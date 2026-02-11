Το ενδεχόμενο τρίτης παρέμβασης στις τραπεζικές προμήθειες εξετάζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε περίπτωση που υπάρξουν νέες χρεώσεις στους πελάτες, κάτι που προκαλεί ήδη αντιδράσεις.

«Παρακολουθούμε την τιμολογιακή πολιτική των τραπεζών και εάν διαπιστώσουμε νέα πολιτική χρεώσεων, θα παρέμβουμε», δήλωσε στον ΟΤ αρμόδια πηγή του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Το ίδιο στέλεχος πρόσθεσε πως «έχουμε παρέμβει ήδη δύο φορές, όταν κρίναμε ότι υπήρξε θέμα και δε θα διστάσουμε να το ξανακάνουμε», προσθέτοντας πάντως ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο αυτή τη στιγμή.

Οι νέες τραπεζικές χρεώσεις

Τι έχει συμβεί όμως; Η Alpha Bank προχωρά σε νέα κίνηση, που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στους καταθετικούς λογαριασμούς, ακολουθώντας το παράδειγμα της Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας. Ειδικότερα, η τράπεζα σχεδιάζει την αυτόματη αναβάθμιση των βασικών λογαριασμών σε λογαριασμούς προνομίων, κάτι το οποίο όμως θα επιφέρει μηνιαία συνδρομή από 0,50 έως 0,80 ευρώ, προσφέροντας παράλληλα δωρεάν εμβάσματα, πληρωμές και εκδόσεις καρτών.

Σύμφωνα με την ΕΚΠΟΙΖΩ, η μετατροπή αυτή αφορά λογαριασμούς που έως σήμερα δεν έφεραν καμία επιβάρυνση και αναμένεται να επηρεάσει δυσμενώς χιλιάδες καταναλωτές στο άμεσο μέλλον, ιδιαίτερα όσους ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και εκείνους που δεν έχουν τη δυνατότητα ψηφιακής διαχείρισης των λογαριασμών τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εναντιωθούν εγκαίρως στους νέους αυτούς όρους.

Τα προγράμματα με τις τραπεζικές χρεώσεις

Η Alpha Bank αναμένεται να εντάξει όλους τους καταθέτες στο βασικό πρόγραμμα MyAlpha Benefit Base στις αρχές Φεβρουαρίου, με μηνιαίο κόστος 0,80 ευρώ. Οι πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα να εξαιρεθούν από το πρόγραμμα (opt-out) μέσω e-banking, οποιαδήποτε στιγμή. Όπως σημειώνουν πηγές της τράπεζας, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη διευκόλυνση των καθημερινών συναλλαγών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νέοι πελάτες ενημερώνονται ήδη για τη δυνατότητα ένταξης στο συνδρομητικό πακέτο, κατά το άνοιγμα λογαριασμού, ενώ η ενημέρωση των υφιστάμενων πελατών προχωρά σταδιακά. Ωστόσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η αναβάθμιση θα αφορά όλους τους λογαριασμούς ή αν θα υπάρξουν εξαιρέσεις.

Πάντως, η Eurobank είχε εφαρμόσει πρώτη το μοντέλο τον Αύγουστο του 2024, μετατρέποντας όλους τους απλούς λογαριασμούς σε προνομιακούς My Blue Advantage με συνδρομή 0,60 ευρώ ή χωρίς χρέωση για όσους τη χρησιμοποιούν ως κύρια τράπεζα. Αντίστοιχα, η Εθνική Τράπεζα αναβάθμισε τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου σε Λογαριασμούς Προνομίων με συνδρομή 0,80 ευρώ. Αντίθετα, οι Πειραιώς, CrediaBank και Optima Bank δεν έχουν προχωρήσει σε αυτόματες μετατροπές και διατηρούν δωρεάν υπηρεσίες.

Οι αντιδράσεις

Η αλλαγή αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις από πελάτες και ενώσεις καταναλωτών. Η ΕΚΠΟΙΖΩ κατηγορεί τις τράπεζες για αδιαφανείς και παραπλανητικές πρακτικές, τις οποίες χαρακτηρίζει καταχρηστικές, επικαλούμενη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό και καλεί τους καταναλωτές/πελάτες κάθε Τράπεζας, που επιβάλλει χρέωση στους καταθετικούς λογαριασμούς, να διαμαρτύρονται γραπτώς.

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι οι αλλαγές στους όρους λογαριασμών γίνονται χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των πελατών. Σύμφωνα με στοιχεία του ΤΕΚΕ, περισσότεροι από επτά στους 10 καταθέτες διατηρούν λογαριασμούς με υπόλοιπο κάτω των 1.000 ευρώ, αρκετοί από τους οποίους είναι ανενεργοί.

Οι συνδρομές

Τα τελευταία δύο χρόνια, οι συστημικές τράπεζες έχουν ανανεώσει τα πακέτα υπηρεσιών τους, ενσωματώνοντας δωρεάν μεταφορές χρημάτων και εκδόσεις καρτών. Η Eurobank προσφέρει τη σειρά My Advantage (Blue, Silver, Gold, Platinum) με συνδρομές από 0,60 έως 10 ευρώ, ενώ η Πειραιώς διαθέτει τα πακέτα Basic, Plus και Premium με κόστος 2, 3,50 και 5 ευρώ αντίστοιχα.

Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει τους λογαριασμούς Value, e-Value και Value Plus με συνδρομή 2 ή 5 ευρώ, ενώ η Alpha Bank προσφέρει τη σειρά MyAlpha Benefit στις βαθμίδες Base, Advanced και Unlimited. Οι CrediaBank και Optima Bank δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει αντίστοιχα προγράμματα.

Πηγή: OT.gr