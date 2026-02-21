Στην τελική φάση τους έχουν φτάσει οι προετοιμασίες των ΗΠΑ για ενδεχόμενο χτύπημα στο Ιράν. Την ώρα που ο Τραμπ δεν φαίνεται να έχει αποφασίσει το είδος της ενδεχόμενης επίθεσης, οι δύο πλευρές προσπαθούν να γεφυρώσουν το χάσμα που τις χωρίζει.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε την Παρασκευή ότι αναμένει να έχει έτοιμο ένα σχέδιο αντιπρότασης εντός των επόμενων ημερών, μετά τις πυρηνικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την εβδομάδα.

Δύο αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν στο Reuters ότι ο στρατιωτικός σχεδιασμός των ΗΠΑ για το Ιράν έχει φτάσει σε προχωρημένο στάδιο, με επιλογές που περιλαμβάνουν τη στοχοποίηση ατόμων ως μέρος μιας επίθεσης και ακόμη και την επιδίωξη αλλαγής ηγεσίας στην Τεχεράνη, εάν το διατάξει ο Τραμπ.

Ο Τραμπ έδωσε την Πέμπτη στην Τεχεράνη προθεσμία 10 έως 15 ημερών για να καταλήξει σε συμφωνία για την επίλυση της μακροχρόνιας πυρηνικής διαμάχης ή να αντιμετωπίσει «πολύ άσχημα πράγματα», εν μέσω της στρατιωτικής ενίσχυσης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει τροφοδοτήσει τους φόβους για έναν ευρύτερο πόλεμο.

Όταν ρωτήθηκε την Παρασκευή αν εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένης επίθεσης για να πιέσει το Ιράν να συνάψει συμφωνία, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο: «Μπορώ να πω ότι το εξετάζω». Όταν ρωτήθηκε αργότερα για το Ιράν σε συνέντευξη Τύπου στο Λευκό Οίκο, ο Τραμπ πρόσθεσε: «Καλύτερα να διαπραγματευτούν μια δίκαιη συμφωνία».

Συγκέντρωση δύναμης πυρός στη Σούδα

Την ίδια ώρα ο στρατός των ΗΠΑ προετοιμάζεται για ένα πιθανό χτύπημα στο Ιράν. Δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς F-22 Raptor κατευθύνονται ήδη προς τη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η αμερικανική βάση της Σούδας λειτουργεί πλέον ως ένας προηγμένος κόμβος αεροπορικών δυνάμεων.

Around a dozen F-22 jets have transited through the UK en route to the Middle East, while large numbers of F-35s, A-10s, tankers, transports, and special operations aircraft have been spotted at Souda Bay in Greece. pic.twitter.com/IKwbxWjPlB — Clash Report (@clashreport) February 21, 2026



Σύμφωνα με διαθέσιμες αναφορές και οπτικό υλικό, στη Σούδα σταθμεύει ήδη μια ισχυρή σύνθεση αεροπορικών μέσων, η οποία περιλαμβάνει:

Μαχητικά F-35: Σχεδιασμένα για πλήγματα ακριβείας και αποστολές stealth.

Αεροσκάφη A-10 Warthog: Εξειδικευμένα στην παροχή εγγύς αεροπορικής υποστήριξης και την καταστροφή επίγειων στόχων.

Ιπτάμενα Τάνκερ: Αεροσκάφη ανεφοδιασμού που εξασφαλίζουν την απαραίτητη αυτονομία πτήσης.

Μεταγωγικά και Αεροσκάφη Ειδικών Επιχειρήσεων: Για την υποστήριξη σύνθετων τακτικών κινήσεων.

Η συγκεκριμένη διάταξη δυνάμεων αποκαλύπτει τη στρατηγική στόχευση του Πενταγώνου. Η παρουσία των αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Σούδα επιτρέπει στα μαχητικά αεροσκάφη να επιχειρούν βαθιά εντός της Μέσης Ανατολής, διατηρώντας τη βάση της Κρήτης ως ασφαλές ορμητήριο εντός της Μεσογείου.