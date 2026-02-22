Συνεχές είναι το λανσάρισμα από τις ελληνικές τράπεζες προσφορών σε προϊόντα που απευθύνονται αποκλειστικά στις νεότερες γενιές. Πρόκειται για κινήσεις που εντάσσονται στο ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο των διοικήσεών τους για την προστασία των μεριδίων τους στις εν λόγω ηλικιακές ομάδες, καθώς απειλούνται ευθέως τα τελευταία χρόνια από τις ξένες digital banks.

Εκτιμάται ότι το πελατολόγιο των τελευταίων έχει πλέον ξεπεράσει τα 2 εκατ. φυσικά πρόσωπα, με το μεγαλύτερο μέρος του να αποτελείται από άτομα ηλικίας έως 40 ετών.

Τραπεζική πηγή παραδέχεται πως «η μάχη είναι δύσκολη. Κι αυτό διότι οι ψηφιακές τράπεζες στήθηκαν εξ αρχής με τρόπο που τους επιτρέπει να επεκτείνονται και να εξυπηρετούν τους πελάτες τους χωρίς φυσικό δίκτυο».

Το προβάδισμα στις τράπεζες

Όπως εξηγεί, «αυτό τους δίνει ένα προβάδισμα έναντι του παραδοσιακού μοντέλου των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων, που η αλήθεια είναι πως σε επίπεδο ψηφιακού μετασχηματισμού άρχισε να αλλάζει με ταχείς ρυθμούς μόλις μετά την πανδημία».

Προσθέτει πάντως πως «τα βήματα που έχουν γίνει προς την κατεύθυνση ψηφιοποίησης των εργασιών είναι τεράστια, ενώ οι προϋπολογισμοί για επενδύσεις της κατηγορίας είναι υψηλότεροι από ποτέ».

Συμπληρώνει δε πως «μόνο μέσω της επιτάχυνσης του εγχειρήματος θα είμαστε να θέση να ανταγωνιστούμε επί ίσοις όροις τις fintechs που έχουν βάλει στο στόχαστρο την ελληνική τραπεζική αγορά».

Προνομιακοί όροι

Το σχέδιο των εγχώριων ομίλων, πέραν της βελτίωσης της digital εξυπηρέτησης, με ιδιαίτερη έμφαση στο mobile banking, προβλέπει και τη δημιουργία προϊόντων με προνομιακούς όρους.

Αυτοί προβλέπουν υψηλά επιτόκια για χαλαρή αποταμίευση σε προγράμματα πρώτης ζήτησης, τα οποία μπορεί να λειτουργούν και ως λογαριασμοί πληρωμών, αλλά και μηδενικές χρεώσεις σε άλλες βασικές εργασίες.

Ο ανταγωνισμός αυτήν τη στιγμή είναι πολύ έντονος στα καταθετικά προγράμματα, με τις τράπεζες να προσφέρουν επιτόκια σε ανοιχτά χρήματα που ούτε σε λογαριασμούς προθεσμίας δεν δίνουν σήμερα.

Πρώτη στον χορό των προσφορών αυτής της μορφής μπήκε η Εθνική Τράπεζα, η οποία μάλιστα δημιούργησε ξεχωριστή εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, με στόχο να προσελκύσεις τις νέες γενιές.

Αναλυτικότερα, όσοι έχουν ηλικία από 18 έως 30 ετών μπορούν να ανοίξουν λογαριασμό ταμιευτηρίου χωρίς προμήθειες, που προσφέρει επιτόκιο 2,5% για τα πρώτα 10.000 ευρώ.

Επιτόκιο 3% για ποσά έως 5.000 ευρώ και μάλιστα κλειδωμένο για μία 10ετία προσφέρει από την πλευρά της η Τράπεζα Πειραιώς σε όσους είναι σήμερα έως 30 ετών, μέσω λογαριασμού ανοιχτής ζήτησης, που είναι συνδεδεμένος με δωρεάν χρεωστική κάρτα.

Η μόνη προϋπόθεση για να κερδίσει κάποιος αυτήν την απόδοση, πέραν της ηλικίας του, είναι να αποταμιεύει κάθε μήνα τουλάχιστον 20 ευρώ σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που είναι ειδικά σχεδιασμένο για νέους, λόγω της μεταβαλλόμενης επενδυτικής του στρατηγικής.

Νέοι πελάτες

Στη μάχη της προσέλκυσης νέων πελατών μέσω ενός προνομιακού αποταμιευτικού λογαριασμού έχει ριχτεί από τις αρχές του έτους και η Snappi.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με ελεύθερες αναλήψεις και καταθέσεις που λειτουργεί παράλληλα με το λογαριασμό πληρωμών της neobank.

Το επιτόκιό του είναι 1% για ποσά έως 100.000 ευρώ.

Τέλος, πριν από λίγες ημέρες η Eurobank προχώρησε στη βελτίωση των όρων διάθεσης του καταθετικού της προϊόντος για ηλικίες από 18 έως 18 ετών.

Το επιτόκιό του είναι πλέον προνομιακό, στο 2% για ποσά έως 2.000 ευρώ, ενώ οι δικαιούχοι του κάθε χρόνο παίρνουν αυτόματα μέρος σε κλήρωση, με αφορμή το εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Αποταμίευσης.

Από αυτήν αναδεικνύεται ένας μεγάλος τυχερός που κερδίζει 10.000 ευρώ, ενώ 9 παίρνουν από 1.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως ο συγκεκριμένος λογαριασμός είναι συνδεδεμένος με χρεωστική κάρτα, ενώ εξυπηρετεί μέσω e-banking και πάσης φύσεως πληρωμές.

Πηγή: ot.gr