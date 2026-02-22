Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε την Κυριακή ότι οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες «έδωσαν ενθαρρυντικά μηνύματα».

Σε ανάρτησή του στο X τόνισε ότι το Ιράν παρακολουθεί προσεκτικά τις ενέργειες των ΗΠΑ και έχει λάβει όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες για κάθε πιθανό σενάριο, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη είναι προσηλωμένη στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

«Οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις περιελάμβαναν ανταλλαγή πρακτικών προτάσεων και απέδωσαν ενθαρρυντικά μηνύματα. Ωστόσο, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά τις ενέργειες των ΗΠΑ και έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες για οποιοδήποτε πιθανό σενάριο», ανέφερε.

Παρά την αισιοδοξία για τις συνομιλίες, η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι δεν θα υποκύψει σε εξωτερικές πιέσεις και θα διαφυλάξει την εθνική της αξιοπρέπεια, ενώ οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή εν μέσω συνομιλιών που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και πιθανές κυρώσεις.

Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε επίσης ότι οι απόψεις των δύο πλευρών για το πώς θα αρθούν οι κυρώσεις διαφέρουν σημαντικά, αλλά έχουν προγραμματιστεί νέες διαπραγματεύσεις στις αρχές Μαρτίου με στόχο ενδεχόμενη ενδιάμεση συμφωνία.

Νέες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν την Πέμπτη

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν επιβεβαίωσε απόψε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα συνεχιστούν στη Γενεύη την προσεχή Πέμπτη.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ αλ Μπουσάιντι, η χώρα του οποίου μεσολάβησε για την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης, είπε ότι οι συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί «με μια θετική ώθηση ώστε να γίνει μια επιπλέον προσπάθεια για την οριστικοποίηση της συμφωνίας».

Λίγο νωρίτερα, ο Ιρανός ομόλογός του Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι είναι «πιθανόν» να συναντηθεί με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στη Γενεύη την Πέμπτη, σημειώνοντας ότι υπάρχει ακόμη μια «καλή πιθανότητα» να εξευρεθεί μια διπλωματική λύση για τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης.

Ο Αραγτσί έκανε αυτή τη δήλωση σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή “Face the Nation” του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει πλήγματα στο Ιράν.

Ο Ιρανός υπουργός είπε ότι «εργάζεται πάνω στα στοιχεία» μιας συμφωνίας με τις ΗΠΑ. «Συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις», τόνισε. «Πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμη καλές πιθανότητες να καταλήξουμε σε μια διπλωματική λύση, επωφελή για όλους», επιμένοντας ότι το Ιράν, «ως κυρίαρχο κράτος, διατηρεί πλήρως το δικαίωμα να αποφασίζει» για το αν θα συνεχίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Ο Αραγτσί επανέλαβε επίσης ότι η Τεχεράνη έχει το δικαίωμα να απαντήσει σε οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση. «Αν οι ΗΠΑ μας επιτεθούν, έχουμε ασφαλώς το δικαίωμα να αμυνθούμε», είπε, προσθέτοντας ότι απέναντι σε μια «επιθετική ενέργεια» κάθε απάντηση «είναι δικαιολογημένη και νόμιμη».

«Οι πύραυλοί μας δεν μπορούν να φτάσουν στο αμερικανικό έδαφος. Πρέπει επομένως, προφανώς, να βρούμε μια άλλη λύση (…) και να χτυπήσουμε τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή» είπε, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.