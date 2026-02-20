ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Υπάρχουν κάποιες πασίγνωστες πολιτικές «πρακτικές» που εφαρμόζονται από όλες τις κυβερνήσεις και όχι μόνο τις ελληνικές. Μια, ας πούμε, είναι ότι κάθε φορά που πιέζονται, ιδίως όταν κατηγορούνται για σκάνδαλα, να ανασύρουν από το παρελθόν κάποιο σκάνδαλο των πολιτικών τους αντιπάλων. Και μια άλλη, όποτε παρουσιάζονται προβλήματα για την αντιμετώπιση των οποίων έχει την ευθύνη η κυβέρνηση, να ισχυρίζονται ότι δεν μπορούσαν ή δεν πρόλαβαν να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα γιατί παρέλαβαν χάος από τους προηγούμενους. Η σημερινή, όμως, κυβέρνηση, η οποία ομολογουμένως άλλωστε είναι πρωτοπόρος στην καινοτομία, ιδίως στον τομέα των σκανδάλων, βρήκε εντελώς νέους, πρωτότυπους τρόπους να τις χρησιμοποιεί. Έτσι, κατόρθωσε να αυξήσει πολύ το εύρος των υποθέσεων στις οποίες μπορεί να τις εφαρμόσει ώστε να αποφύγει η ίδια τη λογοδοσία και να πλήξει τους αντιπάλους της. *** Την εφαρμογή των νέων αυτών μεθόδων βλέπουμε ξανά τούτες τις μέρες. Την πρώτη μέθοδο, αυτή της προβολής των σκανδάλων των αντιπάλων της έναντι των δικών της, την βλέπουμε στο σκάνδαλο με τα κοινωνικά επιδόματα που αποκαλύφθηκε πρόσφατα. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Αν και η καταγγελλόμενη διασπάθιση του δημοσίου χρήματος συνέβη το διάστημα 2020-2022, οπότε λογικά δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί σκάνδαλο των «άλλων», αντί να απολογηθεί για τις δυσλειτουργίες και την αποτυχία των διαδικασιών επί των ημερών της, φόρτωσε το σκάνδαλο στο ΠαΣοΚ. Επειδή η βασική εμπλεκόμενη είναι ΠαΣοΚ. Θα μου πείτε, δεν έχει σημασία αυτό; Να παραδεχθώ ότι έχει κάποια και να ζητήσουμε από το ΠαΣοΚ να αντιδράσει στην εμπλοκή κάποιου στελέχους του σε παράνομες ενέργειες. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά την ηθική των στελεχών των πολιτικών κομμάτων. Σημαντικό, αλλά την ευθύνη της διαφύλαξης του δημοσίου χρήματος την έχει αυτός που κυβερνά, όχι αυτός που το κλέβει. Πώς ακριβώς ευθύνεται το ΠαΣοΚ για ένα σκάνδαλο το οποίο συνέβη επί ΝΔ; *** Τη δεύτερη την θυμηθήκαμε με το νέο περιστατικό απώλειας επικοινωνιών στο «Ελ. Βενιζέλος» που θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους στην ασφάλεια των πτήσεων. Όταν στις αρχές του χρόνου είχε συμβεί το πολύ μεγαλύτερης έκτασης περιστατικό ολικής απώλειας επικοινωνιών, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είχε πει ότι «παραλάβανε απαρχαιωμένα συστήματα», συστήματα τα οποία απέτυχαν να λειτουργήσουν και πάλι χθες. Το πρωτότυπο στη δικαιολογία «παραλάβαμε χάος» είναι ότι ο Κυρανάκης δεν εννοούσε ότι παρέλαβαν χάος από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά από τους προηγούμενους υπουργούς της δικής του κυβέρνησης! *** Μπορεί η κυβέρνηση να μην είναι καθόλου αποτελεσματική στο να βρίσκει λύσεις στα προβλήματα, αλλά πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι πολύ ευρηματική στο να βρίσκει τρόπους να φορτώνει τις ευθύνες της γι’ αυτά τα προβλήματα σε άλλους.

