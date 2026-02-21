Ολοένα και περισσότερο φαίνεται να κερδίζει έδαφος η πρόταση να μην φορολογείται –τουλάχιστον σε πρώτη φάση– η υπεραξία που προκύπτει από την αγοραπωλησία κρυπτονομισμάτων παρά να επιβληθεί ένας συντελεστής της τάξεως του 15%.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Οικονομικού Ταχυδρόμου, στο υπουργείο Οικονομικών προχωρούν με ταχείς ρυθμούς στο κλείσιμο ενός κεφαλαίου, που έχει ανοίξει εδώ και δύο χρόνια και αφορά στη φορολογική μεταχείριση των νέων αυτών χρηματοοικονομικών προϊόντων που έχουν κατακλύσει τις παγκόσμιες οικονομίες και επηρεάζουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τις αγορές, στοχεύοντας περισσότερο στο να εμφανιστούν στην εφορία τα ποσά και τα εισοδήματα που «κρύβονται» πίσω από αυτά τα προϊόντα παρά στο να φορολογηθούν.

Ο στόχος της ρύθμισης για τα crypto

Με τη νέα ρύθμιση, που σύντομα θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή, το υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει να εναρμονίσει το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο με τη σύγχρονη αναγκαιότητα για ανταλλαγή πληροφοριών που σχετίζονται με την αγορά των κρυπτονομισμάτων, κατ΄εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού MΙCA, που αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ρύθμιση των κρυπτοστοιχείων. Μάλιστα, ο κανονισμός MICA, ρυθμίζει τις χρηματοοικονομικές αγορές και έχει εισαγάγει σχετικούς ορισμούς των κρυπτονομισμάτων στην ενιαία αγορά.

Οι προτάσεις της αρμόδιας επιτροπής του υπουργείου Οικονομικών βασίζονται στην συγκριτική ανάλυση της φορολογικής μεταχείρισης των κρυπτονομισμάτων σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., όπου διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένα κράτη, όπως στη Γερμανία, τη Σουηδία αλλά και αλλού, φορολογείται κανονικά η υπεραξία, δηλαδή το θετικό αποτέλεσμα μεταξύ αγοράς και πώλησης των εν λόγω χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Πάντως, η εισήγηση – πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που αποτελείται όχι μόνο από στελέχη των υπηρεσιών της Καραγεώργη Σερβίας αλλά και από παράγοντες της αγοράς, περιλαμβάνει δύο προτάσεις φορολογικής αντιμετώπισης της υπεραξίας που προκύπτει από την πώληση κρυπτονομισμάτων. Επίσης, στην εισήγηση αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες δημιουργούνται πολλές δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να είναι σε θέση το κράτος να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την προέλευση των χρημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτησή των κρυπτονομισμάτων αλλά και το αν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα των κατόχων τους.

Οι προτάσεις

Η μία πρόταση, που περιλαμβάνεται στο πόρισμα – εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής του υπουργείου Οικονομικών, κάνει λόγο για αυτοτελή φορολόγηση της υπεραξίας που προκύπτει από την αγορά και την πώληση κρυπτονομισμάτων με συντελεστή 15% και παράλληλη εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των κατόχων τους.

Η δεύτερη πρόταση, που είναι ακόμη πιο προχωρημένη και όπως δείχνουν τα πράγματα θα είναι αυτή που τελικά θα υιοθετηθεί, προβλέπει την πλήρη φορολογική απαλλαγή της υπεραξίας που προκύπτει από τις αγοραπωλησίες κρυπτονομισμάτων, με την αιτιολογία ότι με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί ένα πολύ ισχυρό και αδιαμφισβήτητο κίνητρο στους κατόχους τους να τα εμφανίσουν στα έντυπα της εφορίας και στις δηλώσεις πόθεν έσχες. Έτσι, αν κάποιος γνωρίζει ότι δεν θα φορολογηθεί καθόλου για το κέρδος που θα αποκομίσει όταν προχωρήσει στην πώληση κρυπτονομισμάτων θα είναι πολύ πιο εύκολο να τα εμφανίσει στις φορολογικές αρχές μέσω των φορολογικών δηλώσεων.

Σήμερα οι κάτοχοι τέτοιου είδους χρηματοοικονομικών προϊόντων δεν έχουν κάποια υποχρέωση να τα εμφανίσουν στα έντυπα της εφορίας. Την ίδια στιγμή, όμως, δεν μπορούν από την πώληση αυτών των προϊόντων να δικαιολογήσουν οποιαδήποτε απόκτηση περιουσιακού στοιχείου (π.χ. αυτοκινήτου, ακινήτου κτλ.).

Και σ’ αυτή την περίπτωση όμως θα υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας ώστε να τα χρήματα που θα προκύψουν από την όποια υπεραξία να μην είναι προϊόν έκνομων δραστηριοτήτων, ενώ μπορεί να ακολουθεί και η μεθοδολογία που εφαρμόζεται σε κατόχους stock options όπου κάποιος για να πωλήσει αυτά τα δικαιώματα μετοχών θα πρέπει για παράδειγμα να τα έχει στην κατοχή του τουλάχιστον μία διετία.

Αποδεκτά από την Εφορία

Τις τελικές αποφάσεις για το νέο φορολογικό καθεστώς που θα διέπει τα κρυπτονομίσματα θα τις λάβει άμεσα ο αρμόδιος υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, αφού λάβει υπόψη του τα υπέρ και τα κατά της κάθε πρότασης, ώστε στη συνέχεια οι τελικές προτεινόμενες διατάξεις να οδηγηθούν στη Βουλή για ψήφιση.

Με το νέο πλαίσιο, που θα αποτελέσει νόμο του κράτους, αυτά τα σύγχρονα αλλά και με πολλά ερωτηματικά χρηματοοικονομικά προϊόντα θα γίνονται αποδεκτά από την εφορία, καθώς μέχρι στιγμής τα χρήματα που προκύπτουν από τις συναλλαγές «crypto» δεν αναγνωρίζονται από καμία δημόσια αρχή.

Όποιος προχωρήσει σήμερα σε απόκτηση ακινήτου με κέρδη που έχουν προκύψει από αγοραπωλησίες κρυπτονομισμάτων και δεν μπορεί να δικαιολογήσει το «πόθεν έσχες» με δηλωμένα εισοδήματα παλαιοτέρων ετών, η εφορία μπορεί να του επιβάλει φόρο εισοδήματος με υψηλότατο φορολογικό συντελεστή έως και 44% (ανώτατος συντελεστής κλίμακας φορολογίας φυσικών προσώπων για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ).

Παράλληλα, μπορούν να του επιβληθούν πρόστιμα και προσαυξήσεις, καθώς η εφορία θα επικαλεστεί ότι τα εισοδήματα αυτά είναι προϊόν φοροδιαφυγής και δεν έχουν δηλωθεί νόμιμα στις αρχές τα προηγούμενα χρόνια.

