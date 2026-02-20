Σε τροχιά ισχυρής ανόδου κινούνται τα διεθνή χρηματιστήρια, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ακυρώσει τους δασμούς που είχε επιβάλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ – μια εξέλιξη που θεωρείται καίριο πλήγμα σε βασικό πυλώνα της οικονομικής του πολιτικής.

Στη Wall Street, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,6%, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο 1%, με τις μετοχές εταιρειών που εξαρτώνται από εισαγωγές να πρωταγωνιστούν στο ράλι. Οι επενδυτές εκτιμούν ότι η κατάργηση των δασμών μπορεί να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις και να μειώσει το λειτουργικό κόστος για μεγάλους ομίλους.

Αντίστοιχη εικόνα και στην Ευρώπη, όπου οι αγορές κινήθηκαν ανοδικά σε όλο το φάσμα. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Euro Stoxx 50 κατέγραψε άνοδο 0,96%, φθάνοντας στις 6.117,98 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,71%, στη Φρανκφούρτη ο DAX κατέγραψε κέρδη 0,73%, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 σημείωσε άνοδο 1,14%.

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών τίτλων αυξήθηκαν ελαφρά, με το 10ετές να διαμορφώνεται στο 4,096%, καθώς ενισχύθηκαν οι ανησυχίες ότι ενδεχόμενες επιστροφές δασμών θα μπορούσαν να επιβαρύνουν το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ. Το δολάριο υποχώρησε κατά 0,2%.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι, παρά την αρχική ευφορία, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα: εάν και σε ποιο βαθμό θα επιστραφούν έσοδα από δασμούς σε αμερικανικές επιχειρήσεις και ποιος τελικά επωμίστηκε το κόστος: εταιρείες, καταναλωτές ή ξένοι εξαγωγείς;

Πάντως, βραχυπρόθεσμα, οι αγορές υποδέχθηκαν την απόφαση ως «ανάσα» για το παγκόσμιο εμπόριο και τις επιχειρήσεις, ενόψει μάλιστα της επικείμενης συνάντησης Τραμπ με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, όπου οι δασμοί αναμενόταν να αποτελέσουν βασικό διαπραγματευτικό όπλο.