***

Ακορντεόν η Κ.Ο. του ΠαΣοΚ

Θα έχει έναν περισσότερο βουλευτή το ΠαΣοΚ; Το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη αυτή τη στιγμή έχει στο ενεργητικό του 32 βουλευτές, μετά και την πρόσφατη διαγραφή του Παναγιώτη Παρασκευαΐδη. Όμως, από ό,τι φαίνεται δεν θα μείνει για πολύ και αναμένεται πολύ σύντομα να γίνουν, ξανά, 33.

Και αυτό, διότι όπως είπε ανώτατη πηγή του κόμματος στη στήλη μετά τη δικαστική δικαίωση του μειονοτικού βουλευτή Ξάνθης Μπουρχάν Μπαράν είναι θέμα χρόνου η επιστροφή του στην κοινοβουλευτική ομάδα.

«Για αυτό είχε τεθεί εκτός, τώρα που τελείωσε η δικαστική υπόθεση και δικαιώθηκε δεν έχουμε λόγο να μην επιστρέψει», είπε το κομματικό στέλεχος.

Βέβαια, όσον αφορά τον χρόνο, αυτό είναι άγνωστο αλλά όπως είπε χαρακτηριστικά «αυτό, δεν θα αργήσει πολύ». Έτοιμος για επιστροφή

Ο ανεξάρτητος βουλευτής, πάντως, σε δήλωσή του είπε πως «μετά από πολλά χρόνια αγώνα, χωρίς ποτέ να χάσω την πίστη μου στην ελληνική δικαιοσύνη, τελικά σήμερα ήρθε η δικαίωση. Σας ευχαριστώ όλους που σταθήκατε δίπλα μου σε αυτήν την διαδικασία και που από την αρχή πιστέψατε σε εμένα, στις αρχές που πρεσβεύω και στις αξίες για τις οποίες παλεύω τόσα χρόνια και στις οποίες ήμουν, είμαι και θα είμαι πιστός, όσο και αν δοκιμαστώ».

Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Τετάρτη υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Μπαράν Μπουρχάν και του γραμματέα της κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠαΣοΚ, Δημήτρη Μπιάγκη με τον δεύτερο να του εκφράζει τα συγχαρητήρια για τη λήξη της δικαστικής του περιπέτειας και να του λέει: «άντε, ήρθε η ώρα να γυρίσεις».

Μαθαίνω ότι ο βουλευτής φαίνεται έτοιμος να επιστρέψει.

***

Και στο βάθος Τσίπρας

«Όλοι για τον Τσίπρα δουλεύουν» έλεγε κυβερνητικό στέλεχος σχολιάζοντας τις δυσκολίες συνεννόησης των κομμάτων της Κεντροαριστεράς αλλά και τη δύσκολη θέση του ΠαΣοΚ μετά την εμπλοκή Παναγοπούλου και Χατζηδάκη σε υποθέσεις σκανδάλων.

Εκτίμηση που μάλλον ασπάζεται και το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο βλέπει δημοσκοπική υποχώρηση της Μαρίας Καρυστιανού όσο περνάει ο καιρός και πολιτικά ορθή την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να καθυστερήσει την ανακοίνωση του υπό ίδρυση κόμματός του.

***

Εγκαίνια… με γερμανικές αποζημιώσεις

Και μιας και χθες σας έλεγα για τα εγκαίνια στο Νέο Ψυχικό του πολιτικού γραφείου του Παύλου Μαρινάκη, ας σας δώσω και ένα λεκτικό ενσταντανέ από το παρασκήνιο.

Οι συζητήσεις στο πεζοδρόμιο, μέχρι να ανέβει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο βήμα, είχαν μια δόση υψηλών προσδοκιών, σαν και αυτές που περίμεναν γενικώς να ακούσουν οι παρευρισκόμενοι.

Μεταξύ τυρού και αχλαδίου λοιπόν, γαλάζια μέλη συζητούσαν πως οι φωτογραφίες της Καισαριανής και οι ναζιστικές θηριωδίες πρέπει να γίνουν το εφαλτήριο για να ανοίξει ξανά το κεφάλαιο των γερμανικών αποζημιώσεων.

«Θα είμαστε για πάντα κυβέρνηση αν το πετύχουμε αυτό» έλεγε ένας ενθουσιώδης της βάσης, με τον έτερο συνομιλητή να προσγειώνει απότομα την κουβέντα σχολιάζοντας πως, κάθε φορά, η διαχείριση εξαντλείται στην επικοινωνία.

