartel de Jalisco Nueva Generacion, CJNG), ο αρχηγός του οποίου, ο Νεμέσιο Οσεγκέρα ή Ελ Μέντσο, σκοτώθηκε χθες κατά την διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης, δήλωσε ο υπουργός Αμυνας.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι «δεν υπήρξε συμμετοχή των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην επιχείρηση», αλλά «πολλή ανταλλαγή πληροφοριών».

Νωρίτερα, η Σέινμπαουμ απηύθυνε έκκληση για ηρεμία, ανακοινώνοντας ότι οι αρχές απομάκρυναν τα περισσότερα από τα 250 οδοφράγματα που είχαν στηθεί.

Ποιος θα καλύψει το κενό εξουσίας;

Το καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά ιδρύθηκε πριν από περίπου 16 χρόνια και έχει αποκτήσει φήμη για την ακραία βία και τον βαρύ οπλισμό του, φτάνοντας μέχρι και σε επιδείξεις στρατιωτικού τύπου. Αν και λιγότερο γνωστό διεθνώς από το καρτέλ της Σιναλόα του φυλακισμένου Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουζμάν, στο εσωτερικό της χώρας αποτελεί συνώνυμο του τρόμου.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο θάνατος του «Ελ Μέντσο» μπορεί να οδηγήσει σε αιματηρή διαμάχη διαδοχής. Ο ειδικός σε θέματα οργανωμένου εγκλήματος Κρις Ντάλμπι προειδοποιεί ότι εάν το καρτέλ διασπαστεί σε ανταγωνιζόμενες φατρίες, το Μεξικό ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπο με πρωτοφανή επίπεδα βίας.

Πιθανός διάδοχος φέρεται να είναι ο θετός γιος του εκλιπόντος, Χουάν Κάρλος, εφόσον καταφέρει να διατηρήσει την ενότητα της οργάνωσης — κάτι που παραμένει αβέβαιο.

Η εξόντωση του «Ελ Μέντσο» ανακουφίζει ενδεχομένως τις σχέσεις της κυβέρνησης της Κλαούντια Σέινμπαουμ με την Ουάσινγκτον, ιδίως υπό την πίεση του Ντόναλντ Τραμπ για τα ναρκωτικά και τη μετανάστευση.

Ωστόσο, το ερώτημα που πλανάται είναι αν το πλήγμα στο καρτέλ θα οδηγήσει σε σταθεροποίηση ή σε έναν νέο, ακόμη πιο αιματηρό κύκλο βίας.