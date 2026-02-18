Πιθανόν διαχειρίσιμος θα είναι για τις ελληνικές τράπεζες ο αντίκτυπος της νέας απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του Νόμου Κατσέλη, σύμφωνα με την Goldman Sachs, η οποία όμως, όπως όλοι αναμένει τις λεπτομέρειες της απόφασης.

Οι ειδικές διατάξεις προστασίας στεγαστικών δανείων βάσει του νόμου Κατσέλη έληξαν το 2019 και αντικαταστάθηκαν από διαφορετικό πλαίσιο πτωχευτικού δικαίου

Όπως υπενθυμίζει η Goldman Sachs, ο Νόμος 3869/2010, γνωστός και ως Νόμος Κατσέλη, που εισήχθη το 2010 στην Ελλάδα για την υποστήριξη δανειοληπτών σε οικονομική δυσχέρεια. Ο νόμος επέτρεπε στους οφειλέτες να μειώσουν την αξία του στεγαστικού τους δανείου για την κύρια κατοικία τους και να αποπληρώσουν το υπόλοιπο σε μεγαλύτερο βάθος χρόνους. Οι ειδικές διατάξεις προστασίας στεγαστικών δανείων βάσει του νόμου Κατσέλη έληξαν το 2019 και αντικαταστάθηκαν από διαφορετικό πλαίσιο πτωχευτικού δικαίου.

Πρόσφατη απόφαση του Άρειου Πάγου όρισε ότι οι τόκοι για τα δάνεια Κατσέλη θα υπολογίζονται με βάση τις μηνιαίες δόσεις και όχι το συνολικό υπόλοιπο του δανείου, μειώνοντας τα αναμενόμενα έσοδα από τόκους. Παρά το γεγονός ότι ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής παραμένουν ασαφείς, η πλειονότητα αυτών των δανείων έχει τιτλοποιηθεί και πωληθεί, αφαιρώντας τα ουσιαστικά από τους ισολογισμούς των τραπεζών.

Ποιοι υπάγονται στον Νόμο Κατσέλη και ποιο είναι το ύψος των δανείων

Δεν υπάρχουν επίσημες τακτικές ανακοινώσεις για τον αριθμό των δανειοληπτών ή το ύψος των δανείων υπό προστασία. Ορισμένες πηγές αναφέρουν ποσά μεταξύ 12-13 δισ. ευρώ και 250-350 χιλιάδες άτομα, ενώ άλλες περιορίζουν το σύνολο σε περίπου 6 δισ.

Η καθαρή έκθεση των τραπεζών είναι σημαντικά χαμηλότερη, δεδομένου ότι η πλειονότητα αυτών των δανείων τιτλοποιήθηκε και πωλήθηκε μέσω του Hercules Asset Protection Scheme (HAPS). Το HAPS ήταν κυβερνητικό πρόγραμμα του 2019 για τον καθαρισμό των ισολογισμών των τραπεζών από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με κρατικές εγγυήσεις για τα ανώτερα τμήματα των τιτλοποιημένων δανείων.

Η πρόσφατη απόφαση του Άρειου Πάγου

Στις 5 Φεβρουαρίου 2026, ο Άρειος Πάγος αποφάσισε ότι οι τόκοι των δανειοληπτών που αναδιάρθρωσαν τα χρέη τους βάσει του Νόμου Κατσέλη θα υπολογίζονται με βάση τις μηνιαίες δόσεις και όχι το συνολικό υπόλοιπο δανείου, μειώνοντας τα αναμενόμενα συμβατικά έσοδα από τόκους.

Τι ακολουθεί

Η πλήρης νομική απόφαση δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί, συντηρώντας την αβεβαιότητα σχετικά με την εφαρμογή. Δεν είναι σαφές εάν η απόφαση θα έχει αναδρομική ή μελλοντική ισχύ. Σε περίπτωση αναδρομικής εφαρμογής, ο αντίκτυπος μπορεί να μετριαστεί, δεδομένου ότι πολλά δάνεια Κατσέλη δεν φορολογούνταν με τόκους τα πρώτα χρόνια.

Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρξουν δυσκολίες για κληρονόμους, συνδανειολήπτες ή εγγυητές, οι οποίοι ίσως δεν τύχουν της ίδιας μεταχείρισης με τους αρχικούς δανειολήπτες.

Επιπτώσεις για τις ελληνικές τράπεζες

Παρά τις εκκρεμείς λεπτομέρειες, η Goldman Sachs εκτιμά ότι ο αντίκτυπος για τις ελληνικές τράπεζες είναι πιθανόν διαχειρίσιμος, καθώς μεγάλο μέρος των δανείων έχει ήδη αποσυρθεί από τους ισολογισμούς μέσω τιτλοποιήσεων. Το θέμα αναμένεται να παραμείνει στο επίκεντρο των επενδυτών κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 4ου τριμήνου 2025 στις 26 και 27 Φεβρουαρίου.

Κύριοι κίνδυνοι

Η Goldman Sachs επιβεβαιώνει τις αξιολογήσεις για τις ελληνικές τράπεζες με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις και τις προοπτικές τους για το 2027. Για την Eurobank, η τιμή-στόχος ορίζεται στα 5,00 ευρώ με σύσταση Buy, ενώ οι βασικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν επιβράδυνση στην ανάπτυξη δανείων, συμπίεση των καθαρών περιθωρίων, υψηλότερα λειτουργικά κόστη ή αυξημένες στρατηγικές επενδύσεις, αύξηση του πιστωτικού κινδύνου και χαμηλότερη παραγωγή κεφαλαίου.

Στην Πειραιώς η τιμή-στόχος είναι στα 10,50 ευρώ με σύσταση Buy, με κινδύνους παρόμοιους με εκείνους της Eurobank.

Η Alpha Bank έχει τιμή-στόχο 5,10 ευρώ και σύσταση Buy, αντιμετωπίζοντας πιθανούς κινδύνους από χαμηλότερα έσοδα, υψηλότερα λειτουργικά ή πιστωτικά κόστη και περιορισμένη παραγωγή κεφαλαίου.

Τέλος, η Εθνική Τράπεζα, με τιμή-στόχο 16,75 ευρώ και σύσταση Neutral, με κυριότερους παράγοντες κινδύνου ή ευκαιρίας την επιτάχυνση ή επιβράδυνση της ανάπτυξης δανείων, πιθανές μεταβολές στα καθαρά περιθώρια, μεταβολές στα λειτουργικά και πιστωτικά κόστη, τη δυνατότητα παραγωγής κεφαλαίου, καθώς και την επίδραση σημαντικών συγχωνεύσεων ή εξαγορών, είτε θετικών είτε αρνητικών.

Πηγή: ot.gr