Πόσες επικοινωνιακές ντρίμπλες να αντέξει πια και αυτό το έθνος, θα προσθέσουμε εμείς.

***

Ο Πρόεδρος διαβάζει Χωμενίδη

Στα Ιωάννινα μεταβαίνει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για να παραβρεθεί στις εκδηλώσεις εορτασμού της 113ης επετείου απελευθέρωσης της πόλης.

Το απόγευμα ο Κωνσταντίνος Τασούλας, μαζί με τον δήμαρχο της πόλης Θωμά Μπέγκα και πλήθος επισήμων θα παρακολουθήσουν ομιλία του συγγραφέα Χρήστου Χωμενίδη με θέμα «Γιάννενα, μια απελευθέρωση».

Μάλιστα, η στήλη μαθαίνει από έγκυρη πηγή ότι ο Κ. Τασούλας είναι αναγνώστης του συγγραφέα και διαβάζει τα βιβλία του ενώ στις παρέες του εγκωμιάζει το ταλέντο του Χρ. Χωμενίδη.

***

Το… 13άρι του Πολάκη

Γρουσούζικος αριθμός ο 13, λένε. Και ο Παύλος Πολάκης, μάλλον, μπορεί να το επιβεβαιώσει. Χθες, για 13η φορά, ψηφίστηκε η άρση ασυλίας του.

Με 169 ψήφους «υπέρ» έναντι 73 «κατά», η Βουλή ήρε την ασυλία του βουλευτή Χανίων ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος κατά συρροή και αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς με φόντο τη γνωστή υπόθεση των διορισμών στο ΚΕΕΛΠΝΟ.

Κατά τη σχετική ψηφοφορία στην Ολομέλεια 10 βουλευτές δήλωσαν «παρών». «Αυτή είναι η 13η άρση ασυλίας μου από το 2019. Είναι η χειρότερη, η πιο προκλητική, η πιο χυδαία. Εισαγγελέας έστειλε στη Βουλή φάκελο (που λέει) ότι καταθέτοντας σε δικαστήριο άσκησα αθέμιτη επιρροή σε δικαστές. Αυτός είναι αυταρχισμός» είπε.

***

Μουσείο Εθνικής Αντίστασης θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ

Τη μετατροπή του «Μπλοκ 15» των μελλοθανάτων του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου σε Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ζητούν 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου.

Με ερώτησή τους προς τους αρμόδιους υπουργούς τονίζουν ότι η μετατροπή του «Μπλοκ 15» σε χώρο Ιστορικής Μνήμης «επιβάλλεται ως ελάχιστος φόρος τιμής στους εκτελεσμένους αγωνιστές και στους χιλιάδες κρατούμενους του στρατοπέδου» στο πλαίσιο του αγώνα διαρκείας «κατά της λήθης και κατά του ιστορικού αναθεωρητισμού που εκφράζουν και προωθούν οι διάφορες εκδοχές του φασισμού σήμερα».

Παράλληλα ζητούν από την κυβέρνηση να διασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση «για την ανάδειξη του συνόλου της έκτασης ως ενιαίου Πάρκου Μνήμης, Πρασίνου και Πολιτισμού» και επαναφέρουν το πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και του δήμου Χαϊδαρίου, σχετικά με την ανάγκη να εγκαταλείψει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας τις διεκδικήσεις του επί της έκτασης του «Πάρκου Νεολαίας» και να συναινέσει στη μεταβίβαση της κυριότητας στον τοπικό δήμο.

***

Οι αγάπες του… Άδωνι

Η χθεσινή επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη στο νοσοκομείο της Νίκαιας ήταν επεισοδιακή. Χρειάστηκε να επιστρατευτούν και δυνάμεις της ΟΠΚΕ για να μπορέσει ο υπουργός Υγείας να επισκεφθεί το νοσοκομείο.

Πρωτοφανείς εικόνες, όπως και οι σκηνές που είδα σε βίντεο, άνδρες των ΜΑΤ να λένε στον υπουργό «σας αγαπάμε». Και εκείνος να απαντά «κι εγώ το ίδιο»…